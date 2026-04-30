Lemondott Baán László - Távozik az NKA-ból az igazgató

A Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternek címzett lemondólevelében Baán László kifejtette, hogy az NKA egyik áprilisi ülésén a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) súlyosan hiányos és megtévesztő beszámolót nyújtott be. Állítása szerint a bizottság elől elhallgatták a támogatási döntések jelentős részét. Így a testület tagjai csak a sajtóból és az utólag közzétett hivatalos listából értesültek arról, hogy a kollégium jelentős forrásokat osztott ki.
Mivel a KKPIK állítása szerint a bizottságtól teljesen függetlenül, annak tájékoztatása nélkül döntött a milliárdos források odaítéléséről,
Baán László úgy határozott, hogy nem tudja tovább felelősséggel vállalni a posztját, és azonnali hatállyal lemondott.
Távozásával egy időben kezdeményezte, hogy a testület vonja vissza a megtévesztő beszámoló elfogadását, és kérje annak kiegészítését. Az Index szerint a források jelentős részben kormányközeli művészekhez és zenészekhez mentek.
Bús Balázs, az NKA alelnöke még a botrány kirobbanása előtt, közvetlenül a választások után nyújtotta be lemondását. A kialakult helyzet miatt a bizottság egy rendkívüli ülésen arról is döntött, hogy a vitatott kollégium által támogatott pályázóktól időközi szakmai és pénzügyi beszámolót kérnek be.
