A rejtett választói hatás, ami Orbán Viktor történelmi vereségéhez is hozzájárult

A választók csak jelentős késéssel érzékelik, ha az árnyomás valóban enyhült, és büntetik az inkumbens kormányokat váratlan inflációs sokkok miatt – derül ki két kutatásból. Bár Magyarországot egyik sem vizsgálta, a 2026-os parlamenti választás eredménye pontosan illeszkedik a mintába: az inflációs tényadat már 1,8 százalékra süllyedt, miközben a lakosság által érzékelt szint ennél ötször magasabb volt. Az Orbán Viktor vezette kormány kommunikációja így abba a hibába esett, hogy lezárt ügyként kezelte az inflációt, a választók azonban a saját pénztárcájukon még nem érezték a javulást – és ez döntő tényezője lehetett a Fidesz történelmi vereségében.

Az infláció politikai utóélete akkor sem ér véget, amikor a statisztikai mutató már visszatért a jegybanki cél közelébe – ez egy sokszor elmondott elemzői megfejtése lett annak, hogy az Egyesült Államokban miért bukott Kamala Harris demokrata jelölt Donald Trumppal szemben 2024-ben: az amerikai pénzromlás üteme hiába lassult, az üzemanyagárak hiába csökkentek, a választók egyszerűen nem érezték, hogy tényleg jobban élnének.

Az elmúlt időszakban az április 12-i választások eredménye kapcsán, amely a Fidesz történelmi vereségét, a Magyar Péter vezette Tisza Párt kétharmados győzelmét hozta, egészen más kifutású elemzések születtek. Miközben a magyar alaphelyzet nagyon hasonlít a 2024 őszi amerikaira.

Két friss kutatás együtt azt mutatja, hogy a választók jelentősen és időben elhúzódva hajlamosak büntetni a kormányzó politikusokat a magas inflációért, olyannyira, hogy a népszerűségvesztés még jóval az áremelkedés lecsengése után is megmarad.

Ennek politikai következménye az, hogy egy kormány számára a dezinfláció nem automatikusan jelent politikai felmentést: az infláció emlékezete, a reálbérveszteség és a mindennapi vásárlások ára még hónapokkal, akár évekkel később is meghatározhatja a választói hangulatot. Olyannyira, hogy ez a hatás még akkor is tetten érhető, amikor a reálbérek emelkedése valójában már rég kompenzálta a fogyasztókat a korábbi inflációs sokkért.

Magyarországot ugyan nem vizsgálták, de a 2026-os parlamenti választások eredménye, a 16 éve regnáló Fidesz–KDNP-kormány soha nem látott veresége, pont beleillik a mintába.

Ha az infláció poltikai következményeit akarjuk felmérni, két irányra érdemes figyelni:

Az egyik kérdés az, hogy milyen az infláció és politikai elmozdulások korrelációja. Erre ad választ Jonathan Federle, Cathrin Mohr és Moritz Schularick, a Kiel Intézet kutatóinak 2024-es tanulmánya, amely 365 választást vizsgál 18 fejlett gazdaságban 1948 óta. A szerzők nem egyszerűen azt nézték meg, hogy magasabb infláció mellett gyengébben szerepelnek-e a kormányok, hanem azt, hogy a hirtelen magasra szökő inflációs folyamatok hogyan hatnak a rendszerkritikus és populista pártok támogatottságára. Az inflációs meglepetést úgy definiálták, mint az egy évvel korábbi inflációs előrejelzés és a ténylegesen bekövetkezett infláció különbségét. A fő eredményük szerint a vártnál magasabb infláció után érdemben nő az ilyen pártok szavazataránya: egy 10 százalékpontos pozitív inflációs meglepetés átlagosan 15 százalékpontos relatív növekedést okoz a radikális pártok következő választáson elért támogatottságában. A hatás különösen akkor erős, ha az inflációs sokk reálbérveszteséggel jár együtt .

. A másik kérdés az, hogy a választók mikor érzik úgy, hogy az inflációs válság már véget ért. Erre az Európai Parlament Gazdasági Kormányzási és Gazdasági és Monetáris Uniós Ellenőrzési Egysége számára készült 2026-os tanulmány ad közelebb vivő választ, amely az EKB fogyasztói inflációs várakozásokról szóló, 2020–2025 közötti havi adatait használva arra jutott, hogy hónapokkal később kerül szinkronba a realitás a percepció.

A két kutatás együtt azért fontos, mert más-más oldalról mutatja meg ugyanazt a politikai mechanizmust. A választó nem az éves inflációs mutatóval találkozik először, hanem a pénztárnál, a rezsiszámlán, az élelmiszerárakon, a lakhatási költségeken és a saját bérén keresztül. A hivatalos infláció csökkenése közgazdaságilag azt jelenti, hogy az árak már lassabban nőnek, nem azt, hogy visszamentek a korábbi szintre.

A háztartások viszont nem az inflációs rátát, hanem az árszintet érzékelik: azt, hogy mennyibe kerül ugyanaz a bevásárlás, mint két évvel korábban. Ezért fordulhat elő, hogy a statisztika szerint az infláció már „normalizálódott”, a választó mégsem érzi úgy, hogy a helyzet rendeződött.

Meddig érezzük, hogy romlik a pénz?

Az Európai Parlament számára készült EKB-tanulmány azt mutatja, hogy az inflációérzékelés valamivel több mint négy hónapos késéssel reagál a tényleges infláció változásaira, ráadásul nem szimmetrikusan: az emelkedést gyorsabban, a csökkenést lassabban követi. Ez azért fontos, mert a választók nem az inflációs mutatóval találkoznak, hanem a pénztárnál, a rezsiszámlán és a saját bérükön keresztül, miközben a csökkenő infláció nem az árak visszaesését, hanem csak lassabb növekedést jelent. A háztartások így nem az inflációs rátát, hanem az árszintet érzékelik, vagyis azt, hogy mennyibe kerül ugyanaz a bevásárlás, mint korábban.

A békés inflációs időszakokban az érzékelt és a tényleges infláció szorosan együtt mozog, a korreláció 0,85, de amikor az infláció egyszer kilő, a percepció tartósan a valóság fölött marad 1,5-3 százalékponttal.

A 2022-es csúcs után a tényleges infláció csökkent, az érzékelt azonban csak késve követte, és hosszabb ideig magasabb maradt. Amikor a tényleges infláció visszatért 2 százalék körülre, az érzékelt infláció nagyjából 3 százalékon stabilizálódott, az eltérés átlagosan 1,2 százalékpont volt ebben az időszakban az EKB szerint. Ez a késés nem jelenti azt, hogy politikailag is gyorsan eltűnik az infláció hatása: a Kiel Intézet szerint a legerősebb következmények akkor jelentkeznek, ha az infláció reálbérveszteséggel jár, vagyis amikor a választók azt érzik, hogy az árak gyorsabban nőttek, mint a jövedelmük.

Ebben a keretben különösen beszédes a 2026. április 12-i magyar választás eredménye. A Tisza Párt 53,18 százalékot és 3 385 890 szavazatot szerzett, a Fidesz–KDNP 38,61 százalékot és 2 458 337 szavazatot, a parlamentben pedig 141, illetve 52 mandátumot kaptak, míg a Mi Hazánk 6 mandátumhoz jutott. Ez kétharmados többséget jelentett a Tiszának, és a Fidesz számára olyan vereséget, amelyben a korábbi kétharmados kormányzó erő egy szűk ellenzéki frakcióvá zsugorodott.

A Kiel Intézet logikáját követve a magyar inflációs háttér adott volt: 2023 januárjában 25,7 százalékon tetőzött, majd az év végére 5,5 százalékra lassult, éves átlagban pedig 17,6 százalék volt, ami tartós árszintemelkedést hozott a háztartások számára. A későbbi dezinfláció ezt nem tüntette el: a mindennapi fogyasztásban – élelmiszer, szolgáltatások, lakhatás, közlekedés – a magasabb árszint beépült a tapasztalatba. 2024-ben az éves átlagos infláció 3,7%-ra mérséklődött, majd 2025-ben ismét 4,4% lett.

Csakhogy a lakosság inflációérzékelése 15–20 százalék között mozgott végig ebben a 24 hónapos időszakban.

A választás előtti adatok különösen élesen mutatták a szakadékot a statisztikai és az érzékelt infláció között. 2026 márciusában a hivatalos infláció 1,8% volt, a maginfláció 1,9%, az élelmiszerek ára pedig éves alapon 4,0%-kal csökkent, miközben az elmúlt évre vonatkozó inflációérzékelés még mindig 9,9% volt a februári 12,2% után.

Az egyéves inflációs várakozás mediánja 7,2% maradt, a kétéves pedig 6,9%, vagyis a lakosság jóval magasabb inflációval számolt, mint amit a statisztika mutatott, valamint amit az előrejelzések vártak.

Ez az eltérés jóval nagyobb volt, mint az euróövezetben, ahol a percepciós rés nagyjából 1 százalékpont körül alakul:

Magyarországon az érzékelt infláció több mint ötszöröse volt a ténylegesnek, a várakozások pedig nagyjából négyszeresek.

