Közel 40 éve nem történt ilyen Tajvannal

A tajvani statisztikai hivatal csütörtöki tájékoztatása szerint
a bruttó hazai termék januártól márciusig 13,7 százalékkal nőtt, szemben az előző negyedéves 12,7 százalékkal.
A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok mediánja 11,3 százalékos lassulást várt, a tajvani jegybank és a statisztikai hivatal saját előrejelzése pedig egyaránt 11,5 százalék körül mozgott.
A meglepően jó adat mögött az erős export mellett a beruházások és a magánfogyasztás bővülése áll. A belső kereslet önmagában több mint négy százalékpontot tett hozzá a növekedéshez. A 922 milliárd dolláros gazdaság sarokkövét jelentő export márciusban minden idők legmagasabb szintjére emelkedett, éves alapon közel 62 százalékkal ugrott meg.
A számok azt jelzik, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja nyomán kialakult globális energiaársokk egyelőre nem tudta megrendíteni a tajvani konjunktúrát. Raymond Yeung, az ANZ Banking Group nagy-kínai régiójának vezető közgazdásza szerint a technológiai szuperciklus a közel-keleti feszültségek ellenére is támaszt nyújt a szigetnek. Hozzátette: még ha a következő negyedévekben az éves növekedés egy számjegyűre mérséklődik is, az első negyedéves magas bázis miatt Tajvan szinte biztosan Ázsia legjobban teljesítő gazdaságai között marad.
A sziget tavaly is a világ hét legdinamikusabban növekvő gazdasága közé tartozott, közel 8,7 százalékos GDP-bővüléssel.
Vajon az új Fed-elnök „trumposítani” fogja az amerikai jegybankot?
Kevin Warsh rendszerváltást sürget, de forradalomra azért ne fogadjunk!
Gyorsan közeleg a végső határidő: újra elszabadulhatnak a gázárak
Félelmetes árat mondtak be.
Közép-Európában épül a kontinens tanknagyhatalma – Folyamatosan gördülnek majd le a gyártósorról a rettegett K2-esek
Lengyelország dél-koreai segítséggel saját gyártásba kezd.
Pécsre kanyarodik vidéki konferencia-sorozatunk, ahol a KKV-k versenyképessége a tét
Minden információ egy helyen, ami a kis- és középvállalatok fejlődéséhez kell.
Hatalmas fordulat jön az időjárásban: ez vár Magyarországra a hosszú hétvégén
Gyökeres változás az elmúlt napokhoz képest.
Itt a friss európai GDP-rangsor!
Megütötte Európát az energiaválság, de Magyarország sokat javított.
Megérkeztek az első nevek az AI in Energy 2026 programjába – Early bird jegyárak már csak 3 napig!
Adatoktól egészen az AI-stratégiákig.
Magyar-kormány: fontos új nevek érkeztek
Meglépi az új kormányzat: darabokra szedik Nagy Márton csúcsminisztériumát.
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Életbiztosítás: miért van szükség egészségügyi kockázatelbírálásra?
Sokan halogatják, vagy végleg elvetik az egyéni életbiztosítás megkötését, mert félnek az orvosi vizsgálattól. A valóság ezzel szemben az, hogy a kockázatelbírálás nem akadály, hanem ép
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
50 milliós bírság a HÉV-megállóhelyeken folytatott hangrögzítési gyakorlat miatt: mik a tanulságok?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a HÉV-állomásokon és HÉV-megállóhelyeken folytatott kamerás megfigyelési
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?