Pécsre kanyarodik vidéki konferencia-sorozatunk, ahol a KKV-k versenyképessége a tét

A 2026-os év különleges kihívások elé állítja a magyar kkv-szektort: a technológiai váltás kényszere és a globális ellátási láncok átrendeződése olyan döntéskényszereket teremt, amelyekkel minden vállalkozásnak számolnia kell.
A konferencia központi célja, hogy támpontokat adjon ezekben a bizonytalan időkben, bemutatva a legfrissebb finanszírozási formák, célzott pályázási lehetőségek és energiahatékonysági beruházások területén elérhető megoldásokat.
A rendezvény két nagy szekcióban tárgyalja a legégetőbb kérdéseket. Az első blokk a makrogazdasági helyzetképre koncentrál, míg a második az innovációs megoldásokra és a profitabilitás fenntartására helyezi a hangsúlyt.
Nagykép, finanszírozás és energiaügyek a középpontban
Rögtön az elején Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője taglalja a legfontosabb gazdasági kilátásokat és trendeket, és egyben értékeli a jelenlegi gazdasági helyzetet, majd csatlakozik Gódi Attilához, a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. ügyvezető igazgatójához és Győr Tamáshoz, a CIB Bank KKV üzletágigazgatójához, hogy dedikált panelbeszélgetésben tárgyalják meg a kis- és középvállalati szektor legégetőbb problémáit.
Érdemes számon tartani Fetter István, a CIB Csoport kisvállalati divízió vezetőjének előadását, aki a legfrissebb finanszírozási lehetőségeket és banki innovációkat ismerteti. A legrelevánsabb energiaoptimalizálási eszköztárról pedig Szalai Sándor, az E.ON Energiamegoldások KKV értékesítési vezetője beszél.
Mindez azonban csak ízelítő, hiszen számos egyéb szakember is szerepel a programban.
Rangos előadói névsorral jövünk
- dr. Síkfői Tamás — Elnök — Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
- Madár István — vezető elemző — Portfolio Csoport
- Szilágyi Péter — kockázatkezelési vezető — Coface
- Győr Tamás — KKV üzletágigazgató — CIB Bank
- Fetter István — kisvállalati divízió vezető — CIB Csoport
- Győrfi Attila — marketing menedzser, oktató — G2A Marketing; Pécsi Tudományegyetem; International Business School
- Herbály István — kutatásfejlesztési és innovációs kollégium elnök, innovációs alelnök, ügyvezető — MKIK; PBKIK; Contrall Ipari Informatikai Kft.
- Illés Kata — társalapító, AI architect — Indivizo
- Inotai István — ügyvezető igazgató — Körber Hungária
- Szalai Sándor — KKV értékesítési vezető — E.ON Energiamegoldások
- Pásztor Roxána — fenntarthatósági projektvezető — Portfolio Csoport
- Dr. Szabóné dr. Benyeda Zsófia — társtulajdonos, stratégiai ügyvezető — Prophyl
- Virág Nikolett — ügyvezető — VND Research
További fontos témáink:
- Hogy alakul a 2026-os év második féléve a kkv-k számára
- Magyar versenyképesség régiós összevetésben
- Hazai források és hitelprogramok a válságkezelésben
- Költségoldali versenyhátrány kulcsa: energiaárak és beszerzési feltételek
- amatkilátások és inflációs várakozások hatása a beruházási környezetre
A konferencia különösen ajánlott mikro-, kis- és középvállalkozások tulajdonosainak és vezetőinek, nagyvállalati döntéshozóknak, fejlesztési projektek vezetőinek, valamint mindazoknak, akik a magyar gazdaság versenyképességének növelésében érdekeltek.
A rendezvény ingyenes, ám regisztrációhoz kötött, amelyet ezen a linken lehet megejteni.
Ismertette Magyar Péter a Tisza-kormány céljait
Teljes az egyetértés.
Erős számok a Stellantistól, mégis zuhan az árfolyam
Megverték a várakozásokat.
Kiderült az igazság a mesés kriptobefektetésről: így húztak ki több milliárd forintot a gyanútlan emberek zsebéből
600 millió forintos bírságot osztott ki az MNB.
Bezuhant a német kiskereskedelem, Spanyolország köszöni jól van
A francia infláció pedig gyorsul.
Fél évszázados hidegrekord dőlt meg Magyarországon, de a java még csak most jön!
Május 1-jére virradóra nagy területen fagyhat az országban.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Gyakorlati, hasznos, érthető
Legyél te a következő Peter Thiel! – Keress pénzt a magyar tőzsdén úgy, ahogy eddig még soha
Private equity hozamok részvényekkel?
Példátlan gigaprojektre készül az amerikai cápa - annyi energia kell hozzá, hogy inkább megkerülnék a rendszert
Utah államban épülne a beruházás.
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Életbiztosítás: miért van szükség egészségügyi kockázatelbírálásra?
Sokan halogatják, vagy végleg elvetik az egyéni életbiztosítás megkötését, mert félnek az orvosi vizsgálattól. A valóság ezzel szemben az, hogy a kockázatelbírálás nem akadály, hanem ép
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
50 milliós bírság a HÉV-megállóhelyeken folytatott hangrögzítési gyakorlat miatt: mik a tanulságok?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a HÉV-állomásokon és HÉV-megállóhelyeken folytatott kamerás megfigyelési
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Az AI exponenciális energiaigénye és a nukleáris reneszánsz
2026-ra az adatközpontok energiafogyasztása elérte a globális áramtermelés kritikus hányadát, és a techóriások sorra vásárolják fel az atomerőműveket. De vajon a piac helyesen árazza-e be
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?