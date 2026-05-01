A MOK erősen kritizálja Kapitány István javaslatát – egyeztetést javasolnak a Tisza-kormánnyal

A MOK szerint a Kapitány István miniszter-jelölt által javasolt orvosválasztás iránti igény alapvetően abból fakad, hogy a gyermeket váró családok sokszor nem érzik előre láthatónak, biztonságos és megfelelő érzelmi környezetben születhet-e meg a gyermekük. Emiatt a kockázatok csökkentése és a rossz szülési élmény elkerülése érdekében „jó hírű” orvost keresnének,
miközben a kamara szerint ilyen jó hír objektív, nyilvánosan elérhető mutatókkal jelenleg nem igazolható.
A kamara álláspontja szerint éppen ez mutatja a valódi problémát: nem az egyéni orvosválasztás hiánya, hanem a rendszerszintű minőségbiztosítás elégtelensége okozza a bizalmatlanságot.
A MOK úgy látja, hogy az egyéni alkukra épülő szülészeti orvosválasztás elfedi ezt a problémát, miközben tovább mélyítheti is:
néhány népszerű orvosra aránytalan terhelés kerülhet, nőhet a kiégés és a hibázás kockázata, a fiatalabb orvosok pedig kevesebb esetszámhoz juthatnak.
A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a modern szülészet nem egyéni teljesítményre, hanem jól működő osztályos teamekre és egységes protokollokra épül.
Szerintük a szabad orvosválasztás erodálhatja a csapatmunkát, kétsebességes ellátást hozhat létre ugyanazon az osztályon belül, és visszahozhatja a hálapénz kockázatát is.
A MOK hangsúlyozta, hogy elkötelezett a hálapénzmentes egészségügy mellett, ezért minden olyan lépést visszalépésnek tart, amely újra informális fizetésekhez vezethet.
A kamara szerint a megoldás nem a régi rendszer visszaállítása, hanem egy átláthatóbb, mérhetőbb szülészeti ellátás kialakítása lenne.
Ennek részeként nyilvánossá tennék a kórházi és osztályos mutatókat, például a császármetszési arányokat és a gátvédelem statisztikáit, megerősítenék az egységes szakmai protokollokat, valamint nagyobb szerepet adnának a szülésznőknek az alacsony kockázatú szüléseknél.
A MOK szerint a cél az lenne, hogy a kismamáknak ne „ismerős orvosra” legyen szükségük a biztonsághoz, hanem bármely magyar szülészeti osztály szakmai színvonalában bízhassanak;
az ügyben egyeztetést kezdeményeznek Hegedűs Zsolttal, a egészségügyi miniszteri poszt várományosával, valamint Kapitány István gazdasági tárcavezetői jelölttel.
