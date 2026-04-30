Választás 2026: érkeznek a Magyar-kormány céljai és nevei

Magyar-kormány: fontos új nevek érkeztek
Megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzetgazdasági Minisztériumban, amelynek feladatait a leendő Tisza-kormány több tárca között osztja szét. A jelenlegi gazdasági csúcsminisztérium megszűnik. A pénzügyi és energetikai területeket Kármán András és Kapitány István irányítja majd. A kiemelt közlekedési projektek – köztük a budapesti reptér és az épülő gyorsvasút ügye – várhatóan Vitézy Dávidhoz kerülnek.
Ismertette Magyar Péter a Tisza-kormány céljait
Egy Facebook-bejegyzésben ismertette Magyar Péter, leendő miniszterelnök a megalakuló magyar kormány legfontosabb céljait. A poszt feltehetőleg válasz lehetett Varga Mihály, MNB elnöknek.
Lemondott Miskolc alpolgármestere
Hollósy András, Miskolc alpolgármestere benyújtotta lemondását a város csütörtöki közgyűlésén. A Pont Mi Egyesület és a Fidesz-KDNP politikusa szeptember elsejétől önkormányzati képviselőként folytatja munkáját.
Hollósy az áprilisi országgyűlési választáson a Fidesz jelöltjeként indult a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2-es számú egyéni választókerületben, ahol vereséget szenvedett. A közgyűlésen úgy fogalmazott, hogy a választási kudarc után értékelnie kellett a helyzetet, és nem szeretne személyével akadálya lenni annak, hogy Miskolc fejlődjön, anyagi forrásokat kapjon, illetve sikeres tárgyalásokat folytathasson a hamarosan megalakuló új kormánnyal.
A leköszönő alpolgármester jelezte, hogy képviselőként a továbbiakban a „patrióta közösség helyi újjászervezésében” kíván részt venni.
Tóth-Szántai József polgármester Facebook-bejegyzéséből az is kiderült, hogy Hollósy mellett Bajusz Gábor, a Fidesz miskolci frakcióvezetője is lemondott posztjáról. A polgármester a közgyűlésen bejelentette továbbá, hogy Czinkné Sztán Anikó önkormányzati képviselő kilép a Fidesz frakciójából, és független képviselőként folytatja munkáját.
(Forrás: MTI)
Elérhető távolságba kerülhettek az Uniós pénzek
Tegnap Brüsszelben járt, hogy az Uniós források hazahozataláról egyeztessen. Magyar Péter konstruktívnak és eredményesnek értékelte brüsszeli találkozóját, amelyről közösségi oldalán számolt be. Álláspontja szerint a felszabaduló uniós források lehetővé teszik a magyar gazdaság újraindítását és a szükséges fejlesztések végrehajtását, miközben hangsúlyozta, hogy az EU nem támaszt Magyarország érdekeivel ellentétes feltételeket. A felek megállapodtak abban, hogy a leendő miniszterelnök május 25. hetében visszatér Brüsszelbe a végleges egyezség megkötésére, amelynek nyomán Magyarország mielőbb hozzájuthat a több ezer milliárd forintos uniós támogatáshoz.
Asztalhoz ültek a nagy boltláncok képviselői a Tisza-kormánnyal
Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az Országos Kereskedelmi Szövetség és a hamarosan felálló új kormány illetékes miniszterei között a kiskereskedelmet érintő egyes kiemelt problémákról - közölte a szervezet.
Hegedűs Zsolt: senki ne hozzon elhamarkodott döntéseket az egészségügyben
A leendő egészségügyi miniszter szerint a felálló minisztérium átvilágítja a vezetői állományt, az intézményi működést és az átmeneti időszakban kötött szerződéseket.
Választás 2026: gőzerővel folyik a kormányzati munka előkészítése
Ezek voltak a tegnapi nap legfontosabb eseményei:
- Elhalasztotta a Richter az alapítványi osztalékkifizetést az alapítványok felé.
- António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt tegnap Magyar Péter.
- Tárkányi Zsolt és Kapitány István tárgyalt a debreceni CATL vezetőségével.
- Ursula von der Leyen tegnap elmondta, hogy minden támogatást megadunk Magyarországnak.
- Küszübön a politikai megállapodás az Uniós forrásokról.
- Fejlemények vannak a horvát MOL-INA ügyben is.
- Az Amerikai Kereskedelmi Kamarával egyeztetett Kapitány István.
- Eközben a leköszönő Fidesz-kormány a minisztériumi költések kötelező pénzügyminiszteri jóváhagyását is.
- Kiderült mi lesz a sorsa a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak.
Varga Mihály: az infláció idén átlépheti az 5%-ot, rendőrök vizsgálják a Matolcsy-korszak pénzszórását
Varga Mihály jegybankelnök szerint az új kormánynak őszig hiteles és átlátható költségvetési pályát kell felmutatnia a piacok megnyugtatása érdekében. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) eközben a saját működésének racionalizálására fókuszál. Radikálisan felszámolják a Matolcsy-korszak örökségét: megválnak a luxusingatlanoktól és a műkincsgyűjteménytől, valamint leépítik a felesleges stábot. A gyanús alapítványi költekezések ügye pedig már a nyomozóhatóságok előtt van - mondta Varga Mihály a hvg.hu-nak.
Masszív befizetéseket követelnek az EU-s kasszába, egyúttal újra gúzsba kötnék a közös költségvetést
Egyre élesebben körvonalazódnak a pozíciók az Európai Unió hétéves költségvetése körül, ahol az Európai Parlament már mintegy 10 százalékos emelést vár el a Bizottságtól és a Tanácstól. A kérdés nemcsak az, hogy honnan teremtsék elő a többletforrásokat, hanem az is, hogy azokat milyen arányban fordítsák új prioritásokra, illetve a hagyományos politikák megőrzésére. A vita egyszerre szól pénzről, hatáskörökről és politikai súlypontokról, és a 27 tagállam közt sosem könnyű a konszenzusteremtés. Ebben az átalakuló rendszerben Magyarország számára is komoly lehetőségek nyílhatnak, de az még nem látszik, hogy az új kormány a nagyobb mozgástérrel járó reformokat támogatná, vagy a politikailag kevésbé kockázatos előre elkülönített források útjához ragaszkodna.
Teljes az egyetértés.
Erős számok a Stellantistól, mégis zuhan az árfolyam
Megverték a várakozásokat.
Kiderült az igazság a mesés kriptobefektetésről: így húztak ki több milliárd forintot a gyanútlan emberek zsebéből
600 millió forintos bírságot osztott ki az MNB.
Bezuhant a német kiskereskedelem, Spanyolország köszöni jól van
A francia infláció pedig gyorsul.
Fél évszázados hidegrekord dőlt meg Magyarországon, de a java még csak most jön!
Május 1-jére virradóra nagy területen fagyhat az országban.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Gyakorlati, hasznos, érthető
Legyél te a következő Peter Thiel! – Keress pénzt a magyar tőzsdén úgy, ahogy eddig még soha
Private equity hozamok részvényekkel?
Példátlan gigaprojektre készül az amerikai cápa - annyi energia kell hozzá, hogy inkább megkerülnék a rendszert
Utah államban épülne a beruházás.
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Életbiztosítás: miért van szükség egészségügyi kockázatelbírálásra?
Sokan halogatják, vagy végleg elvetik az egyéni életbiztosítás megkötését, mert félnek az orvosi vizsgálattól. A valóság ezzel szemben az, hogy a kockázatelbírálás nem akadály, hanem ép
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
50 milliós bírság a HÉV-megállóhelyeken folytatott hangrögzítési gyakorlat miatt: mik a tanulságok?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a HÉV-állomásokon és HÉV-megállóhelyeken folytatott kamerás megfigyelési
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Az AI exponenciális energiaigénye és a nukleáris reneszánsz
2026-ra az adatközpontok energiafogyasztása elérte a globális áramtermelés kritikus hányadát, és a techóriások sorra vásárolják fel az atomerőműveket. De vajon a piac helyesen árazza-e be
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?