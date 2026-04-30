FONTOS Itt a friss adat: végre lendületet vesz a magyar gazdaság?
Zuhan a magyar export, olvad a külkertöbblet
Márciusban jelentős mértékben csökkent a magyar export, miközben az import stagnálás közelében volt. A két folyamat eredményeképp a külkereskedelmi többlet mérséklődik.

A kivitel volumene márciusban 8,6%-kal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban, miközben a behozatalé 1,1%-kal haladta meg az előző év azonos időszaki szintet, derült ki a KSH friss jelentéséből. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 12%-kal, a behozatalé 1,6%-kal csökkent.

Mindezek alapján az látszik, hogy a külső kereslet továbbra is kifejezetten gyenge, miközben a hazai fogyasztás lassú emelkedése nem képes érdemben emelni az importot.

A megelőző hónaphoz képest azonban még kedvezőtlenebb kép tárul elénk. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 11%-kal, az importé 8,6%-kal maradt el a februáritól.

A fentiek eredményeképp a külkereskedelmi többlet is olvad:

a 12 havi gördülő egyenleg 7 milliárd eurónál jár, miközben egy év még 8,5 milliárd felett jártunk.

Ennél alacsonyabb többletet utoljára 2023-ban láttunk, amikor a magyar gazdaság az előző energiaársokkból evickélt kifelé.

  • A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 8,8%-kal csökkent, importvolumene 20%-kal nőtt.
  • A feldolgozott termékek exportvolumene 10%-kal csökkent, importvolumene 6,5%-kal nőtt.
  • Az energiahordozók exportvolumene 21%-kal, az importjuké 56%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.
  • Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 7,6%-kal, a behozatalé 5,2%-kal nőtt. 

A következő hónapokban az energiaárak emelkedése nyomhatja rá a bélyegét a hazai külkereskedelmi folyamatokra. Az energiaárak magasba szökése tovább fogja rontani a hazai külkereskedelmi mérleget.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

