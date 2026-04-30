Választás 2026: ismertette Magyar Péter a Tisza-kormány céljait

Ismertette Magyar Péter a Tisza-kormány céljait
Egy Facebook-bejegyzésben ismertette Magyar Péter, leendő miniszterelnök a megalakuló magyar kormány legfontosabb céljait. A poszt feltehetőleg válasz lehetett Varga Mihály, MNB elnöknek.
Lemondott Miskolc alpolgármestere
Hollósy András, Miskolc alpolgármestere benyújtotta lemondását a város csütörtöki közgyűlésén. A Pont Mi Egyesület és a Fidesz-KDNP politikusa szeptember elsejétől önkormányzati képviselőként folytatja munkáját.
Hollósy az áprilisi országgyűlési választáson a Fidesz jelöltjeként indult a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2-es számú egyéni választókerületben, ahol vereséget szenvedett. A közgyűlésen úgy fogalmazott, hogy a választási kudarc után értékelnie kellett a helyzetet, és nem szeretne személyével akadálya lenni annak, hogy Miskolc fejlődjön, anyagi forrásokat kapjon, illetve sikeres tárgyalásokat folytathasson a hamarosan megalakuló új kormánnyal.
A leköszönő alpolgármester jelezte, hogy képviselőként a továbbiakban a „patrióta közösség helyi újjászervezésében” kíván részt venni.
Tóth-Szántai József polgármester Facebook-bejegyzéséből az is kiderült, hogy Hollósy mellett Bajusz Gábor, a Fidesz miskolci frakcióvezetője is lemondott posztjáról. A polgármester a közgyűlésen bejelentette továbbá, hogy Czinkné Sztán Anikó önkormányzati képviselő kilép a Fidesz frakciójából, és független képviselőként folytatja munkáját.
(Forrás: MTI)
Elérhető távolságba kerülhettek az Uniós pénzek
Tegnap Brüsszelben járt, hogy az Uniós források hazahozataláról egyeztessen. Magyar Péter konstruktívnak és eredményesnek értékelte brüsszeli találkozóját, amelyről közösségi oldalán számolt be. Álláspontja szerint a felszabaduló uniós források lehetővé teszik a magyar gazdaság újraindítását és a szükséges fejlesztések végrehajtását, miközben hangsúlyozta, hogy az EU nem támaszt Magyarország érdekeivel ellentétes feltételeket. A felek megállapodtak abban, hogy a leendő miniszterelnök május 25. hetében visszatér Brüsszelbe a végleges egyezség megkötésére, amelynek nyomán Magyarország mielőbb hozzájuthat a több ezer milliárd forintos uniós támogatáshoz.
Asztalhoz ültek a nagy boltláncok képviselői a Tisza-kormánnyal
Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az Országos Kereskedelmi Szövetség és a hamarosan felálló új kormány illetékes miniszterei között a kiskereskedelmet érintő egyes kiemelt problémákról - közölte a szervezet.
Hegedűs Zsolt: senki ne hozzon elhamarkodott döntéseket az egészségügyben
A leendő egészségügyi miniszter szerint a felálló minisztérium átvilágítja a vezetői állományt, az intézményi működést és az átmeneti időszakban kötött szerződéseket.
Választás 2026: gőzerővel folyik a kormányzati munka előkészítése
Ezek voltak a tegnapi nap legfontosabb eseményei:
- Elhalasztotta a Richter az alapítványi osztalékkifizetést az alapítványok felé.
- António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt tegnap Magyar Péter.
- Tárkányi Zsolt és Kapitány István tárgyalt a debreceni CATL vezetőségével.
- Ursula von der Leyen tegnap elmondta, hogy minden támogatást megadunk Magyarországnak.
- Küszübön a politikai megállapodás az Uniós forrásokról.
- Fejlemények vannak a horvát MOL-INA ügyben is.
- Az Amerikai Kereskedelmi Kamarával egyeztetett Kapitány István.
- Eközben a leköszönő Fidesz-kormány a minisztériumi költések kötelező pénzügyminiszteri jóváhagyását is.
- Kiderült mi lesz a sorsa a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Varga Mihály: az infláció idén átlépheti az 5%-ot, rendőrök vizsgálják a Matolcsy-korszak pénzszórását
Varga Mihály jegybankelnök szerint az új kormánynak őszig hiteles és átlátható költségvetési pályát kell felmutatnia a piacok megnyugtatása érdekében. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) eközben a saját működésének racionalizálására fókuszál. Radikálisan felszámolják a Matolcsy-korszak örökségét: megválnak a luxusingatlanoktól és a műkincsgyűjteménytől, valamint leépítik a felesleges stábot. A gyanús alapítványi költekezések ügye pedig már a nyomozóhatóságok előtt van - mondta Varga Mihály a hvg.hu-nak.
