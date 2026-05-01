A mesterséges intelligenciának gondjai támadtak - az ellátási láncokkal

Az AI iránti kereslet ugrásszerű növekedésével alig tud lépést tartani a mögötte meghúzódó iparág. Márciusban az Anthropic – a vállalatok körében nagy népszerűségnek örvendő modelleket előállító mesterséges intelligencia laboratórium – forgalmas időszakokban korlátozni kezdte az eszközeihez való hozzáférést, és azóta is változtatja előfizetési csomagjait, látszólag annak érdekében, hogy visszafogja a felhasználást.
Áprilisban a szolgáltatásban átlagosan napi 30 perces üzemszünetek álltak be. És ezzel az Anthropic nincs egyedül. Márciusban az OpenAI, a versenytárs, hirtelen leállította a Sora nevű videó-generáló eszközét, hogy a szűkös számítási kapacitást jövedelmezőbb feladatokra fordítsa. Április 20-án a GitHub, a Microsoft tulajdonában lévő programozói együttműködési oldal, leállította a programozási botja használatához az új előfizetések fogadását.
Válaszlépésként az iparág egyre nagyobb összegeket kezdett befektetni egy új infrastruktúrába.
