Választás 2026: ismertette Magyar Péter a Tisza-kormány céljait
Gazdaság

Magyar Péter, leendő miniszterelnök tegnap Ursula von der Leyennel tárgyalt az uniós pénzek hazahozataláról Brüsszelben. A találkozó nagyon konstruktív volt, már a küszöbön lehet a politikai alku. Eközben a Richter nem fizetne osztalékot az alapítványoknak, megszűntetnék a Szuverenitásvédelmi Hivatalt és újabb érdekes információk kerültek elő a vagyonok külföldre menekítését illetően.
Ismertette Magyar Péter a Tisza-kormány céljait

Egy Facebook-bejegyzésben ismertette Magyar Péter, leendő miniszterelnök a megalakuló magyar kormány legfontosabb céljait. A poszt feltehetőleg válasz lehetett Varga Mihály, MNB elnöknek.

Lemondott Miskolc alpolgármestere

Hollósy András, Miskolc alpolgármestere benyújtotta lemondását a város csütörtöki közgyűlésén. A Pont Mi Egyesület és a Fidesz-KDNP politikusa szeptember elsejétől önkormányzati képviselőként folytatja munkáját.

Hollósy az áprilisi országgyűlési választáson a Fidesz jelöltjeként indult a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2-es számú egyéni választókerületben, ahol vereséget szenvedett. A közgyűlésen úgy fogalmazott, hogy a választási kudarc után értékelnie kellett a helyzetet, és nem szeretne személyével akadálya lenni annak, hogy Miskolc fejlődjön, anyagi forrásokat kapjon, illetve sikeres tárgyalásokat folytathasson a hamarosan megalakuló új kormánnyal.

A leköszönő alpolgármester jelezte, hogy képviselőként a továbbiakban a „patrióta közösség helyi újjászervezésében” kíván részt venni.

Tóth-Szántai József polgármester Facebook-bejegyzéséből az is kiderült, hogy Hollósy mellett Bajusz Gábor, a Fidesz miskolci frakcióvezetője is lemondott posztjáról. A polgármester a közgyűlésen bejelentette továbbá, hogy Czinkné Sztán Anikó önkormányzati képviselő kilép a Fidesz frakciójából, és független képviselőként folytatja munkáját.

(Forrás: MTI)

Elérhető távolságba kerülhettek az Uniós pénzek

Tegnap Brüsszelben járt, hogy az Uniós források hazahozataláról egyeztessen. Magyar Péter konstruktívnak és eredményesnek értékelte brüsszeli találkozóját, amelyről közösségi oldalán számolt be. Álláspontja szerint a felszabaduló uniós források lehetővé teszik a magyar gazdaság újraindítását és a szükséges fejlesztések végrehajtását, miközben hangsúlyozta, hogy az EU nem támaszt Magyarország érdekeivel ellentétes feltételeket. A felek megállapodtak abban, hogy a leendő miniszterelnök május 25. hetében visszatér Brüsszelbe a végleges egyezség megkötésére, amelynek nyomán Magyarország mielőbb hozzájuthat a több ezer milliárd forintos uniós támogatáshoz.

Asztalhoz ültek a nagy boltláncok képviselői a Tisza-kormánnyal

Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az Országos Kereskedelmi Szövetség és a hamarosan felálló új kormány illetékes miniszterei között a kiskereskedelmet érintő egyes kiemelt problémákról - közölte a szervezet.

Hegedűs Zsolt: senki ne hozzon elhamarkodott döntéseket az egészségügyben

A leendő egészségügyi miniszter szerint a felálló minisztérium átvilágítja a vezetői állományt, az intézményi működést és az átmeneti időszakban kötött szerződéseket.

Választás 2026: gőzerővel folyik a kormányzati munka előkészítése

Ezek voltak a tegnapi nap legfontosabb eseményei:

  • Elhalasztotta a Richter az alapítványi osztalékkifizetést az alapítványok felé.
  • António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt tegnap Magyar Péter.
  • Tárkányi Zsolt és Kapitány István tárgyalt a debreceni CATL vezetőségével.
  • Ursula von der Leyen tegnap elmondta, hogy minden támogatást megadunk Magyarországnak.
  • Küszübön a politikai megállapodás az Uniós forrásokról.
  • Fejlemények vannak a horvát MOL-INA ügyben is.
  • Az Amerikai Kereskedelmi Kamarával egyeztetett Kapitány István.
  • Eközben a leköszönő Fidesz-kormány a minisztériumi költések kötelező pénzügyminiszteri jóváhagyását is.
  • Kiderült mi lesz a sorsa a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Varga Mihály: az infláció idén átlépheti az 5%-ot, rendőrök vizsgálják a Matolcsy-korszak pénzszórását

Varga Mihály jegybankelnök szerint az új kormánynak őszig hiteles és átlátható költségvetési pályát kell felmutatnia a piacok megnyugtatása érdekében. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) eközben a saját működésének racionalizálására fókuszál. Radikálisan felszámolják a Matolcsy-korszak örökségét: megválnak a luxusingatlanoktól és a műkincsgyűjteménytől, valamint leépítik a felesleges stábot. A gyanús alapítványi költekezések ügye pedig már a nyomozóhatóságok előtt van - mondta Varga Mihály a hvg.hu-nak.

Masszív befizetéseket követelnek az EU-s kasszába, egyúttal újra gúzsba kötnék a közös költségvetést

Egyre élesebben körvonalazódnak a pozíciók az Európai Unió hétéves költségvetése körül, ahol az Európai Parlament már mintegy 10 százalékos emelést vár el a Bizottságtól és a Tanácstól. A kérdés nemcsak az, hogy honnan teremtsék elő a többletforrásokat, hanem az is, hogy azokat milyen arányban fordítsák új prioritásokra, illetve a hagyományos politikák megőrzésére. A vita egyszerre szól pénzről, hatáskörökről és politikai súlypontokról, és a 27 tagállam közt sosem könnyű a konszenzusteremtés. Ebben az átalakuló rendszerben Magyarország számára is komoly lehetőségek nyílhatnak, de az még nem látszik, hogy az új kormány a nagyobb mozgástérrel járó reformokat támogatná, vagy a politikailag kevésbé kockázatos előre elkülönített források útjához ragaszkodna.

