Már csak napok maradtak a tavasz kiemelkedő vállalati energetikai konferenciájáig – mutatjuk, miért érdemes ott lenni!

A vállalati energiafelhasználás ma már nem egyszerű költségsor, hanem stratégiai döntés.A geopolitikai feszültségek, a piaci volatilitás, az árkockázatok, az energiatárolási lehetőségek, az energiahatékonysági beruházások és a finanszírozási feltételek együttesen határozzák meg, hogy

mely vállalatok tudnak versenyelőnyt kovácsolni az energiapiaci átalakulásból.

Pontosan hat nap ilyenkor nyitja meg kapuit a tavasz egyik legfontosabb vállalati energetikai konferenciája, ahol döntéshozók, energiakereskedők, iparági szakértők, finanszírozók és vállalati szereplők találkoznak.

Egy ki ízelítő tavalyról:

Energiaárak és beszerzés geopolitikai nyomás alatt

A nyitó szekció az áram- és gázpiaci kilátásokat, valamint a vállalati energiabeszerzés új realitásait helyezi kontextusba. Az elmúlt évek energiaválsága és a jelenlegi geopolitikai feszültségek megmutatták, hogy

az olcsó és kiszámítható energia korszaka egyhamar nem tér vissza.

A blokkban Hujber András, az Európai Bizottság DG ENER Főigazgatóságának osztályvezető-helyettese az EU energiapolitikai kihívásairól ad képet, míg a panelbeszélgetésben többek között Hiezl Tamás, a CEZ Magyarország ügyvezetője és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke, valamint Orbán Gábor, az MVM ONEnergy vezérigazgatója is részt vesz.

A vállalatoknak egyre inkább portfólióalapú gondolkodásra van szükségük: nem az a kérdés, hogy fix, indexált, PPA-típusú vagy on-site megoldás a legjobb, hanem az, hogy ezek milyen kombinációban, milyen időtávon és milyen kockázati profil mellett működhetnek optimálisan. A szekcióban szó lesz a 2026-os áram- és gázpiaci kilátásokról, a hedging és árkockázat-kezelési modellekről, a negatív árak és kiegyenlítési költségek vállalati hatásairól, valamint a zöld beszerzés üzleti realitásairól is.

Energiatárolás A-tól Z-ig

A második blokk az energiatárolás gazdasági és üzleti realitásait vizsgálja. Ma már nem az a fő kérdés, hogy szükség lesz-e tárolókra, hanem az, hogy

kinek, milyen méretben, milyen technológiai konfigurációban és milyen bevételi modell mellett éri meg beruházni.

A program külön foglalkozik az ipari akkumulátoros rendszerek megtérülési modelljeivel, a méretezés, ciklusszám és degradáció kérdéseivel, az LCOS és beruházási küszöbszintek értelmezésével, valamint a bevételi stacking lehetőségeivel. Terítékre kerül az arbitrázs, a szabályozási piacok, a kapacitásmechanizmus, a hibrid rendszerek, a kolokációs modellek és a banki-befektetői elvárások kérdése is.

A szekcióban Vígh Miklós, a PV Napenergia műszaki igazgatója az on-site energiamenedzsment megoldásokról, tárolókról és finanszírozási lehetőségekről beszél. A panelben Fekete Csaba, az ALTEO Nyrt. termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese, Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke.

A szekció célja, hogy a vállalatok ne csak technológiai, hanem üzleti oldalról is képet kapjanak arról, mikor válhat az energiatárolás költségcsökkentő, bevételtermelő vagy stratégiai rugalmasságot biztosító eszközzé.

Tudatos energiamenedzsment és energiahatékonyság

Délután a tudatos energiamenedzsment és az energiahatékonyság kerül fókuszba. A legolcsóbb energia továbbra is az, amit nem használunk el, de

a gyakorlati megvalósítás iparáganként és vállalatonként nagyon eltérő lehet.

A szekció konkrét vállalati példákon és szakértői tapasztalatokon keresztül mutatja be, hogyan lehet az energiafelhasználás optimalizálását költségcsökkentéssé és versenyelőnnyé alakítani. Szó lesz gyors megtérülésű beavatkozásokról, komplex technológiaváltásokról, hulladékhő-hasznosításról, hőszivattyús rendszerekről, elektrifikációról, fűtési-hűtési rendszerek optimalizálásáról és ESCO-modellekről.

A szekciüban előad Molnár Miklós, a SUNdroid tulajdonosa, aki arról beszél majd, hogyan lehet az energiapiaci volatilitásból előnyt szerezni. Ezt követően, a panelbeszélgetésben részt vesz többek között Pap Gabriella, az Audax Renewables ügyvezető igazgatója is, aki piaci szereplői oldalról hozhat gyakorlati szempontokat az energiahatékonysági beruházások, az EKR és a vállalati energiastratégia összefüggéseiről.

Kiemelt téma lesz az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer is: a 2025 júniusi átalakítás óta eltelt időszak tapasztalatai, a HEM-piac aktuális működése, valamint az, hogy miként alakítható egy szabályozói kötelezettség üzleti lehetőséggé.

Finanszírozási kisokos: állami vagy piaci?

A záró szekció a vállalati energetikai beruházások finanszírozási környezetére fókuszál. A Jedlik Ányos Energetikai Program első pályázati körei után már láthatóvá válnak a tapasztalatok: mely konstrukciók működtek, kik tudtak forráshoz jutni, milyen tipikus hibák vezettek elutasításhoz, és milyen projektek bizonyultak bankképesnek.

A finanszírozási panelben Nagy Eszter, az Electron Holding finanszírozási igazgatója és az MMESZ Finanszírozási Bizottságának elnöke is részt vesz. A beszélgetés egyik központi kérdése, hogy mi következik az aktuális támogatási ciklus után: várható-e újabb állami forrás, vagy a vállalati zöld beruházások finanszírozása egyre inkább piaci alapokra helyeződik.

A konferencia nemcsak átfogó szakmai képet ad a vállalati energetikai döntések 2026-os környezetéről, hanem

egész napos networking lehetőséget is biztosít

- ahol döntéshozók, piaci szereplők, szakértők és finanszírozók találkoznak.

Már csak napok vannak hátra, ne maradj le, regisztrálj most!

