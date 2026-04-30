Meglepő fordulat az energiapiacon: nem az nyert nagyot, amire sokan számítottak

A világ fosszilis alapú áramtermelése csökkent, nap- és szélenergia-termelése nőtt az iráni háború, illetve a Hormuzi-szoros blokádjának kezdete utáni hónapban. Magyarországon januárban még több mint évtizedes csúcson volt, márciusra pedig rekord mélységbe zuhant a fosszilis villamosenergia-termelés. A hazai megújuló alapú áramtermelés viszont nem emelkedett csúcsra, nagyrészt mivel az ennek zömét kitevő napenergia-termelés továbbra is elmaradt a 2025-os értékektől a gyengébb besugárzás következtében.

Az Egyesült Államok és Izrael február végén Irán ellen indított háborúja, valamint a világkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros utóbbi által történő blokkolása azonnali ársokkot okozott a világ olaj- és földgázpiacain. A globális olaj- és gázkereskedelemben kritikus szerepet betöltő régióban történtek a fosszilis energiaellátás hosszabb távú jövőjével kapcsolatos aggályokat is felerősítették.

Ez világszerte új lendületet adott az olaj- és gázalapú technológiák alternatíváinak számító megoldások, például a hőszivattyúk és elektromos autók keresletének, illetve az energiaátmenetet támogató politikáknak, valamint - ahol lehetséges volt - az áramtermelésben is visszább szorította a fosszilis forrásokat.

A konfliktus kitörését követő hónapban,

márciusban 1%-kal csökkent a fosszilis áramtermelés 2025 hasonló időszakához képest, miután a gázalapú termelés 4%-kal esett, a szénalapú termelés pedig stagnált

- derül ki egy, a világ szénalapú áramtermelésének 87%-át és gázerőművi villamosenergia-előállításának 60%-át lefedő elemzésből.

A CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air) független kutató szervezet elemzése szerint a tengeri úton szállított szén mennyisége 3%-kal mérséklődött, 2021 óta a legalacsonyabb szintre. A világ legnagyobb villamosenergia-piacaira, egyebek mellett az Európai Unióra, Indiára, az egyesült Államokra és Kínára kiterjedő elemzés adatai ellentmondanak annak, a széles körben elterjedt várakozásnak, miszerint a válságra válaszul emelkedhet a széntüzelésű energiatermelés.

A fosszilis tüzelőanyagokból történő áramtermelés iránti igény mérséklését a 2025-ben megvalósult, rekord nagyságú nap- és szélerőmű-telepítések is elősegítették, ezzel enyhítve a háború negatív hatásait is.

Kínán kívül a szénerőművi termelés 3,5%-kal, a gázerőművi termelés pedig 4%-kal esett a harmadék hónapban éves összevetésben, a közel valós idejű adatok alapján.

Közben a napenergia-termelés 14%-kal, a szélenergia-termelés 8%-kal emelkedett, a vízerőművi termelés pedig 2%-kal bővült, ugyanakkor az atomerőművek 5%-kal kevesebb áramot állítottak elő, mint egy évvel korábban.

Összességében, valamennyi forrást figyelembevéve 2026 márciusában 0,2%-kal több villamos energiát termeltek a vizsgált országokban, miután januárban és februárban még csökkenés volt látható év/év alapon.

Az Európai Unióban márciusban legalább 10 éves csúcsra emelkedett a megújuló alapú áramtermelés a napenergia vezetésével,



miközben a fosszilis erőművek termelése alig haladta meg a 2024-es történelmi mélypontot, elsősorban a gázerőmű termelés esése következtében - derül ki az EMBER energetikai think tank által ismertetett adatokból.

Ami Magyarországot illeti, itthon hasonló volt a helyzet: miután januárban még több mint évtizedes csúcson volt, márciusra rekord mélységbe zuhant a fosszilis áramtermelés.

A hazai szénalapú áramtermelés már februárban, majd márciusban is történelmi mélyponton állt, de a gázerőművi termelés volumene csak nyolcéves negatív rekordra esett, miután januárban még olyan magasan állt, hogy a Paksi Atomerőmű termelését is túlszárnyalta.

Ez utóbbit elsősorban a - részben a korábbi egyoldalú forrásoldali fejlesztésekből eredő - kényszer szülte, mivel az év elején minden más jelentősebb forrás, köztük a magyar atomerőmű is alulteljesített, miközben az áramigény a januári hidegben (a háztartási méretű és saját célra termelő napelemes rendszereket nem tekintve is) közel 10%-kal nőtt.

Visszatérve a márciusi adatokra, a hazai megújuló alapú áramtermelés – szemben az uniós fejleményekkel - a fosszilis termelés bezuhanásával párhuzamosan nem emelkedett csúcsra.

Ezt nagyrészt az magyarázza, hogy a magyarországi megújuló alapú áramtermelés 4/5-ét adó napenergia-termelés továbbra is elmarad a 2025-os értékektől - sőt, januárban a 2024-es szintnél is alacsonyabb volt a gyenge besugárzás következtében -, ugyanakkor márciusban a szél- és biogáz- és biomassza alapú termelés is elmaradt az egy évvel korábbitól.

