Elmondta a leendő miniszter: akár európai segítséget is kérhet a MÁV a nyári szezonban

Pénteken Kelenföldön tájékozódott Vitézy Dávid közlekedési miniszter-jelölt, aki Facebook-oldalán kiemelte, hogy a magyar vasútnak fel kell készülnie a közelgő nyári szezonra. Hosszú távon a járműállomány cseréje lehet a megoldás, rövidtávon viszont akár európai segítségre is szorulhat a MÁV.

Nem könnyű az örökség: a magánkézbe játszott MÁV járműjavítókban a hazai adófizetők pénzén a magyar vagonok főjavítása helyett orosz-egyiptomi bizniszekben utaztak, és a Dunakeszi járműjavítót csődbe is vitték. Ennek nyomán mára több az üzemképtelen InterCity-kocsi, mint akár csak pár éve ilyenkor volt – írta Facebook-oldalán pénteken Vitézy Dávid. A leendő közlekedési miniszter szerint hosszú évek óta nem történt semmilyen érdemi távolsági járműbeszerzés, Lázár János mindent leállított, 40-60 éves kocsikkal kellene megfelelnie a MÁV-nak a XXI. századi elvárásoknak, ami nyilván lehetetlen.

A hosszú távú megoldás világos: új járművek, beruházások, átgondolt fejlesztések – ezen azonnal dolgozni is kezdünk

- emelte ki.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy már rövid távon lépni kell, ezért azt fogja kérni a MÁV vezetésétől, amint erre a kormány megalakulását követően már közlekedési és beruházási miniszterként nyílik majd lehetősége, hogy az idei nyárra

minden rendelkezésre álló eszközzel, erőforrással készüljenek fel – és ha kell, ne szégyelljenek segítséget kérni az európai társvasutaktól sem.

Vitézy szerint legalább ilyen fontos, hogy ha gond van és nem minden a tervek szerint alakul, mondják el az utasoknak őszintén, minden lehetséges csatornán - a problémák eltitkolása, a késési statisztikák letagadása és a Vonatinfó térkép betiltása helyett.

