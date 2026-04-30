Máris kijött az első hivatalos fotó a teljes Tisza-kormányról

Megjelent az első olyan kép, amelyen a leendő Tisza-kormány összes tagja szerepel, Magyar Péter közölte azt elsőként a saját Facebook-oldalán.

Magyar Péter csak két szót fűzött a poszthoz: "Készen állunk".

A Tisza-kormány teljes névsora az alábbi lesz:

Magyar Péter — miniszterelnök

Orbán Anita — miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter

Lannert Judit — gyermek- és oktatásügyi miniszter

Lőrincz Viktória — vidék- és településfejlesztési miniszter

Ruff Bálint — miniszterelnökséget vezető miniszter

Kapitány István — gazdasági és energetikai miniszter

Vitézy Dávid — közlekedési és beruházási miniszter

Pósfai Gábor — belügyminiszter

Hegedűs Zsolt — egészségügyi miniszter

Bóna Szabolcs — agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter

Kátai-Németh Vilmos — szociális és családügyi miniszter

Ruszin-Szendi Romulusz — honvédelmi miniszter

Kármán András — pénzügyminiszter

Tanács Zoltán — tudományos és technológiai miniszter

Gajdos László — élő környezetért felelős miniszter

Tarr Zoltán — társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter

Melléthei-Barna Márton — igazságügyi miniszter.

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images