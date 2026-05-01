Arányosabb választási rendszert többmandátumos körzetekkel: itt az újabb elképzelés

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Ugyanaz a probléma, másik irány

A magyar választási rendszerrel szembeni egyik legerősebb kifogás az alkotmányozó túlhatalom mesterséges felnagyítása.

Egy választásnak legyen akár erős politikai következménye, de a választási matematika nem hatalmazhat fel alkotmányozásra a választó helyett.

Ha az egymandátumos körzetek relatív győzelmei országos szinten túlnagyított parlamenti többséget hoznak létre, több reformirány kínálkozik. Palkó István javaslata a jelenlegi vegyes rendszer logikáján belül maradna. Megőrizné az egyéni választókerületi és a listás ágat, más arányban, erősebb korrekcióval és a túlnyúlás kezelésével. Ez az út a mai rendszerből indul ki, és annak leglátványosabb aránytalanságait próbálja mérsékelni.

A jelen cikkben vizsgált másik út szerint a teljes parlament többmandátumos területi körzetekből állhatna össze, egyetlen rangsorolt szavazólappal, külön országos pártlisták és kompenzációs töredékszavazatok nélkül.

A választó egyetlen szavazólapon fejezné ki, hogy a saját körzetében induló jelöltek közül kit támogat leginkább, kit tart még elfogadhatónak, és kit hagy ki a rangsorból.

A modell Palkó István számítási keretét követve 200 fős parlamentből indul ki: többmandátumos területi körzetek, rangsorolt jelölti szavazólap, STV-logikájú mandátumkiosztás, országos pártlisták nélkül.

A jelenlegi egyéni választókerületi modellben egy relatív többséggel nyerő jelölt az egész körzet kizárólagos képviselője lesz, akkor is, ha a választók többsége mást támogatott. Egy többmandátumos körzetben ugyanaz a térség több politikai hangot küldhetne a parlamentbe.

A választó kiléphetne az egy X kényszeréből

A rangsorolt szavazólap a választó oldaláról egyszerűbb, mint amilyennek elsőre tűnik. A választó első helyre írhatná a leginkább támogatott jelöltet, második helyre a következő elfogadható jelöltet, majd további jelölteket, ha akar. Mindenkit rangsorolni nem kötelező. Egyetlen első jelölés is érvényes szavazat, aki csak egy jelöltet akar támogatni, megtehetné. Aki több elfogadható jelöltet is lát, sorrendben jelezhetné ezt.

Ez a mai rendszer egyik legkárosabb ösztönzőjét gyengítené: a kisebbik rossz logikáját.

A választó ma gyakran nem arra szavaz, akit a legjobbnak tart, hanem arra, akiről azt gondolja, hogy esélye van megverni a számára legkevésbé kívánatos jelöltet vagy pártot. Ez politikai kultúrát formáló erő. A választó megtanul stratégiailag szavazni. A pártok megtanulják, hogy jobb jelöltek helyett sokszor elég a félelmet és a táborlogikát erősíteniük.

A rangsorolt szavazás ezt a kényszert visszaszorítja. A választó megjelölheti valódi első választását, majd tartalékpreferenciákat is adhat. A politikai verseny így kevésbé szorulna rá arra, hogy minden választást bináris élet-halál küzdelemmé alakítson. Kevesebbet érne az ellenfél teljes démonizálása, mert a második-harmadik preferenciák is számíthatnak. Aki a saját táborán kívül szélesen elutasított, könnyebben plafonba ütközhet. Aki saját politikai közösségén túl is elfogadható, többet nyerhet.

Ez a reform talán legfontosabb hatása. Konfliktusmentes politikát nem ígér, mert ilyen politika nincs. A mai rendszer gyakran a táboridentitást, a negatív kampányt és a taktikai szavazást jutalmazza.

A többmandátumos, rangsorolt rendszer legalább részben az elfogadhatóságot, a személyes hitelességet és a másodlagos támogatottságot is díjazná.

A pártok megmaradnának, a listamonopólium gyengülne

A listás korrekció abból indul ki, hogy az egyéni választókerületek torzítanak, majd ezt a torzítást listás mandátumokkal próbálja javítani. A többmandátumos rangsorolt modell korábban avatkozik be: már a körzeti mandátumkiosztásban arányosabb eredményre törekszik.

A pártok szervező szerepe megmaradna, a pártközpont személyi monopóliuma viszont gyengülne.

Ebben az értelemben ez pártközpont-ellenes korrekció: a választók kezébe adna több döntést arról, kik képviseljék őket a pártok jelöltjei közül.

