MNB-botrány: Boross Ildikó szerint megvezették a kecskeméti döntéshozókat - Megnevezte az ügy főkolomposait
MNB-botrány: Boross Ildikó szerint megvezették a kecskeméti döntéshozókat - Megnevezte az ügy főkolomposait

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és vagyonkezelője, az Optima Zrt. korábbi vezetése súlyosan megvezette a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítványt (NJEA) - állítja Boross Ildikó, az alapítvány kuratóriumának új elnöke, aki szerint az egyetem akkori vezetői áldozatok az ügyben.
A Telex cikke Boross Ildikó arról beszélt, hogy a kecskeméti egyetemet fenntartó alapítvány még 2021-ben jóhiszeműen 127,5 milliárd forintot adott kölcsön a jegybanki tulajdonú Optima Zrt.-nek. A tranzakció a két intézmény közötti korábbi stratégiai szövetségen és bizalmon alapult - mondta.

Állítása szerint az együttműködéssel kapcsolatos ígéretek arról szóltak, hogy a pénz likvid marad, az Optima végül teljesen másra használta fel a forrásokat.

Az eredeti tervek szerint ebből az összegből a kecskeméti egyetemi campust és további helyi fejlesztéseket finanszíroztak volna.

Boross Ildikó a helyzet 2023 végén vált kritikussá. A campust építő kivitelező ekkor levonult a munkaterületről, mivel az Optima egyszerűen kifogyott a pénzből.

Boross Ildikó tájékoztatása szerint

a vagyonkezelő 2023-ban és 2024-ben mintegy 140 milliárd forintot költött el kockázatos, hozamot nem termelő hazai és külföldi ingatlanbefektetésekre.

Eközben a kecskemétiek felé csupán átmeneti likviditási problémákra hivatkoztak. Az egyetem helyzetét tovább rontotta, hogy az Optima állítólag az alapítvány tudta nélkül vett fel 80 milliárd forintos hitelt egy kudarcba fulladt svájci ügylet refinanszírozására.

A kialakult helyzetért a kuratóriumi elnök határozottan a Matolcsy György vezette egykori jegybankot és az Optima volt vezetését tette felelőssé.

Ugyanakkor védelmébe vette a kölcsönügyletet jóváhagyó helyi döntéshozókat, köztük Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert és Lezsák Sándor képviselőt - szerinte ők is áldozatai az ügynek.

Matolcsy György volt jegybankelnök korábban azzal védekezett, hogy a vagyon nem veszett el, csupán ingatlaneszközökben testesül meg. Az alapítvány elnöke azonban hangsúlyozta: a megállapodás értelmében a pénznek likvid formában kellene rendelkezésre állnia.

A félbehagyott campus befejezésére idén az állam nyújtott 19,5 milliárd forintos áthidaló finanszírozást. A kecskeméti alapítvány felé fennálló tartozás azonban a már átadott épületek értékének levonása után is 113,5 milliárd forintot tesz ki. A jelenleg hatályos megállapodás szerint az Optima 2028 végéig vállalta a visszafizetést. A kecskeméti alapítvány bízik a vagyonkezelő új vezetésének konszolidációs lépéseiben. Ha viszont ez nem jár sikerrel, az MNB szerződéses kezességvállalása miatt beperelhetik a jegybankot.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bús Csaba

Hitelezés 2026

