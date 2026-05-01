Elmaradt az Egyesült Államok gigászi befizetése, példátlan válságba sodródott a világszervezet

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tíz százalékkal csökkenti a kiadásait, miután az Egyesült Államok ismét elmaradt a tagdíj befizetésével. A Reuters által megismert bizalmas WTO-dokumentumokból az is kiderül, hogy egyre több tagállam nem teljesítette határidőre a fizetési kötelezettségét.

A genfi székhelyű szervezet a 2026-ra jóváhagyott, 204,9 millió svájci frankos (mintegy 263 millió dolláros) költségvetését 183,4 millió frankra tervezi mérsékelni, amíg a tagdíjak be nem érkeznek. A takarékossági intézkedések között szerepel 39 ideiglenes, teljes munkaidős pozíció megszüntetése, valamint a határozott idejű alkalmazottak felvételének befagyasztása.

Emellett fokozottan támaszkodnának az olcsóbb gyakornoki munkaerőre, és lefaragnák az áramköltségeket is.

Az Egyesült Államok, amely hagyományosan a WTO legnagyobb befizetője, jelenleg a tíz úgynevezett első kategóriás hátralékos tag egyike. Ez azt jelenti, hogy legalább egy éve, de két évnél nem régebben maradt el a tagdíj befizetésével. Egy tavaly decemberi adatokon alapuló dokumentum szerint Washington 23,09 millió svájci frankkal tartozik a szervezetnek. Ez az összeg az éves költségvetés nagyjából 11 százalékának felel meg. Az Egyesült Államok tavaly még rendezte a tartozását, és 2025 végére lekerült a hátralékosok listájáról, a márciusi dokumentumok szerint azonban azóta újra felkerült rá.

A WTO szabályai értelmében az egy évnél régebben nem fizető tagokat fokozatosan súlyosbodó szankciók sújtják. Képviselőik például nem elnökölhetnek a szervezet testületeiben, és bizonyos hivatalos dokumentumokhoz sem férhetnek hozzá.

Márciusban már 29 tagállamra – köztük az Egyesült Államokra és Oroszországra is – vonatkoztak ilyen adminisztratív intézkedések.

A szervezet amúgy is nehéz időszakát éli, hiszen Donald Trump amerikai átfogó vámintézkedései felforgatták a nemzetközi kereskedelmet. A WTO Fellebbezési Testülete ráadásul több mint hat éve működésképtelen, miután Trump első elnöksége idején, 2019-ben Washington elkezdte blokkolni a bírói kinevezéseket. Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője márciusban jelezte, hogy a WTO a jövőben korlátozott szerepet fog játszani az amerikai kereskedelempolitikában. Washington ugyanis kétoldalú, regionális, illetve szükség esetén egyoldalú csatornákon kívánja érvényesíteni az érdekeit. A költségvetési kérdéseket a WTO Általános Tanácsának szerdai genfi ülésén tárgyalják.

Forrás: Reuters

