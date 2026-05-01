Fontos bejelentést tett Kapitány István: így oldanák meg Magyarország egyik égető problémáját
1949 óta 2025-ben született a legkevesebb gyermek Magyarországon ezzel megdőlt a 2024-es negatív rekord – írta pénteken Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter-jelölt. Szerinte a 72 ezer született gyermek nem csak egy statisztika, hanem egy jelzés arról, hogy sokan nem mernek vagy tudnak gyermeket vállalni, aminek érthető okai vannak, melyeket az új kormány kezelni fog.

Egy olyan országban szeretnénk élni, ahol a munka és a család nem egymás rovására megy. Ahol a munkahelyek figyelembe veszik az élethelyzeteket. Ahol a gyerekvállalás nem hátrány, hanem megbecsült döntés. Ahol a nők ugyanazért a munkáért ugyanazt az elismerést és ugyanazt a bért kapják.

- szögezte le posztjában Kapitány.

Hozzátette: ezért

támogatják a családbarát munkahelyeket, biztosítják az emberséges szülészeti ellátásokat és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be, visszaállítják a szülészorvos választást.

Választás 2026: összeállt az új kormány, komoly változások a Fidesznél - Cikkünk folyamatosan frissül

Megszólalt Magyar Péter a kormány legfontosabb feladatairól

Választás 2026: Jogerős az eredmény

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Bejelentette Magyar Péter: azonnal visszaküldik Wáberer Györgynek az átutalt 100 milliós támogatást
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility