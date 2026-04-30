Választás 2026: érkeznek a Magyar-kormány céljai és nevei

Hollósy András, Miskolc alpolgármestere benyújtotta lemondását a város csütörtöki közgyűlésén. A Pont Mi Egyesület és a Fidesz-KDNP politikusa szeptember elsejétől önkormányzati képviselőként folytatja munkáját.

Hollósy az áprilisi országgyűlési választáson a Fidesz jelöltjeként indult a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2-es számú egyéni választókerületben, ahol vereséget szenvedett. A közgyűlésen úgy fogalmazott, hogy a választási kudarc után értékelnie kellett a helyzetet, és nem szeretne személyével akadálya lenni annak, hogy Miskolc fejlődjön, anyagi forrásokat kapjon, illetve sikeres tárgyalásokat folytathasson a hamarosan megalakuló új kormánnyal.

A leköszönő alpolgármester jelezte, hogy képviselőként a továbbiakban a „patrióta közösség helyi újjászervezésében” kíván részt venni.

Tóth-Szántai József polgármester Facebook-bejegyzéséből az is kiderült, hogy Hollósy mellett Bajusz Gábor, a Fidesz miskolci frakcióvezetője is lemondott posztjáról. A polgármester a közgyűlésen bejelentette továbbá, hogy Czinkné Sztán Anikó önkormányzati képviselő kilép a Fidesz frakciójából, és független képviselőként folytatja munkáját.

(Forrás: MTI)