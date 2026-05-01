  • Megjelenítés
A MOK erősen kritizálja Kapitány István javaslatát – egyeztetést javasolnak a Tisza-kormánnyal
Gazdaság

Portfolio
Rendszerszintű kockázatokat vethet fel a szabad szülészorvos-választás visszavezetése, amelyről Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter pénteki bejelentése nyomán indult vita – közölte a Magyar Orvosi Kamara pénteken. A szakmai testület úgy reagált: a kérdést nemcsak társadalmi-gazdasági szempontból, hanem a betegbiztonság és az ellátórendszer stabilitása felől is mérlegelni kell.

A MOK szerint a Kapitány István miniszter-jelölt által javasolt orvosválasztás iránti igény alapvetően abból fakad, hogy a gyermeket váró családok sokszor nem érzik előre láthatónak, biztonságos és megfelelő érzelmi környezetben születhet-e meg a gyermekük. Emiatt a kockázatok csökkentése és a rossz szülési élmény elkerülése érdekében „jó hírű” orvost keresnének,

miközben a kamara szerint ilyen jó hír objektív, nyilvánosan elérhető mutatókkal jelenleg nem igazolható.

Kapcsolódó cikkünk

Fontos bejelentést tett Kapitány István: így oldanák meg Magyarország egyik égető problémáját

A kamara álláspontja szerint éppen ez mutatja a valódi problémát: nem az egyéni orvosválasztás hiánya, hanem a rendszerszintű minőségbiztosítás elégtelensége okozza a bizalmatlanságot.

A MOK úgy látja, hogy az egyéni alkukra épülő szülészeti orvosválasztás elfedi ezt a problémát, miközben tovább mélyítheti is:

Még több Gazdaság

Nézeteltérés pattant ki a Tisza-kormány miniszterjelöltjei között Kapitány István bejelentése miatt

Joschka Fischer: Európa már nem számíthat Amerikára

Választás 2026: összeállt az új kormány, komoly változások a Fidesznél - Cikkünk folyamatosan frissül

néhány népszerű orvosra aránytalan terhelés kerülhet, nőhet a kiégés és a hibázás kockázata, a fiatalabb orvosok pedig kevesebb esetszámhoz juthatnak.

A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a modern szülészet nem egyéni teljesítményre, hanem jól működő osztályos teamekre és egységes protokollokra épül.

Szerintük a szabad orvosválasztás erodálhatja a csapatmunkát, kétsebességes ellátást hozhat létre ugyanazon az osztályon belül, és visszahozhatja a hálapénz kockázatát is.

A MOK hangsúlyozta, hogy elkötelezett a hálapénzmentes egészségügy mellett, ezért minden olyan lépést visszalépésnek tart, amely újra informális fizetésekhez vezethet.

A kamara szerint a megoldás nem a régi rendszer visszaállítása, hanem egy átláthatóbb, mérhetőbb szülészeti ellátás kialakítása lenne.

Ennek részeként nyilvánossá tennék a kórházi és osztályos mutatókat, például a császármetszési arányokat és a gátvédelem statisztikáit, megerősítenék az egységes szakmai protokollokat, valamint nagyobb szerepet adnának a szülésznőknek az alacsony kockázatú szüléseknél.

A MOK szerint a cél az lenne, hogy a kismamáknak ne „ismerős orvosra” legyen szükségük a biztonsághoz, hanem bármely magyar szülészeti osztály szakmai színvonalában bízhassanak;

az ügyben egyeztetést kezdeményeznek Hegedűs Zsolttal, a egészségügyi miniszteri poszt várományosával, valamint Kapitány István gazdasági tárcavezetői jelölttel.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas botrány robbant ki az NKA-nál, a kuratórium szerint nem arról döntöttek, mint amit a szájukba adtak

Választás 2026: összeállt az új kormány, komoly változások a Fidesznél - Cikkünk folyamatosan frissül

Hiába a milliárdok, ez önmagában kevés a magyar energetika egyik nagy ígéretéhez

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Bejelentette Magyar Péter: azonnal visszaküldik Wáberer Györgynek az átutalt 100 milliós támogatást
Döntött Orbán Viktor: azonnali lépéseket tesz a kormány a veszélyes azbesztszennyezés ügyében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility