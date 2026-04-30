Közel 40 éve nem történt ilyen Tajvannal

Tajvan GDP-je 13,7 százalékkal bővült az első negyedévben éves összevetésben, ami közel négy évtizede a leggyorsabb növekedés. Az adat minden elemzői várakozást felülmúlt, és megerősítette, hogy a globális mesterségesintelligencia-építkezés továbbra is masszív keresletet teremt a tajvani csipek iránt.

A tajvani statisztikai hivatal csütörtöki tájékoztatása szerint

a bruttó hazai termék januártól márciusig 13,7 százalékkal nőtt, szemben az előző negyedéves 12,7 százalékkal.

A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok mediánja 11,3 százalékos lassulást várt, a tajvani jegybank és a statisztikai hivatal saját előrejelzése pedig egyaránt 11,5 százalék körül mozgott.

A meglepően jó adat mögött az erős export mellett a beruházások és a magánfogyasztás bővülése áll. A belső kereslet önmagában több mint négy százalékpontot tett hozzá a növekedéshez. A 922 milliárd dolláros gazdaság sarokkövét jelentő export márciusban minden idők legmagasabb szintjére emelkedett, éves alapon közel 62 százalékkal ugrott meg.

A számok azt jelzik, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja nyomán kialakult globális energiaársokk egyelőre nem tudta megrendíteni a tajvani konjunktúrát. Raymond Yeung, az ANZ Banking Group nagy-kínai régiójának vezető közgazdásza szerint a technológiai szuperciklus a közel-keleti feszültségek ellenére is támaszt nyújt a szigetnek. Hozzátette: még ha a következő negyedévekben az éves növekedés egy számjegyűre mérséklődik is, az első negyedéves magas bázis miatt Tajvan szinte biztosan Ázsia legjobban teljesítő gazdaságai között marad.

A sziget tavaly is a világ hét legdinamikusabban növekvő gazdasága közé tartozott, közel 8,7 százalékos GDP-bővüléssel.