A pártoknak továbbra is szükségük lenne politikai arculatra, országos programra és szervezeti teljesítményre. A listahelyek belső elosztása viszont kevésbé dönthetné el, kikből lesz képviselő. Felértékelődnének azok a jelöltek, akik tényleges választói támogatottságot is tudnak felmutatni.

Ezzel a rendszer más jelölttípusokat jutalmazhatna. A nagy pártok erősek maradnának, de kevésbé kontrollálhatnák teljesen a személyi sorrendet. A kisebb pártok esélyt kaphatnának, ha van koncentrált vagy másodlagos támogatottságuk. A megosztó jelöltek plafonba ütközhetnek, a konszenzusképes jelöltek pedig erősödhetnek a második-harmadik preferenciák miatt.

Mi az STV?

Az STV, vagyis az egyetlen átruházható szavazat többmandátumos, preferenciális választási módszer. A választó nem pusztán egy jelöltre szavaz, hanem sorrendet állít: első helyen jelöli a leginkább támogatott jelöltet, majd megadhat második, harmadik és további preferenciákat is. A módszer célja, hogy kevesebb választói akarat vesszen el a mandátumképzésben.

A számlálás alapja a kvóta. Először azt kell meghatározni, hány szavazat szükséges egy mandátum megszerzéséhez. Aki ezt az első preferenciák alapján eléri, mandátumot szerez. Ha egy jelölt a szükségesnél több szavazatot kap, a többlet a választók további preferenciái alapján más jelöltekhez kerülhet. Ha egy jelölt túl kevés támogatást kap, kiesik, és a rá adott szavazatok szintén a következő preferenciák szerint mennek tovább. A választások, kiesések és szavazatátruházások addig folytatódnak, amíg az adott körzet mandátumai betöltődnek.

A körzetenkénti mandátumszám politikai hatása Körzetenkénti mandátumszám Közelítő kvóta Politikai következmény 5 mandátum kb. 16,7% erősebb nagy párti torzítás 6 mandátum kb. 14,3% átmeneti modell 7 mandátum kb. 12,5% kisebb pártok már reálisan versenyezhetnek 8 mandátum kb. 11,1% kompromisszum 9 mandátum kb. 10,0% arányosabb, de hosszabb szavazólap 10 mandátum kb. 9,1% erősebb arányosság, magasabb komplexitás Forrás: Bertalan Gábor

Az STV jelentősége, hogy egyetlen fordulóban képes kezelni azt a helyzetet, amelyet a hagyományos egy X-es rendszer nagyon rosszul kezel: mi történjen azokkal a szavazatokkal, amelyek első helyen nem jutnak közvetlenül mandátumhoz?

A jelenlegi politikai logikában a szavazat gyakran elvész, vagy utólagos listás kompenzációs rendszerbe kerül. Az STV másképp gondolkodik. A választó maga mondja meg, hogy első választása sikertelensége vagy többlete esetén hová menjen tovább a szavazata. A töredékszavazat így nem pártközponti kompenzációs alapanyag, hanem a választó által előre megadott preferencialánc része.

Ha egy körzetben senki sem éri el azonnal a mandátumhoz szükséges kvótát, akkor egyik jelölt támogatottsága sem állt még össze mandátumot érő kvótává. Ilyenkor nemcsak az számít, kinek van a legtöbb első preferenciája, hanem az is, ki tud további preferenciákból támogatást gyűjteni.

Politikailag ez azt jelenti, hogy a mandátum nem feltétlenül a leghangosabb első táboré. Olyan jelölt is előnybe kerülhet, aki kevesebb első helyes szavazatot kap, de szélesebb körben elfogadható. Az STV ezért nemcsak arányosítási technika, hanem konfliktusszerkezeti beavatkozás is: felértékelheti azokat, akik több választói csoportban is rangsorolhatók.

A körzetméret a rendszer lelke

A választási rendszerek közötti különbség nagy része a körzetméreten múlik. Ha az egész ország egyetlen 200 mandátumos választókerület lenne, gyakorlatilag országos arányos rendszerhez jutnánk. Ez lehetne pártlistás vagy személyekre épülő rangsorolt rendszer is, de a logika ugyanaz: a területi képviselet háttérbe szorul, az országos arányosság kerül előtérbe. Ez a megválasztandó mandátumok kis számánál kifejezetten létező alternatíva, a köztársasági elnök közvetlen választása is történhetne a jelölteket rangsoroló egy körzetes egy mandátumos választással. 200 mandátum esetében azonban aligha lenne olyan választó, aki szívesen rangsorolna ezres nagyságrendű jelöltet.

