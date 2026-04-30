Stagflációs sokk az eurózónában: lelassult a növekedés, miközben nagyot ugrott az infláció
Stagflációs sokk az eurózónában: lelassult a növekedés, miközben nagyot ugrott az infláció

Mindössze 0,1 százalékkal bővült az eurózóna gazdasága 2026 első negyedévében, ami jócskán elmarad a 0,2 százalékos elemzői várakozástól és a megelőző negyedévi azonos ütemtől. Eközben az áprilisi inflációs gyorsbecslés érdemi felfelé mutató meglepetést hozott: 3 százalékra ugrott a pénzromlás üteme.

Az Eurostat előzetes becslése szerint az eurózóna GDP-je éves alapon 0,8 százalékkal nőtt az első negyedévben, ami szintén jelentősen elmaradt az 1,2 százalékos várakozástól,

és lassulást mutat a 2025 negyedik negyedévi 0,9 százalékhoz képest. Az adatok jól tükrözik az iráni háború okozta sokk gazdasági következményeit: a francia gazdaság stagnált, miközben Németország és Olaszország mérsékelt növekedést produkált.

Az inflációs kép ennél is nyugtalanítóbb. Az áprilisi gyorsbecslés szerint a fogyasztói árak éves növekedése 2,9 százalékról 3,0 százalékra gyorsult, miközben az elemzők éppen 2,6 százalékos lassulásra számítottak. A maginfláció ennél nyugodtabban viselkedett: 2,3 százalékról 2,2 százalékra mérséklődött, ami azt jelzi, hogy az áremelkedés döntően az energiaárak emelkedéséből táplálkozik.

A munkaerőpiac mindeközben szilárdnak bizonyult: a márciusi munkanélküliségi ráta 6,2 százalékon stagnált, ami alacsonyabb a 6,3 százalékos várakozásnál.

Itt a friss európai GDP-rangsor!

Az adatok rendkívül kényelmetlen helyzetbe hozzák az Európai Központi Bankot, amely a mai napon várhatóan 2 százalékon tartja az alapkamatot.

A piac júniusi kamatemelést, majd év végéig további két szigorítást vár a növekvő inflációs nyomás miatt, miközben a gyengülő növekedés ellentétes irányba húzná a döntéshozókat. A stagflációs jelek miatt a jegybank mozgástere érezhetően szűkül.

