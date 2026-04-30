Stagnált a francia gazdaság az első negyedévben, fenyeget a stagfláció

Az Insee adatai szerint a GDP változatlan maradt 2025 utolsó három hónapjához képest, ami elmarad a Bloomberg által megkérdezett elemzők 0,2 százalékos várakozásától, és a megelőző negyedévi 0,2 százalékos bővüléstől is. A lakossági fogyasztás 0,1, a háztartási beruházások 0,7, a vállalati beruházások 0,2 százalékkal estek vissza. A nettó kereskedelem 0,7 százalékponttal húzta le a GDP-t, miután az export 3,8 százalékkal zuhant. A készletek 0,8 százalékpontos pozitív hozzájárulása enyhítette a képet.
A friss adatok ráadásul csak a közel-keleti konfliktus első hónapját fedik le, így nem tükrözik az energiaárak emelkedéséből fakadó lassulás teljes hatását.
Az Európai Központi Banknak az inflációs nyomás miatt nehéz dolga lesz: a piac a mai 2 százalékos tartást követően júniusi emelést, majd év végéig további két szigorítást vár. Az eurózóna inflációja a márciusi 2,6 százalékról várhatóan 3 százalékra gyorsulhat.
A lassulás regionálisan is érezhető: Franciaország és Olaszország után Németország is megfelezte 2026-os növekedési előrejelzését 0,5 százalékra, Ursula von der Leyen pedig arra figyelmeztetett, hogy a háború kárai évekig érezhetők lesznek. A francia kormány közlése szerint az iráni konfliktus idén akár 6 milliárd euróval terhelheti meg az államháztartást, amit a kabinet kiadáscsökkentéssel kíván ellensúlyozni.
Címlapkép forrása: EU