A másik szélsőérték a 200 darab egymandátumos körzet. Ez tisztán helyi-többségi rendszer lenne. Minden körzetnek egy képviselője van, a győztes visz mindent, az arányosság országos szinten könnyen szétesik.

A többmandátumos területi rendszer ezt a skálát fokozatként kezeli. A kérdés az, mekkora körzetmérettel lehet az arányosságot és a helyi képviseletet értelmesen összeegyeztetni. A többmandátumos rendszerben minél több mandátum jut egy körzetre, annál arányosabb lesz az eredmény. Ez azonban csak az egyik oldal. Túl sok mandátum esetén nő a jelöltek száma, hosszabb lesz a szavazólap, nehezebb áttekinteni a mezőnyt, és a választó könnyebben elveszti a kapcsolatot a konkrét személyekkel.

A 3–4 mandátumos körzet túl kicsi. Az arányosító hatás gyenge, a rendszer továbbra is a nagyobb pártok felé húz. Ráadásul a relatív többségi rendszerhez szokott politikai térben magyarázatra szorulhat, ha egy első preferenciákban erős jelölt a további preferenciák figyelembevételével végül nem jut mandátumhoz. Ez nem hiba, hanem a rangsorolt szavazás egyik következménye: nemcsak az számít, kinek van erős első tábora, hanem az is, ki elfogadható szélesebb választói körben.

Az 5–6 mandátumos körzet használhatóbb, de még mindig korlátozott. Málta parlamenti rendszere 5 mandátumos körzetekkel működik, ami jól mutatja, hogy az alacsonyabb többmandátumos sáv is lehet működőképes: már eltér az egymandátumos győztes-mindent-visz logikától, miközben a szavazólap még viszonylag áttekinthető marad.

A 10 mandátum feletti körzet matematikailag arányosabb, politikailag viszont nehezebben védhető, mert a szavazólap hossza és a jelöltek száma gyorsan nő.

200 fős parlament mellett az átlagos körzetméret egyszerű számítással adódik. A 7–9 mandátumos sáv a legvédhetőbb kiindulópont, ami 200 fős parlament mellett nagyjából 22–29 többmandátumos területi körzetet jelentene.

A szavazólap mérete

A választói terhelést nem önmagában a körzeti mandátumszám, hanem a pártok száma, a pártonkénti jelöltlimit és a szavazólap szerkezete határozza meg.

Feltételezés: 200 mandátumos parlament, 5 teljes jelöltlistát állító párt, pártonként legfeljebb annyi jelölt, ahány mandátum van a körzetben, nemzetiségi jelöltek ezen felül jönnének.

A körzetenkénti szavazólap áttekinthetősége 5 pártos feltételezés mellett Mandátumszám / körzet Körzetek száma Jelöltek száma / körzet Értékelés 5 40 25 Nagyon áttekinthető szavazólap, de gyengébb arányosító hatás. A nagy pártoknak még kedvez. 6 33–34 30 Jobb, mint az 5 mandátumos körzet, de még nem elég erős kompromisszum, ha a cél a mesterséges kétharmad tartós fékezése. 7 28–29 35 Érdemi arányosító hatást ad, miközben a szavazólap még kezelhető. 8 25 40 Egyensúly az arányosság, területi képviselet és választói áttekinthetőség között. 9 22–23 45 Arányosabb, kisebb pártoknak és másodlagosan elfogadható jelölteknek kedvezőbb, de már hosszú szavazólapot ad. 10 20 50 Az arányosság közelíti a listás választást, de a személyes területi kapcsolat és a szavazólap áttekinthetősége gyengül. Forrás: Bertalan Gábor

Egy 9 mandátumos körzetben ez 3–7 párt esetén 27–63 pártjelöltet jelentene. Ez már világos jelöltállítási korlátokat igényel, különben romlana a szavazólap áttekinthetősége.

A jelöltállításnál ezért egyszerű szabály kell: egy párt egy körzetben legfeljebb annyi jelöltet állíthasson, ahány mandátumot az adott körzetben kiosztanak. Több kisebb párt várhatóan nem is indítana minden körzetben maximális számú jelöltet, mert a túl sok saját jelölt a támogatást is szétaprózhatja.

A szavazólap szerkezete legalább ilyen fontos. Az összes jelölt egyetlen hosszú névsora nehezen áttekinthető lenne, ezért célszerűbb a jelölteket pártonként csoportosítani, a nemzetiségi jelölteket pedig külön blokkban szerepeltetni. A pártblokkok és a párton belüli jelöltek sorrendjét sorsolni vagy rotálni kellene, különben a pártközpont visszacsempészhetné a listás sorrendet a rangsorolt körzeti szavazólapra.

