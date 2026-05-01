Fontos bejelentést tett Kapitány István: így oldanák meg Magyarország egyik égető problémáját

1949 óta 2025-ben született a legkevesebb gyermek Magyarországon ezzel megdőlt a 2024-es negatív rekord – írta pénteken Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter-jelölt. Szerinte a 72 ezer született gyermek nem csak egy statisztika, hanem egy jelzés arról, hogy sokan nem mernek vagy tudnak gyermeket vállalni, aminek érthető okai vannak, melyeket az új kormány kezelni fog.

Egy olyan országban szeretnénk élni, ahol a munka és a család nem egymás rovására megy. Ahol a munkahelyek figyelembe veszik az élethelyzeteket. Ahol a gyerekvállalás nem hátrány, hanem megbecsült döntés. Ahol a nők ugyanazért a munkáért ugyanazt az elismerést és ugyanazt a bért kapják.

- szögezte le posztjában Kapitány.

Hozzátette: ezért

támogatják a családbarát munkahelyeket, biztosítják az emberséges szülészeti ellátásokat és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be, visszaállítják a szülészorvos választást.

