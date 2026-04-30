Meglépte Magyar Péter: lemondott a leendő miniszterelnök a tulajdonában lévő vállalat vezetéséről

A leendő miniszterelnök kommentben reagált a HVG cikkére, amely a cég jövőjét firtatta.

Köszönöm az aggodalmat, már lemondtam erről a pozíciomról is. Ez rövidesen megjelenik a cégnyilvántartásban

– írta Magyar Péter.

A leendő miniszterelnök két éve vásárolta meg a céget, azóta annak bevételei dinamikus emelkedésnek is indultak. Az összeférhetetlenségről szóló törvény szerint kormánytag nem tölthet be más kereső foglalkozást és nem lehet gazdasági társaság vezetője.