A választónak továbbra sem kellene mindenkit rangsorolnia. Megjelölhetne egyetlen jelöltet, vagy sorrendbe tehetne több jelöltet is akár csak egyetlen párt, akár több párt jelöltjeiből is.

A hosszabb szavazólap tehát nem jelent automatikusan hosszabb választói döntést.

A választó annyi jelöltet rangsorolhat, amennyiről valódi döntése van.

A nemzetiségi képviselet

A nemzetiségi képviselet külön figyelmet érdemel, mert a listák nélküli modellben a mai nemzetiségi listás logika sem maradhatna változatlan formában.

A választó rangsorában ugyanazon a szavazólapon jelenhetne meg a nemzetiségi kötődés és az általános politikai preferencia. Első helyen támogathatna nemzetiségi jelöltet, későbbi helyeken pedig pártjelölteket.

A nemzetiségi jelöltek száma körzetenként eltérhetne. Ahol egy nemzetiségnek erősebb területi jelenléte van, ott több ilyen jelölt is megjelenne. Ahol a közösségi háttér gyengébb, ott kevesebb vagy egyetlen ilyen jelölt sem indulna. Ez jobban illeszkedik ahhoz, hogy a nemzetiségi jelenlét Magyarországon területileg nem egyenletes.

A jelöltállításnál a nemzetiségi önkormányzatok vagy elismert nemzetiségi szervezetek jelölhetnének, a szükséges ajánlási küszöb pedig alacsonyabb lehetne, mint a pártjelölteknél. A cél valódi közösségi jelöltek megjelenése, nem technikai vagy kamupolitikai konstrukciók gyártása.

A többmandátumos körzetek ebben is előnyt jelentenek. Egymandátumos körzetben a nemzetiségi jelölt szinte mindig esélytelen, kivéve nagyon különleges helyi viszonyokat. Egy 7–9 mandátumos körzetben egy erősebb, területileg koncentrált, közösségileg hiteles jelölt már nem pusztán szimbolikus induló lenne. Mandátumesélye továbbra is a helyi támogatottságon és a másodlagos preferenciákon múlna, de a szavazat nem válna automatikusan politikai zsákutcává.

Ez a modell nem garantál automatikus mandátumot minden nemzetiségnek, de a képviseletet nem zárja külön országos listás mellékágba. A nemzetiségi jelölt ugyanazon a szavazólapon, ugyanabban a területi politikai térben jelenne meg, mint mindenki más.

Megyei alap vagy új térkép?

A reform egyik politikailag érzékeny kérdése, milyen területi egységekre épüljön az új rendszer. A megyei alap könnyen magyarázható: ismert, közigazgatásilag adott és választói szinten érthető.

Matematikailag viszont a megyei alap nem mindig ideális. A kisebb vármegyékben 200 fős parlamenttel számolva túl kevés mandátum jutna, ami gyengítené az arányosságot. A megyei modell megőrzése mellett ezért alternatívaként felvethető egy nagyobb, mintegy 310–320 fős Országgyűlés is. Ebben a tartományban már a legkisebb vármegyék is nagyjából 5-6 mandátumos körzetként kezelhetők lennének. Budapest és Pest vármegye kezelése külön kérdés, mert népességük miatt nehezen illeszthetők egyszerűen a megyei logikába, több körzet kialakítása elkerülhetetlen.

A 200 fős alapfeltevés mellett a legvédhetőbb kompromisszum az lehet, hogy a megyei alap kiindulópont, de nem dogma. A túl kicsi vármegyéket össze lehetne vonni, a túl nagy vagy túl összetett területeket pedig fel lehetne bontani. Technikai közelítésként a jelenlegi egyéni választókerületek négyesével történő összevonása is adhatna első térképet, de a végleges határokat nem mechanikusan, hanem előre rögzített szempontok szerint kellene kialakítani.

A többmandátumos rendszer sem immunis a határrajzolási manipulációra. A nagyobb körzetek csökkenthetik a gerrymandering mozgásterét, de nem szüntetik meg a problémát. Ezért a körzettérkép nem lehet a mindenkori parlamenti többség politikai mellékterméke. Ha a rendszer bizalmi válságot akar kezelni, akkor a térképrajzolást is ki kell venni a közvetlen pártpolitikai kézből.

Miért korlátozottak a történeti szimulációk?

Az olvasó joggal kérdezheti: mi lett volna a korábbi választások eredménye, ha Magyarország ilyen rendszerben választott volna parlamentet? Erre csak korlátozott választ lehet adni.

