Bíróság előtt tett vallomást Németh Szilárd

Tanúként hallgatta meg a Fővárosi Törvényszék Németh Szilárdot abban az 534 millió forintos kártérítési perben, amelyet a Csepeli Birkózó Club indított a politikushoz köthető Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) ellen - közölte az Index.

A fideszes politikus azután tett vallomást a bíróságon, hogy a bíró korábban elővezetéssel fenyegette meg egy esetleges távolmaradás miatt.

A per alapját az adja, hogy a Csepeli Birkózó Club korábban átengedte az akadémiának azt az állami támogatást, amelyet eredetileg egy Duna-partra tervezett sportlétesítmény megvalósítására kaptak.

Az egyesület abban a reményben mondott le a forrásokról, hogy a felépülő csarnokot később edzésekre használhatja majd. A beszámolók szerint azonban az akadémia olyan magas bérleti díjat szabott meg, amelyet a klub nem tudott kifizetni.

A klub emiatt bírósági úton követeli vissza az eredeti, 400 millió forintos támogatást, valamint további 134 millió forint kártérítést is kér.

A KIMBA körüli pénzügyi vitának komoly politikai következményei lettek a kerületben. Az ügy ugyanis jelentősen hozzájárult a Németh Szilárd és a 2023-ig szintén fideszes Borbély Lénárd csepeli polgármester közötti nyílt konfliktushoz.

A tárgyaláson Németh Szilárd az önkormányzati források sorsát firtató kérdésekre úgy nyilatkozott, hogy nem tudja, mi történt 2015-ben a polgármesteri hivatalban a Csepeli Birkózó Club pénzével, akkoriban ugyanis ő már nem volt önkormányzati képviselő.

