A mesterséges intelligenciának gondjai támadtak - az ellátási láncokkal

Az elmúlt hónapokban új őrület söpört végig a Szilícium-völgyön. Azok a technológiai szakemberek, akik bizonyítani akarják, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásának úttörői, a „tokenmaximalizálás” irányába fordultak, és egymással versengenek abban, hogy ki tudja a legtöbb tokent – az AI-modellek által kezelt szövegrészletek – felhasználni. Január és március között az OpenRouter – egy modellekhez való hozzáférést biztosító piactér – által feldolgozott heti tokenek száma megnégyszereződött.

Az AI iránti kereslet ugrásszerű növekedésével alig tud lépést tartani a mögötte meghúzódó iparág. Márciusban az Anthropic – a vállalatok körében nagy népszerűségnek örvendő modelleket előállító mesterséges intelligencia laboratórium – forgalmas időszakokban korlátozni kezdte az eszközeihez való hozzáférést, és azóta is változtatja előfizetési csomagjait, látszólag annak érdekében, hogy visszafogja a felhasználást.

Áprilisban a szolgáltatásban átlagosan napi 30 perces üzemszünetek álltak be. És ezzel az Anthropic nincs egyedül. Márciusban az OpenAI, a versenytárs, hirtelen leállította a Sora nevű videó-generáló eszközét, hogy a szűkös számítási kapacitást jövedelmezőbb feladatokra fordítsa. Április 20-án a GitHub, a Microsoft tulajdonában lévő programozói együttműködési oldal, leállította a programozási botja használatához az új előfizetések fogadását.

Válaszlépésként az iparág egyre nagyobb összegeket kezdett befektetni egy új infrastruktúrába.