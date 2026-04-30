Megszüntették a Magyar Péter elleni büntetőeljárást

A kényszerítés gyanúja miatt indult nyomozás előzménye Tényi István feljelentése volt, amely Magyar Péter volt párja, Vogel Evelin 2024. októberi videóján alapult. A nő a felvételen arról beszélt, hogy Magyar Péter és Radnai Márk megfenyegette.
Az ügyészségi vizsgálat feltárta a konfliktus valós hátterét. A felek 2024 szeptemberében egy budapesti lakásban vesztek össze, miután Vogel Evelin pénzt kért a Tisza Pártban végzett munkájáért. A vita során Magyar Péter és Radnai Márk egy papírt tettek a nő elé. Ezen az állt, hogy tudnak a nála lévő titkos hangfelvételekről. Bár a segítségét kérték, ő nem adta át a felvételeket.
Később, novemberben Magyar Péter zsarolás bűntettének gyanújával feljelentette volt élettársát. Állítása szerint Vogel Evelin 30 millió forintot követelt a pártalapítás körüli munkájára hivatkozva. Emellett azzal fenyegetőzött, hogy ha nem fizetnek, belső információkat szivárogtat ki a nyilvánosságnak.
A nyomozást megszüntető határozat indoklása szerint Magyar Péter fellépése a hangfelvételek megismerésére, vagyis egy jogos igény érvényesítésére irányult.
A Vogel Evelin által említett, börtönbe juttatással kapcsolatos fenyegetés valójában egy büntetőfeljelentés kilátásba helyezését jelentette. Ezt a hatóság jogszerű lépésnek értékelte. A politikusnak ugyanis a zsarolás sértettjeként joga volt ehhez az eszközhöz nyúlni.
Vogel Evelin a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül panaszt tehet az ügyészségen. A vele szemben zsarolás bűntettének kísérlete miatt indult nyomozás eközben továbbra is folyamatban van a Nemzeti Nyomozó Irodánál.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
