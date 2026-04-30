Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter!

Pósfai Gábor kapja a belügyi tárcát, Melléthei-Barna Márton pedig az igazságügyit – jelentette be Magyar Péter. A mai bejelentéssel teljessé vált a leendő miniszterek névsora, mind a 16 minisztert megjelölte a Tisza-kormány leendő vezetője. A miniszterelnökkel együtt 14 férfi, valamint 3 nő kap kulcsszerepet a kormányzásban.

Pósfai Gábort, a TISZA operatív vezetőjét kértem fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére. Melléthei-Barna Mártont, a TISZA jogi vezetőjét kértem fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására"

– közölte Facebook-oldalán Magyar Péter.

A leendő magyar miniszterelnök hozzátette: Pósfai Gábor minisztersége "garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, melynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén." Magyar Péter szerint az első feladat, hogy helyreállítsák a rendőrség, katasztrófavédelem, tűzoltóság, büntetés-végrehajtás és szakszolgálatok területein dolgozók megbecsültségét és tekintélyét.

A Tisza-kormány alatt "nem lesznek érinthetetlen emberek, nem lesznek eltüntetett akták, nem lesznek felülről leállított nyomozások" – vetítette előre Magyar Péter.

A Tisza elnökének írásából az is kiderül:

a jövőben a sport is a Belügyminisztérium felügyelete alá fog tartozni.

Melléthei-Barna Márton, aki az utóbbi két évtizedben ügyvédként dolgozott, igazságügyi miniszterként felel majd "a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért" – folytatja Magyar Péter. Szerinte a leendő miniszternek gondoskodnia kell "a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról", valamint jogszabályokkal kell biztosítani azt is, hogy "a magyar emberek ismét egyenlőek legyenek a törvény előtt, hogy megszűnjön a korrupció és helyreálljon a független ellenőrző intézmények, hatóságok szakmaisága", illetve politikamentes működése.

Feladata lesz továbbá a jogalkotás minőségének helyreállítása, a szükséges átláthatóság biztosítása és a megfelelő szintű szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása

– zárja írását Magyar Péter.

Ezzel a bejelentéssel 2026. április 30-án teljessé vált a Tisza-kormány minisztereinek névsora:

Magyar Péter – miniszterelnök

Orbán Anita – külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes

Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter

Kármán András – pénzügyminiszter

Pósfai Gábor – belügyminiszter

Melléthei-Barna Márton – igazságügyi miniszter

Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter

Ruszin-Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter

Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter

Lannert Judit – gyermek- és oktatásügyi miniszter

Vitézy Dávid – közlekedési és beruházási miniszter

Tanács Zoltán – tudományért és technológiáért felelős miniszter

Tarr Zoltán – társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter

Kátai-Németh Vilmos – szociális és családügyi miniszter

Lőrincz Viktória – terület- és vidékfejlesztési miniszter

Bóna Szabolcs – agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter

– agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter Gajdos László – élő környezetért felelős miniszter.