Ennek vizsgálatra érdemes politikai dimenzióját adja, hogy a hazai kormányzati kommunikáció 2024-től egyre inkább lezárt ügyként kezelte az inflációt. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter 2024 elején arról beszélt, hogy az infláció „gyakorlatilag összeomlott”, és már 4 százalék alá szorította vissza a kormány, kommunikációja szerint az infláció ekkor már nem jelentett érdemi problémát a gazdaság szempontjából. 2024 végén, majd 2025 elején is megjelent a győzelmi keret: Nagy Márton egy parlamenti meghallgatáson arról beszélt, hogy az inflációt „letörtük”, „ott is maradt”, és „itt lehet győzelmet hirdetni”.

Forrás: Magyar Nemzeti Bank, KSH, GKI, Eurostat.

Orbán Viktor a 2026-os kampányban hangyányit óvatosabb, de hasonló logikájú keretben beszélt az inflációról. Februári évértékelőjében azt mondta, hogy „vállaltuk az infláció megfékezését, ezt meg is csináltuk, de még nem értünk a végére.”

Itt keletkezhetett a Fidesz számára az egyik legveszélyesebb politikai disszonancia: a statisztikai infláció valóban látványosan visszaesett, de a lakosság jelentős része még nem ezt élte meg. A kormány azt kommunikálta, hogy az inflációt legyőzték, miközben a háztartások saját emlékezetében a 2022–2023-as drágulási hullám, az élelmiszerárak megugrása, a szolgáltatások drágulása és a reáljövedelmi veszteség maradt erős.

Mindez azt mutatja, hogy a dezinfláció politikai kommunikációja nem működik pusztán makroadatokkal.

Van, amit el is fed a statisztika

A választók nem az inflációs rátát, hanem a saját költségvetésüket figyelik, ráadásul társadalmi csoportonként eltérően érzékelik az árakat. A nemzeti átlagok sokszor elfedik, mi történik valójában a háztartások szintjén, amire meg is próbál választ adni Központi Statisztikai Hivatal kísérleti statisztikája kifejezetten azért jött létre, hogy megmutassa: a nemzetgazdasági átlagok mögött jelentős különbségek húzódnak meg, és ugyanazon időszakban nagyon eltérő jövedelmi pályák léteznek.

A 2025-ös adatok szerint például a munkavállalók több mint 30 százalékának reálértéken csökkent a nettó keresete, miközben a gazdaság egészében még mindig pozitív reálbér-növekedést mértek.

Ez azt jelenti, hogy sokan nominálisan ugyan többet kerestek, de az infláció gyorsabban nőtt a jövedelmüknél, így ténylegesen veszítettek a vásárlóerejükből. Miközben ha a nagy nemzeti jövedelmi átlagot nézzük, érdemi javulás történt, mint az a grafikonon is látszik:

Ez a különbség segít megérteni, miért ragad „fent” az infláció érzékelése: a választóknál, ha a jövedelmük nem tartott lépést az árakkal, akkor számukra az infláció nem ért véget, függetlenül attól, mit mutat a statisztika. Ráadásul a reálkereset csak egy része a háztartások teljes jövedelmének, így még a mérsékelt reálbér-növekedés mellett is előfordulhat, hogy a teljes reáljövedelem alig változik. Míg más háztartásoknál például a nyugdíj jelenti a bevételi forrás.

A korábbi inflációs sokk ezért nem egyformán csapódik le: egyesek gyorsan korrigálnak, mások tartósan vesztesek maradnak, és számukra a magas infláció „emlékezete” nem pszichológiai torzítás, hanem valós tapasztalat.

Ez összekapcsolódik azzal is, hogy a háztartások hajlamosak az inflációt az árszinttel azonosítani. Nem azt figyelik, hogy milyen ütemben nőnek az árak, hanem azt, hogy mennyibe kerül ugyanaz a gyakran vásárolt termék – ilyen toposz például az 500 forintos kilós kenyér, vagy a gírosz ára.

Ha a megszokott szintről elmozdul a fizetendő összeg, tartósan magasabb szinten ragad, akkor a percepció is „ragad”: az infláció lezárása ezért közgazdaságilag és politikailag nem ugyanaz. Az előbbi akkor történik meg, amikor az áremelkedés visszatér a cél közelébe, az utóbbi pedig csak akkor, amikor a választók ezt el is hiszik. A kettő között pedig könnyen kialakulhat egy olyan időszak, amely akár választásokat is eldönthet.

