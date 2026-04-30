Megérkeztek az első nevek az AI in Energy 2026 programjába – Early bird jegyárak már csak 3 napig!

  • Megjelenítés
FONTOS Itt a friss európai GDP-rangsor!
Gazdaság

Portfolio
Az energetikai szektor jövője ma már elképzelhetetlen adatvezérelt működés, digitalizáció és mesterséges intelligencia nélkül. De hogyan lesz a mérési adatokból üzleti érték? Mikor érdemes AI-alapú fejlesztésbe kezdeni? És hogyan válhat a technológia valódi versenyelőnnyé az energiapiacon? Ezekre a kérdésekre keressük a választ az AI in Energy 2026 konferencián, amelynek programjába már megérkeztek az első nevek.

A délelőtti nyitó szekcióban az energetikai adatoktól az AI-stratégiákig vezető utat járjuk körbe. Szó lesz arról, milyen termelési, fogyasztási, hálózati és piaci adatok keletkeznek az energetikai vállalatoknál, hogyan épül fel a mérési és adatkezelési architektúra, miért kritikus az adatminőség, és hogyan lehet priorizálni azokat az információkat, amelyek valódi üzleti értéket hordoznak.

Kapcsolódó cikkünk

De itt nem állunk meg: a szekció azt is bemutatja,

hogyan vezet az út a hagyományos analitikától a generatív AI-megoldásokig, és hogyan építhető erre tudatos, üzleti értéket teremtő AI-stratégia.

A programban már biztosan ott lesz Simon Dezső, a MAVIR IT és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese, valamint Prof. Dr. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára, aki az áramár-előrejelzés magyarázható mesterséges intelligencia algoritmusok segítségével történő alkalmazásáról tart előadást. A szekció panelbeszélgetésében részt vesz Tőzsér Áron, a Microsoft Magyarország energetikai üzletágigazgatója is.

Még több Gazdaság

Kapcsolódó cikkünk

A második blokkban az adatalapú működés gyakorlati oldalára fókuszálunk:

hogyan épül be a digitalizáció, az algoritmusok és a mesterséges intelligencia a napi vállalati működésbe, és miként válik az energiamenedzsment egyre inkább IT-kérdéssé.

A témák között szerepel a valós idejű monitoring, az automatizált szabályozás, a prediktív fogyasztás- és termelés-előrejelzés, az AI-alapú menetrendezés, a portfólióoptimalizálás, a hibrid energiarendszerek optimalizálása és a digitális iker modellek alkalmazása is. Ebben a szekcióban már biztos előadóként szerepel Dolányi Mihály, a sight-E CEO-ja.

Kapcsolódó cikkünk

A délutáni záró blokkban azt vizsgáljuk meg,

hogyan lesz a stratégiai döntésből mérhető üzleti érték.

Az energetikai digitalizáció és AI-fejlesztés ugyanis nem egyszeri technológiai beruházás, hanem hosszú távú pénzügyi és stratégiai döntés. Szó lesz a CAPEX és OPEX modellek közötti választásról, a szolgáltatásalapú konstrukciókról, a szoftverberuházások bankolhatóságáról, a fogyasztói rugalmasság monetizálásáról, a virtuális erőmű modellekről, valamint az AI-alapú portfóliómenedzsmentről is.

A programban itt már biztosan ott lesz Kiss Péter, a Kraken Tech üzletfejlesztési vezetője, aki a lakossági flexibilitás optimalizálásában rejlő üzleti lehetőségekről beszél, Veszprémi Balázs, az ARTEMIS Technologies / ALTEO digitális technológiai vezetője, valamint dr. Varga Pál, a BME Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszékének tanszékvezetője, aki arról tart előadást, hogyan mérhető az AI és az innováció hasznossága az energetikában.

Az AI in Energy 2026 célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az energetikai és technológiai gondolkodást: ne csak arról beszéljünk, hogy a mesterséges intelligencia „átalakítja” az iparágat, hanem arról is, pontosan milyen adatból, milyen üzleti problémára, milyen technológiai megoldással és milyen megtérülési logikával lehet valódi értéket teremteni.

És ez még csak a kezdet: több nagy név van még a kosárban, hamarosan újabb előadókat jelentünk be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility