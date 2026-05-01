Gazdaság

Bejelentette Magyar Péter: azonnal visszaküldik Wáberer Györgynek az átutalt 100 milliós támogatást

Portfolio
Visszautalja a Tisza Párt a Wáberer György által küldött 100 millió forintos támogatást – jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök Facebookon.

A magyar vállalkozó az ATV-nek beszélt arról, hogy 100 millió forinttal támogatta a Tisza Párt kampányát.

Magyar Péter azt állítja Facebookon: a támogatás a választások előtt 5 nappal érkezett meg, 5x20 millió forint formájában – előtte Wáberer nem utalt tudomása szerint egy forintot sem.

A leendő miniszterelnök bejelentette: a pénzt visszautalják a milliárdosnak.

Még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk, vagy hogy bárki úgy érezze, hogy ránk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing”

– indokolta a lépést Magyar Péter.

Akitől a jövőben bármilyen, jogilag vagy morálisan kifogásolható kérés érkezik az általa utalt támogatásért cserébe, vagy azt látjuk, hogy valamilyen előnyre akar szert tenni, annak szintén visszautaljuk a támogatását”

– tette hozzá.

Arra is kitért: a törvényes határidőn belül a Tisza Párt minden beérkezett támogatással el fog számolni és nyilvánosságra hozzák az 500 ezer forint feletti támogatást biztosító személyek neveit. Emellett megköszönte a Tisza Pártot támogató több tízezer magyarnak a hozzájárulást.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Lightyear kész mixek

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

Trader

