Ötmilliárdos figyelmeztetés: az egész magyar energiarendszert újra kell gondolni

Az MMESZ szerint ezért nem különálló intézkedésekre, hanem
a teljes energiarendszer újragondolására van szükség,
hiszen egymással összefüggő érdekekről, rendszerszintű felelősségről szól - teszik hozzá a közleményben
A szövetség álláspontja szerint az elmúlt időszakban a KÁT reformok kapcsán napvilágra jutott javaslatok – bár valós és súlyos piaci problémákra reagálnak – könnyen félrevihetik a szabályozói gondolkodást, ha nem rendszerlogikában kezelik őket.
Dr. Novák Csaba, az MMESZ elnöke szerint:
Ez nem leegyszerűsíthető választási opciókról szól. A javaslatok nincsenek figyelemmel azok rendszerszintű hatásaira. Az energetika olyan szakpolitikai terület, ahol kizárólag komplex, rendszerszintű megközelítéssel lehet felelős döntéseket hozni. Az egyszerűsítő beavatkozások nem megoldást, hanem újabb torzulásokat hoznak.
A szervezet szerint az energetika és a gazdaságfejlesztés ma már nem választható szét: az energiarendszer a versenyképesség egyik közvetlen meghatározója.
RHD: strukturális korlátok a jelenlegi rendszerben
Az elosztói díjak csökkentésére vonatkozó javaslatok kapcsán az MMESZ hangsúlyozza:
a jelenlegi rezsicsökkentési struktúra mellett érdemi mozgástér nem áll rendelkezésre
- de hosszabb távon nem is lehetetlen.
Ennek a választópolgárokra vonatkozó hatása korántsem elhanyagolható szempont. Ösztönzők nélkül ez sem működőképes. Szakmai értelmezésük szerint az RHD ma már nem pusztán hálózati költség, hanem egy szélesebb egyensúlyi rendszer része, ahol keresztfinanszírozás biztosítja a működőképességet.
Nem arról van szó, hogy az elosztók többletbevételhez jutnak, hanem arról, hogy a rendszer egy többcsatornás finanszírozási logikában tartja fenn az egyensúlyt
– fogalmaz a szövetség.
KÁT: sikertörténet, de új piaci kockázatokkal
Az MMESZ szerint a KÁT rendszer nélkül nem valósulhatott volna meg a hazai megújulóenergia-felfutás, különösen a napenergia esetében. Ugyanakkor a piaci környezet változása – különösen a negatív áras időszakok megjelenése –
új típusú strukturális feszültségeket hozott.
A szervezet szerint reform esetén egy hirtelen és drasztikus beavatkozás:
- beruházói bizalomvesztést okozna
- piaci sokkokat generálna
- és visszavetné a további zöld beruházásokat
Ezt a kérdést a Magyar Energiakereskedők Szövetségévél (MEKSZ) közösen a lehető legnagyobb körültekintéssel és a cél szerinti legszélesebb körben és folyamatosan egyezteti a szövetség. Beleértve az ipari energiafogyasztókat és további társszövetségeket is.
A témát érintjük legújabb EnergyTalks adásunkban is, érdemes belehallgatni:
Európai jelenség, de eltérő magyar hatásokkal. Az MMESZ hangsúlyozza: a negatív áramárak nem magyar sajátosságok, hanem európai szintű strukturális jelenségek. Ugyanakkor Magyarországon a rendszer sajátosságai miatt ezek hatása fokozottabban jelenik meg.
A szervezet egy konkrét példát is kiemel:
- KÁT termelői ár: nagyjából 55 Ft/kWh
- rendszeroldali költség extrém helyzetben (néhány nappal ezelőtt): nagyjából 180 Ft/kWh
Ez olyan helyzetet eredményez, amelyben a rendszer a rendszer „akkor is fizet, amikor nem kellene termelni”. Ilyenkor
hasznosabb lenne leszabályozni és kompenzálni KÁT termelői áron az energiatermelőket.
Az MMESZ szerint az április 26-i piaci esemény jól mutatta a rendszer sérülékenységét.
-500 euró/MWh negatív energia árcsúcs alakult ki a magyar villamosenergia-piacon, amely több milliárd forintos rendszerhatással járt. A jelenség oka egyszerű volt: erős napsütés, szél és alacsony hétvégi fogyasztás. A rendszer egyszerűen nem tudta követni a termelési csúcsot
– áll a szervezet értékelésében.
A szövetség szerint a kiugró negatív áramár okozta "hazai energiaszámla" meghaladja 2 milliárd forint vesztességet, amely azonnali beavatkozással elkerülhető lenne és már csökkenteni lehetne az ipari fogyasztók terhein. Önmagában ez az egyszeri hatás 1 Ft/kWh összeget fog jelenteni az áprilisi villanyszámlában. Ezt a kérdést soron kívül kezelni szükséges, hiszen ebben egységesen kivétel nélkül mindenki egyetért.
