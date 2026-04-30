Megszólalt az elemző, aki eltalálta a magyar GDP-adatot

A vártnál erősebben kezdte az évet a magyar gazdaság, elsősorban a szolgáltatások húzóerejének köszönhetően, miközben az ipar is hosszú idő után ismét pozitívan járult hozzá a bővüléshez. Az elemzők szerint a friss adat azt jelzi, hogy a magyar gazdaság kiléphetett a stagnálásból, ugyanakkor a növekedési kilátásokat jelentős bizonytalanság övezi. A geopolitikai feszültségek és az energiaárak alakulása lefelé mutató kockázatot jelent, miközben idén elsősorban a fogyasztás húzhatja a gazdaságot.

Az első negyedévben 0,8 százalékkal bővült a magyar GDP az előző negyedévhez képest, éves alapon pedig szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 1,7 százalékos volt a bővülés - közölte a KSH. Az adat kedvezőbb az előzetes várakozásoknál, a statisztika szerint elsősorban a szolgáltatások járultak hozzá a bővüléshez.

"Hasonlóan dinamikus év/év növekedésre legutóbb 2023 folyamán láttunk példát, de az is csak egy kiugró adat volt" – írta Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza, aki eltalálta a GDP-növekedést. A friss adat egyben azt is jelenti, hogy immáron negyedik negyedéve tapasztalható valamiféle növekedés a magyar gazdaságban. Ezzel talán kijelenhetjük, hogy hazánk maga mögött hagyta a tartós stagnálás időszakát. Ezt a megállapítást az is alátámasztja, hogy az elmúlt négy negyedévben átlagosan 0,425 százalékkal nőtt negyedéves bázison a magyar gazdaság. Ilyenre legutóbb a 2023. második és 2024. első negyedéve közötti periódusban volt példa.

A KSH a gyorstájékoztatójában általában kevés részletet oszt meg a mögöttes folyamatokról, és ez most sincs másképp. Nem meglepő módon a szolgáltatások tudták leginkább segíteni a magyar gazdaság teljesítményét. Ezen belül is a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység volt a húzóerő. E mögött mi az Otthon Starthoz köthető ingatlanfejlesztésekhez kapcsolható előzetes (pl. műszaki, mérnöki tervezési) tevékenységet sejtjük. Emellett az első negyedévben az ipar is pozitívan tudott hozzájárulni az összteljesítményhez.

Virovácz kiemelte: mindazonáltal az örömünk mégsem lehet teljesen felhőtlen. Ennek oka a legfrissebb közel-keleti fejlemények, amely növekvő valószínűséggel jelent egyre markánsabb negatív impulzust a növekedés és nagyobb felfelé ható impulzust az infláció szempontjából.

Az ING Bank jelenlegi geopolitikai fejleményekre és energiapiaci árakra vonatkozó alapforgatókönyvét figyelembe véve

2026-ra nagyjából 1,5 százalékos GDP-növekedést prognosztizálunk.

Ugyanakkor a tegnapi és mai hírek hallatán egyre inkább úgy látjuk, hogy az elhúzódó konfliktus forgatókönyve válik egyre reálisabbá. Ez tartósan magasabb energiaárakkal számol. Ebben az esetben a magyar gazdaság, pont mikor végre felívelhetne, szembesül egy jelentős Rendkívül nagy tehát a bizonytalanság. Azonban bármely forgatókönyvet is figyeljük, a gazdasági növekedés struktúrája érdemben nem változik majd. Az idei évben a fogyasztás lehet a húzóerő, elsősorban az új költségvetési impulzusok hatására, amit a választások után átmenetileg javuló fogyasztói és üzleti bizalom is segíthet. Bár ez utóbbiakra a Hormuzi-szoros tartós blokádja egyértelműen negatív kockázatot hordoz – fejtette ki Virovácz.

A beruházások esetében csupán mérséklet fordulatra és enyhe növekedésre számítunk. Kedvező esetben tehát megáll a visszaesés és talán egy 1-2 százalék közötti növekedés mutatkozhat. Eközben az import esetében a fogyasztás és a beruházások erős importigénye jelentős hatást gyakorol. A külső kereslet gyengélkedése és az ellátási láncok és az energiapiacot érintő sokkok sem kecsegtetnek komolyabb pozitív változással az export oldaláról, így az idei év egészében a nettó export visszafoghatja a gazdasági növekedést – vélekedett az elemző.

Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője szerint a tényadat pozitív meglepetés, meghaladta a várakozásunkat és a konszenzust is. Az első negyedéves adat részletes bontása nem ismert egyelőre, azt majd május 2-án teszi közzé a hivatal. Az előzetes gyorskommentár szokás szerint meglehetősen szűkszavú: „A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Az ipar teljesítménye hosszú idő után szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását.” Utóbbi mondat arra utal, hogy jövő héten megjelenő ipari termelési adatok masszív felpattanást jelezhetnek márciusra vonatkozóan.

Feltehetően a választások előtti jóléti intézkedések is manifesztálódhattak az első háromhavi adatokban

– emelte ki Nagy János.

Előretekintve a mostani, második negyedévtől a politikai bizonytalanság oldódása is segítheti a gazdasági aktivitást. A tegnap megjelent áprilisi felmérések szerint – szemben az európai trendekkel – számottevően javult az üzleti bizalom itthon. Rövid távon negatív növekedési kockázat a közel-keleti háború elhúzódásából és a költségvetési kiadási oldalának esetleges csökkentéséből fakadhat. Kedvező, hogy sajtóhírek szerint az év második felében érdemben nőhet a hazai akkumulátorgyárak kapacitás-kihasználtsága. Jelentős felfelé mutató kockázatot hordoz az uniós források felszabadításának és lehívásának lehetősége, feltehetően nagyobb volumenben inkább a jövő évtől kezdődően, vélekedett az elemző.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images