Több mint 2600 milliárd forint közpénz vándorolt magántőkealapokba

Minden eddigi becslésnél nagyobb volumenű állami tőkealap-finanszírozás körvonalai rajzolódnak ki a Transparency International (TI) Magyarország által csütörtökön közzétett adatokból. A szervezethez egy közérdekű bejelentés nyomán került olyan dokumentum, amely szerint négy állami szereplő, az NTH Nemzeti Tőkeholding Zrt., a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt., az MFB Invest Zrt., valamint az Exim Invest Zrt. összesen 99 magán- és alternatív tőkealap felé vállalt kötelezettséget 2013 óta.

A teljes elkötelezett összeg 2026. március végéig elérte a 2645 milliárd forintot, ami nagyjából a duplája annak az 1300 milliárdos volumennek, amit a TI tavaly még csak a magántőkealapok vonatkozásában tárt fel.

A TI fontos módszertani megjegyzést tesz: a számok kötelezettségvállalásokat takarnak, nem tényleges kifizetéseket. A kihelyezések ugyanis ütemezetten, ideiglenes befektetési jegyeken keresztül is teljesíthetők, vagyis a 2645 milliárd forint az állam jövőbeli kitettségének felső határát rajzolja ki.

Az MFB visz mindent, és közben eladósodik

A teljes összeg közel 90 százalékát, mintegy 2180 milliárd forintot az MFB-csoport, vagyis az MFB Zrt. és az MFB Invest vállalt magára. Ez a kitettség a fejlesztési bank mérlegében is komolyan érzékelhető: a választást követő napon, április 13-án publikált 2025-ös beszámolóban a tőkealapok felé fennálló kitettségek már mintegy 40 százalékos súllyal szerepelnek.

Külön figyelmet érdemel, hogy az MFB ezeket a befektetéseket zömmel kötvénykibocsátásból finanszírozza, vagyis hitelből szereltek fel egy hosszú távú, illikvid kockázatú portfóliót. A tőkealapok hozama ugyanis többnyire csak a 10 évet meghaladó futamidő végén realizálódik, így a bank az adósságszolgálat és a befektetési hozam közötti időbeli rést maga viseli.

A Tiborcz-kör a legnagyobb nyertes

A négy állami pénzintézet összesen 50 alapkezelőnél vállalt kötelezettséget, de a forrásmegoszlás messze nem egyenletes. A legnagyobb tételt, 308 milliárd forintot a leköszönő miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak a tulajdonában álló Gránit Alapkezelő hat tőkealapja kapta. Ehhez hozzáadódik a szintén Tiborczhoz kötődő Equilor Alapkezelő három alapjába ígért további 73 milliárd forint, így a Tiborcz-érdekkörbe összesen 381 milliárd forintnyi állami kötelezettségvállalás futott be.

Két Gránit-alapnál a TI dokumentációja jelentős utólagos felülemelést mutat. A Főnix Magántőkealap esetében az eredeti 50 milliárdos vállalás 100 milliárdra duplázódott, a Diorit Magántőkealapnál pedig a korábban ismert 46,5 milliárd helyett 73 milliárd forintos a friss adat.

Külföldi alapok, kínai és amerikai kezelőkkel

Az Exim Invest portfóliójában csaknem 123 milliárd forintnyi külföldi bejegyzésű alap szerepel. Ezek többségét kínai hátterű alapkezelők menedzselik, de 2025-ben egy amerikai kezelésű alap, a Triquetra Feeder Fund is 31,5 milliárd forintnyi kötelezettségvállalást kapott.

Két csúcsév: 2021 és 2025

A kihelyezések időbeli eloszlása beszédes. Az állami tőkealap-befektetések a koronavírus-járvány második évében, 2021-ben indultak be igazán: az ekkor induló alapokba a négy állami szereplő azóta 718 milliárd forintnyi kötelezettséget vállalt, a teljes volumen mintegy harmadát.

A választást megelőző 2025-ös évben szintén kiugró aktivitás látszik, ekkor 569 milliárd forintnyi friss kötelezettségvállalás született. Ebben az évben:

A Gránit Alapkezelő két alapja, az Andezit Magántőkealap és a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap 35, illetve 20 milliárd forintot kapott az MFB-csoporttól.

A Nagy Márton leköszönő nemzetgazdasági miniszterhez köthető Trustify Alapkezelő két alapja, a Trustify Power Magántőkealap és a Trustify Ingatlanfejlesztő Alap 30, illetve 20 milliárd forintos vállalást könyvelhetett el. A Trustify I. Magántőkealap 2024-ben már megkapott 35 milliárd forintot.

A 4iG-csoport köré épülő iG TECH Capital alapjai szintén jelentős állami forráshoz jutottak: az iG TECH III. Magántőkealap mintegy 50 milliárd forintot kapott az NTH-tól, az iG TECH II. Magántőkealap exim-alapú kitettsége 30 milliárdra emelkedett, és még 2026 márciusának utolsó napjaiban is történt mozgás, az MFB Invest 17 milliárddal szállt be az iG Tech Energy Magántőkealapba.

Alkotmányossági és pénzmosási kifogások

A TI értékelése szerint az állami kihelyezési struktúra több irányból is problémás. Egyfelől jelentős korrupciós kockázatot hordoz, mivel az alapokban résztvevő társbefektetők kiléte rejtve marad, ami a TI olvasatában szembemegy az uniós pénzmosás elleni előírásokkal. Másfelől ellentétes lehet az Alaptörvény azon rendelkezésével, miszerint közpénzhez csak átlátható szervezet juthat. Harmadrészt a kötelezettségvállalások hosszú futamideje és kötvényfinanszírozása az államháztartásra tartós terhet ró.

A TI szerint ennek ellenére a struktúra egyetlen mozdulattal nem szüntethető meg, mert a benne kezelt vagyon gazdasági súlya túl nagy. A szervezet üzenete egyértelmű: a közpénzáramlás átláthatóvá tétele és nyomon követhetősége az új kormányzat számára kulcskérdés lesz.

A TI által hivatkozott teljes befektetési lista a szervezet honlapján érhető el. A korrupciókutatók ezen felül arra is felhívják a figyelmet, hogy a most közzétett 2645 milliárd forint mellett az állam további, több száz milliárdos kitettséggel rendelkezik a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az MNB által létrehozott Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány befektetéseiben is.

