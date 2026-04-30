Németország és Olaszország is növekedett az első negyedévben, jobban tartják magukat a francia gazdaságnál

A német és az olasz gazdaság is bővülni tudott 2026 első negyedévében az iráni háború okozta sokk ellenére, miközben a francia GDP stagnált. A friss flash adatok szerint Németország 0,3, Olaszország 0,2 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest.

A német Szövetségi Statisztikai Hivatal előzetes becslése szerint az ország gazdasága 0,3 százalékkal bővült negyedéves alapon,

ami megegyezik az elemzői konszenzussal és gyorsulást jelent a 2025 utolsó negyedévi 0,2 százalékos növekedéshez képest. Éves összevetésben azonban 0,3 százalékos növekedés jött össze, ami elmaradt a 0,4 százalékos várakozásoktól.

Az olasz Istat adatai szerint a déli ország gazdasága negyedéves alapon 0,2 százalékkal nőtt, ami valamelyest elmarad a 0,3 százalékos elemzői várakozástól, de így is gyorsulás a Q4-es 0,1 százalékhoz képest. Éves összevetésben a 0,8 százalékos bővülés a várakozásokkal megegyezően alakult.

A két ország teljesítménye különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a francia gazdaság a ma reggel közzétett adatok szerint stagnált az első negyedévben, miután a gyenge belső kereslet és a romló kereskedelmi mérleg lehúzta a teljesítményt

. A német kormány nemrég megfelezte 2026-os GDP-előrejelzését 0,5 százalékra az iráni háború energiapiaci hatásai miatt, Olaszország pedig 0,6 százalékra mérsékelte növekedési várakozásait.

Az adatok kulcsfontosságúak az Európai Központi Bank számára, amely a mai napon várhatóan 2 százalékon tartja az alapkamatot, miközben a piac júniusi emelést, majd év végéig további szigorítást áraz az emelkedő inflációs nyomás miatt.