A háztartási méretű kiserőművek (HMKE) esetében a jelenlegi elszámolási rendszer az MMESZ megfogalmazása szerint kvázi virtuális tárolási logikát követ.
Ez azonban nem tükrözi a fizikai realitásokat:
- őszrendszeri szinten negatív áron történő értékesítés a betáplált energia után
- későbbi magasabb áron történő visszavásárlás
- strukturális veszteség a rendszerben és a fent említett napon
Ennek hatásai szélsőségesen a szaldó rendszerben érvényesül. Ehhez a rendszerhez is csak ösztönzők bevonásával, a kiegyenlítő energiapiacra való jótékony hatás mellett látunk lehetőséget és trafókörzeti optimalizációt igényel.
Egyes számítások szerint április 26-án a teljes "hazai áramszámla" elérhette az 5 milliárd forintot, mindössze fél nap alatt.
A szövetség külön kiemeli a támogatási logikák eltérését is.
Az iparvállalatok jellemzően CAPEX-alapú, vissza nem térítendő támogatásokat kaptak, míg a megújuló termelők OPEX típusú rendszerekben működtek
- hangsúlyozza az MMESZ.
Ez a kettősség az alapja az ipari fogyasztókra nehezedő terheknek és különösen az energiaintenzív iparágak esetében okoz strukturális feszültséget.
„A GDP-export jelenség megszüntetése közös érdek”
A szövetség szerint a rendszer egyik kulcstorzulása a hozzáadott érték kiszivárgása, amelyet „GDP-export” jelenségként definiálnak.
A hazai energiarendszer átalakulása nemcsak klímapolitikai,
hanem gazdasági, iparfejlesztési és energiabiztonsági kérdés is
- emelik ki a közleményben.
Az MMESZ szerint az energiarendszer átalakulásának és versenyképességének kulcsa a megújuló energia. Mindez azonban nem pusztán a megújuló kapacitások bővítéséről szól, hanem egy olyan rugalmas, digitalizált és regionálisan integrált rendszer kiépítéséről, ahol az okoshálózatok, a diverzifikált portfóliók, a prosumer szemlélet és a határokon átnyúló együttműködések kulcsszerepet játszanak.
A szövetség célja egy "zöld és rugalmas zsinóráram” alapú energiarendszer megalapozása, amely kiszámítható működést biztosít a gazdaság számára
- mutatnak rá.
Megoldási irányként négy pillért határoztak meg, kombinált megoldással:
- megújuló forrásokra épülő (nap, szél, geotermia, víz, biogáz, biomassza),
- energiatárolással kiegészített (egyre nagyobb áthidalásra képesség),
- digitalizált és adatvezérelt,
- a fogyasztáshoz rugalmasan igazodó és kölcsönösen a fogyasztási oldalon is alkalmazkodó energiarendszer.
A szövetség úgy látja, hogy az EU-keretrendszere is ezt az irányt szorgalmazza. Az európai szabályozási környezet – Fit for 55, RED III, REPowerEU, TEN-E és Net-Zero Industry Act – világosan kijelöli az irányt, amelyben a decentralizáció, rugalmasság, digitalizáció és integrált energiarendszerek kerülnek a középpontba - írják.
A szervezet szerint a jelenlegi javaslatok nemcsak kockázatkezelési eszközök, hanem jelentős növekedési potenciált is hordoznak.
Már fiókban a megoldás
Az MMESZ közleménye végén azt is jelezte, hogy
több, részletesen kidolgozott javaslatcsomaggal rendelkezik, többek között:
- 13 pontos szélenergia-fejlesztési csomag
- agroPV szabályozási koncepció jogszabálytervezeti szintig kidolgozva
- „zöld rezsicsökkentési” modell a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével (VOSZ) közösen létrehozott Magyar Energiaközösség Klaszteren keresztül
Az MMESZ szerint a következő időszak kulcsa nem az egyedi intézkedésekben, hanem a rendszerlogikában rejlik. A szövetség szerint a zöld átmenet csak akkor lehet sikeres, ha egyszerre biztosít versenyképességet, stabilitást és beruházási biztonságot.
A cél nem részmegoldás, hanem egy működő, stabil és versenyképes energiarendszer, amelyet szignifikánsan a megújuló energia szolgál. A zöld átmenet sikere az egyensúlyon, partnerségen és innováción alapul és annak nemcsak fenntarthatónak, hanem ésszerűnek is kell lennie. Ez valóban nem választási lehetőség, hanem közös felelősség
– hangsúlyozza az MMESZ.
Címlapkép forrása: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images
