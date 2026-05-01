Erősödéssel kezdte a napot a forint az euróval szemben, de délelőttre elfogyott a lendület
Magyarországon május 1 ünnepe miatt nincsenek nyitva a tőke- és forexpiacok, Londonban viszont van kereskedés, így a forint árfolyama is változik. A reggelt erősödéssel nyitotta a magyar fizetőeszköz az euróval szemben, viszont a dollár is erősödik.
Hatalmas összeget mozgatott meg Japán, hogy stabilizálja a jen árfolyamát

Japán akár 5,48 billió jent, vagyis mintegy 35 milliárd dollárt is fordíthatott a jen árfolyamának védelmére a jegybank pénteken közzétett adatai alapján. Tokió a csütörtöki drasztikus jengyengülés megfékezése céljából avatkozott be a devizapiacon.

Délelőtt nagyrészt gyengült a forint

A forint lendülete elfogyott délelőtt, gyengülni kezdett a magyar fizetőeszköz, leadva a teljes reggeli erősödést. A magyar deviza visszament 365 fölé az euróval szemben röviddel 11 óra után, a dollár pedig 311 fölé nézett be.

Volt egy kis mozgás reggel

A forint a reggeli, délelőtti órákban rohamos erősödésnek indult az euróval szemben, egy ideig megközelítette a 363,5-ös szintet is, mielőtt visszagyengült 365 fölé. Jelenleg egy euró 365,21.

A dollár chart hasonló ívet írt le: egy ideig a forint erősödésének köszönhetően benéztük 310 alá, 309,6-on is járt a magyar fizetőeszköz az amerikai zöldhasúval szemben, most kerek 311 forintot kell adni egy dollárért 10 óra körül.

Erősödéssel kezdte a napot a forint az euróval szemben, de a dollár is erőre kapott

Erősödéssel kezdte a napot a forint árfolyama az euróval szemben ma reggel: 364,38 forintot kell most adni egy euróért, a mai nap ez eddig 0,05%-os változást jelent.

Közben a Hormuzi-szoros térségéből rossz hírek érkeznek: Trump és Izrael állítólag a harcok folytatására készülnek Iránnal szemben, emiatt pedig a dollár is erősödik. Jelenleg az árfolyam 310,8-on áll, ami 0,15%-os mozgást jelent a mai nap folyamán.

Címlapkép forrása: Shutterstock

KonyhaKontrolling

Lightyear kész mixek

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter!
