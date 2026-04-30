Varga Mihály: az infláció idén átlépheti az 5%-ot, rendőrök vizsgálják a Matolcsy-korszak pénzszórását

Varga Mihály szerint az új kormánynak legkésőbb őszig fel kell vázolnia egy olyan középtávú államháztartási pályát, amely alapján a befektetők pontosan beárazhatják a magyar pénzügyi eszközök kockázatait. A hitelminősítők májusban várhatóan még adnak egy rövid türelmi időt a kabinetnek, ez a jóindulat azonban őszre elfogy.

A jegybank szerint a GDP-arányos hiányt 5 százalék körül kell tartani.

A pozitív reálkamatokra pedig mindaddig szükség lesz a finanszírozás biztosításához, amíg az államháztartási hiány, az államadósság és az infláció érdemben nem csökken.

Az MNB devizatartaléka az elmúlt időszakban 44 milliárd euróról 60 milliárd fölé nőtt. Ezzel párhuzamosan az infláció 1,8 százalékra mérséklődött, a forint pedig stabilizálódott a 360–365-ös euróárfolyam-sávban. Bár a hazai fizetőeszköz erősödése komoly kihívást jelenthet az exportáló cégeknek, a jegybank szerint jelenleg az árstabilitás és a monetáris politika iránti közbizalom helyreállítása az elsődleges feladat. Az infláció 2026 első felében várhatóan a jegybanki toleranciasáv alatt marad. Varga inflációs előrejelzést is adott, úgy vélte:

A megugró energiaárak másodkörös hatásai miatt azonban az év második felében ismét átlépheti az 5 százalékos szintet.

Az infláció tartós letörése érdekében

a jegybank vezetése szakít a korábbi, tévesen növekedésösztönzőnek szánt politikával.



Varga az inflációs várakozásokról és a Tisza-kormánnyal történő munkáról úgy fogalmazott:

Várjuk, hogy az új kormánynak milyen fiskális lépései lesznek – természetesen mi is hallottuk az áfa- és a személyijövedelemadó-csökkentési, családipótlék-emelési szándékokat. Még az új parlament sem ült össze, megvárjuk, hogy milyen kormányprogram születik. Alapvetően jó munkakapcsolatra törekszünk az új kormánnyal.

Fokozatosan kivezetik a múltból megörökölt, veszteséget okozó kedvezményes hitel- és kötvényprogramokat is.

Varga hozzátette: határozott lépések történtek a Matolcsy-korszakban felduzzasztott működési költségek és vitatható költekezések visszavágására. Mivel az MNB visszatér az alapfeladataihoz, a korábban indokolatlanul megnövelt dolgozói létszámot 15 százalékkal, mintegy 1500 főre csökkentették.

Az Állami Számvevőszék által is kifogásolt, több tízmilliárdos ingatlanberuházások és alapítványi pénzszórások ügyében a jegybank feljelentést tett, így jelenleg a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálódik. Az MNB igyekszik menteni a menthetőt. Ennek eredményeként az alapítványi vagyonkezelő új menedzsmentje egy év alatt már több mint százmilliárd forintot faragott le a hiányból. A vezetés emellett rohamtempóban szabadul meg a jegybank alaptevékenységéhez egyáltalán nem kapcsolódó vagyonelemektől. Eladják a balatonakarattyai üdülőközpontot, a Bölcs Várat és a budavári konferenciaközpontot is. A korábban több százmillió forintért felvásárolt, 1500 darabos kortárs műkincsgyűjteményt pedig hazai múzeumoknak ajándékozzák.

A gazdaság átláthatóbbá tételének fontos állomása lesz a magántőkealapok tulajdonosi hátterének tisztázása is.

A módosított pénzmosás elleni törvény értelmében a tőkealapoknak fel kell tárniuk a tényleges tulajdonosukat.

Bár a már bejegyzett zártkörű alapok esetében az adatok nyilvánosságra hozatala csak 2026 júliusától lesz kötelező, az uniós szabályozásokkal összhangban a hazai rendszer is a teljes transzparencia felé halad.

