Megérkeztek az első nevek az AI in Energy 2026 programjába – Early bird jegyárak már csak 3 napig!

A délelőtti nyitó szekcióban az energetikai adatoktól az AI-stratégiákig vezető utat járjuk körbe. Szó lesz arról, milyen termelési, fogyasztási, hálózati és piaci adatok keletkeznek az energetikai vállalatoknál, hogyan épül fel a mérési és adatkezelési architektúra, miért kritikus az adatminőség, és hogyan lehet priorizálni azokat az információkat, amelyek valódi üzleti értéket hordoznak.
De itt nem állunk meg: a szekció azt is bemutatja,
hogyan vezet az út a hagyományos analitikától a generatív AI-megoldásokig, és hogyan építhető erre tudatos, üzleti értéket teremtő AI-stratégia.
A programban már biztosan ott lesz Simon Dezső, a MAVIR IT és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese, valamint Prof. Dr. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára, aki az áramár-előrejelzés magyarázható mesterséges intelligencia algoritmusok segítségével történő alkalmazásáról tart előadást. A szekció panelbeszélgetésében részt vesz Tőzsér Áron, a Microsoft Magyarország energetikai üzletágigazgatója is.
A második blokkban az adatalapú működés gyakorlati oldalára fókuszálunk:
hogyan épül be a digitalizáció, az algoritmusok és a mesterséges intelligencia a napi vállalati működésbe, és miként válik az energiamenedzsment egyre inkább IT-kérdéssé.
A témák között szerepel a valós idejű monitoring, az automatizált szabályozás, a prediktív fogyasztás- és termelés-előrejelzés, az AI-alapú menetrendezés, a portfólióoptimalizálás, a hibrid energiarendszerek optimalizálása és a digitális iker modellek alkalmazása is. Ebben a szekcióban már biztos előadóként szerepel Dolányi Mihály, a sight-E CEO-ja.
A délutáni záró blokkban azt vizsgáljuk meg,
hogyan lesz a stratégiai döntésből mérhető üzleti érték.
Az energetikai digitalizáció és AI-fejlesztés ugyanis nem egyszeri technológiai beruházás, hanem hosszú távú pénzügyi és stratégiai döntés. Szó lesz a CAPEX és OPEX modellek közötti választásról, a szolgáltatásalapú konstrukciókról, a szoftverberuházások bankolhatóságáról, a fogyasztói rugalmasság monetizálásáról, a virtuális erőmű modellekről, valamint az AI-alapú portfóliómenedzsmentről is.
A programban itt már biztosan ott lesz Kiss Péter, a Kraken Tech üzletfejlesztési vezetője, aki a lakossági flexibilitás optimalizálásában rejlő üzleti lehetőségekről beszél, Veszprémi Balázs, az ARTEMIS Technologies / ALTEO digitális technológiai vezetője, valamint dr. Varga Pál, a BME Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszékének tanszékvezetője, aki arról tart előadást, hogyan mérhető az AI és az innováció hasznossága az energetikában.
Az AI in Energy 2026 célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az energetikai és technológiai gondolkodást: ne csak arról beszéljünk, hogy a mesterséges intelligencia „átalakítja” az iparágat, hanem arról is, pontosan milyen adatból, milyen üzleti problémára, milyen technológiai megoldással és milyen megtérülési logikával lehet valódi értéket teremteni.
És ez még csak a kezdet: több nagy név van még a kosárban, hamarosan újabb előadókat jelentünk be.
Címlapkép forrása: Portfolio
Ismertette Magyar Péter a Tisza-kormány céljait
Teljes az egyetértés.
Erős számok a Stellantistól, mégis zuhan az árfolyam
Megverték a várakozásokat.
Kiderült az igazság a mesés kriptobefektetésről: így húztak ki több milliárd forintot a gyanútlan emberek zsebéből
600 millió forintos bírságot osztott ki az MNB.
Bezuhant a német kiskereskedelem, Spanyolország köszöni jól van
A francia infláció pedig gyorsul.
Fél évszázados hidegrekord dőlt meg Magyarországon, de a java még csak most jön!
Május 1-jére virradóra nagy területen fagyhat az országban.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Gyakorlati, hasznos, érthető
Legyél te a következő Peter Thiel! – Keress pénzt a magyar tőzsdén úgy, ahogy eddig még soha
Private equity hozamok részvényekkel?
Példátlan gigaprojektre készül az amerikai cápa - annyi energia kell hozzá, hogy inkább megkerülnék a rendszert
Utah államban épülne a beruházás.
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Életbiztosítás: miért van szükség egészségügyi kockázatelbírálásra?
Sokan halogatják, vagy végleg elvetik az egyéni életbiztosítás megkötését, mert félnek az orvosi vizsgálattól. A valóság ezzel szemben az, hogy a kockázatelbírálás nem akadály, hanem ép
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
50 milliós bírság a HÉV-megállóhelyeken folytatott hangrögzítési gyakorlat miatt: mik a tanulságok?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a HÉV-állomásokon és HÉV-megállóhelyeken folytatott kamerás megfigyelési
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Az AI exponenciális energiaigénye és a nukleáris reneszánsz
2026-ra az adatközpontok energiafogyasztása elérte a globális áramtermelés kritikus hányadát, és a techóriások sorra vásárolják fel az atomerőműveket. De vajon a piac helyesen árazza-e be
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?