Az eddigi választások egy X-es szavazataiból legfeljebb közelítő számítás készíthető. Nagyobb, 7–9 mandátumos körzetekben az eredmény várhatóan közelebb kerülne az országos listás arányokhoz. Kisebb, 5–6 mandátumos körzetekben erősebb maradna a területi torzítás, de a győztes mindent visz logika és a nyerteskompenzáció nélkül a mesterséges kétharmad kialakulása lényegesen nehezebbé válna.

A valódi probléma az, hogy a múltbeli adatokból nem ismerjük a választók preferenciális sorrendjét. Nem tudjuk, ki lett volna a második vagy harmadik választásuk egy rangsorolt szavazólapon. Ez különösen fontos a kisebb pártok, a gyűjtőpártok, a pártszövetségek és a taktikai visszalépések esetében.

A jelenlegi rendszer nemcsak az eredményt, hanem már a politikai kínálatot is torzítja. A visszalépések, kényszerszövetségek és taktikai szavazások miatt nem tudjuk, milyen jelöltek indultak volna egy olyan rendszerben, ahol a választó első helyen támogathatja a valódi preferenciáját, majd további elfogadható jelölteket is rangsorolhat.

Ezért a történeti szimuláció hasznos, de nem döntő bizonyíték. A fontosabb kérdés az, hogy magyar választási adatokon, több feltételezési forgatókönyvvel tesztelhető-e: milyen körzetméret, milyen jelöltállítási szabály és melyik STV-változat ad egyszerre arányosabb, érthetőbb és politikailag védhetőbb eredményt.

Szavazatszámlálás és ellenőrizhetőség

A szavazatszámlálás STV-logikájú, többnyertes, preferenciális mandátumkiosztás. A választó számára az alapművelet egyszerű marad: sorrendet állít a jelöltek között. A számlálás összetettebb, mint az egy X-es rendszerben, de nem kell politikai fekete dobozzá válnia.

Az STV politikai működőképességére van európai példa. Írország PR-STV-rendszert használ több választástípusban, köztük az európai parlamenti választásokon is; a választó annyi vagy olyan kevés jelöltet rangsorolhat, amennyit akar. Málta parlamenti választási rendszere szintén STV-re épül, 13 darab 5 mandátumos választókerülettel.

A konkrét STV-számítási módszer kiválasztásánál nemcsak az arányosság, hanem az ellenőrizhetőség, a kiszámíthatóság és a közérthetőség is döntő. A hagyományos PR-STV mellett Schulze-alapú többnyertes eljárásokat is érdemes vizsgálni, mert több választási kritériumban erősek.

Bármi is a konkrét módszer, előre rögzített számlálási szabályra, nyilvános módszertanra, papíralapú és újraszámlálható szavazólapokra, nyílt forráskódú ellenőrző szoftverre, független auditra és világos jogorvoslati rendre lenne szükség.

A választó számára az üzenetnek egyszerűnek kell maradnia: az első választása számít először, de ha az nem tud mandátumot szerezni, vagy már több támogatást kapott, mint amennyi a mandátumhoz szükséges, a szavazat a választó által megadott következő preferencia szerint hasznosulhat tovább.

Komolyan vizsgálandó alternatíva

A felvázolt modell nem oldja meg önmagában a kampányfinanszírozás, a médiaaránytalanság, az állami erőforrások kampánycélú használata vagy a politikai kultúra minden problémáját. A mandátumképzés módja azonban önmagában is alkotmányos jelentőségű bizalmi kérdés, és a politikai kultúrát is alakíthatja.

Palkó István cikke arra adott választ, hogyan lehetne a jelenlegi vegyes rendszert listás korrekcióval arányosabbá tenni. A többmandátumos, rangsorolt területi modell mélyebb szerkezeti választ kínál: nem utólag korrigálná az egyéni körzetek torzítását, hanem már a szavazatok mandátummá alakításának módját változtatná meg. Ezzel pontosabb lehetőséget adna a választói akarat kifejezésére.

Magyarországnak nem kell lemásolnia sem az ír, sem a máltai rendszert. A példájuk mégis fontos: a listás kompenzáción túl is létezik európai választási hagyomány, amely többmandátumos körzetekre, rangsorolt szavazólapra és személyekre is nyitott arányos képviseletre épül.

Ha a kétharmad kivételes felhatalmazás, akkor kivételes választói többségből kell következnie, nem a mandátumképzés torzításából.

A szerző stratégiai tanácsadó, jogi szakokleveles mérnök, igazságügyi közvetítő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images