Máris kijött az első hivatalos fotó a teljes Tisza-kormányról
Közzétette az első képet Magyar Péter, amelyen a Tisza-kormány összes tagja szerepel. 17 fő alkotja majd a Magyar-kormányt, egy miniszterelnök és 16 miniszter. A Tisza elnöke csütörtökön nevezte meg az utolsó két minisztert, Pósfai Gábor a belügyi, Melléthei-Barna Márton pedig az igazságügyi tárcát kapta.

Megjelent az első olyan kép, amelyen a leendő Tisza-kormány összes tagja szerepel, Magyar Péter közölte azt elsőként a saját Facebook-oldalán.

Magyar Péter csak két szót fűzött a poszthoz: "Készen állunk".

A Tisza-kormány teljes névsora az alábbi lesz:

  • Magyar Péter — miniszterelnök
  • Orbán Anita — miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter
  • Lannert Judit — gyermek- és oktatásügyi miniszter
  • Lőrincz Viktória — vidék- és településfejlesztési miniszter
  • Ruff Bálint — miniszterelnökséget vezető miniszter
  • Kapitány István — gazdasági és energetikai miniszter
  • Vitézy Dávid — közlekedési és beruházási miniszter
  • Pósfai Gábor — belügyminiszter
  • Hegedűs Zsolt — egészségügyi miniszter
  • Bóna Szabolcs — agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
  • Kátai-Németh Vilmos — szociális és családügyi miniszter
  • Ruszin-Szendi Romulusz — honvédelmi miniszter
  • Kármán András — pénzügyminiszter
  • Tanács Zoltán — tudományos és technológiai miniszter
  • Gajdos László — élő környezetért felelős miniszter
  • Tarr Zoltán — társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
  • Melléthei-Barna Márton — igazságügyi miniszter.
