Megszólalt a kutató, aki tűpontosan eltalálta a Tisza-kétharmadot

Nemcsak a választói felhatalmazás rendkívüli, a Tisza-kormánnyal szembeni elvárások is az egekbe szöktek

– derül ki a Medián friss, a HVG és az RTL megbízásából készült közvélemény-kutatásából.

A kormánynévsor összeállításánál Magyar Péter eddig gördülékenyen vette az akadályokat; a fontos posztokra kiszemeltek nem csupán szakmailag bizonyítottak, de kinevezésüknek sok esetben jelképértéke is vanm ennek a jele az is, hogy több nő lesz a parlamentben, mint ahány fideszes. „A korrekció ügye az meghatározó volt a választási döntésben is” – mondta a Klubrádiónak Hann Endre, a Medián ügyvezetője, aki a választások előtti kétharmados Tisza-győzelmet prognosztizált.

Az Orbán-kormány támogatáscsökkenésének vizsgálatakor toronymagasan a korrupció került az első helyre, a második helyre a gazdasági helyzet romlása és megélhetési problémák kerültek. Harmadikként a hazugságokat említették a választók, írja a 444. Hann szerint bár mind fontos, nagyon kifejező, hogy a korrupció került ennek a listának az elejére, és ez ilyen erősen meghatározta a hangulatot.

Hann szerint eddig nem érdekelte ennyire a korrupció az embereket, mint amennyire a mostani mérés mutatja, ehhez pedig a mostani választás előtti leleplezések is hozzájárultak.

A Tisza Párttól viszonylag sokan várják azt, hogy az oktatás és az egészségügy rendbetételében rövid- vagy középtávon előrelépés történjen, mondta Hann, hozzátéve, hogy az uniós pénzek hazahozatalát is megvalósíthatónak tartják az emberek.

