Változás az 1-es villamos közlekedésében – Erre kell figyelni a következő két szombaton

Az 1-es villamos nem közlekedik a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca-Róbert Károly körút között május 3-án és 10-én üzemkezdettől 8.30-ig, karbantartás miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az 1-es villamos a Bécsi út-Vörösvári út és a Göncz Árpád városközpont, illetve a Lehel utca-Róbert Károly körút és Kelenföld vasútállomás között jár majd

– tudatta a BKK.

Mint írták, 1-es jelzéssel pótlóbusz jár majd a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca-Róbert Károly körút között.