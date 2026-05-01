Hatalmas botrány robbant ki az NKA-nál, a kuratórium szerint nem arról döntöttek, mint amit a szájukba adtak
Hatalmas botrány robbant ki az NKA-nál, a kuratórium szerint nem arról döntöttek, mint amit a szájukba adtak

Botrányt lett a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos kiemelt keretének elosztása, miután kormánypárti kampányokhoz kötődő szereplők és nem kulturális célú rendezvények is támogatást kaptak. Az NKA bizottsági tagjai szerint ők nem erről döntöttek, hanem egy jóval kisebb, 130 millió forintos, a Jókai Mór- és Márai Sándor-emlékév programjairól szóló beszámolót hagytak jóvá. A botrány után két tag lemondott, a testület pedig visszavonta a vitatott beszámoló elfogadását – számolt be a Telex.

A nyilvánosságra került nyerteslista szerint a kiemelt kulturális keretből Pataky Attila kormánypárti kampányokban is aktív cége 150 millió forintot, az Ismerős Arcok zenekar pedig 50 millió forintot kapott, miközben a támogatott programok között főző- és evőversenyek is szerepeltek. A forráselosztás a bizottsági tagokat is meglepte:

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója azt mondta, bizottsági tagként neki is „leesett az álla” a nyertesek és az összegek láttán, és a testület semmit sem tudott a háttérben zajló döntésekről.

A bizottság több tagja szerint az áprilisi ülésen nem erről döntöttek: Both Miklós, Richly Gábor és Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójának állítása szerint a testület elé csak egy másfél oldalas beszámoló került, amely a Jókai Mór- és a Márai Sándor-emlékév összesen 130 millió forintos programjait tartalmazta. Baán László, valamint Bús Balázs, az NKA alelnöke a történtek után lemondott. Baán a szakminiszternek írt levelében súlyosan hiányosnak és megtévesztőnek nevezte a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának beszámolóját.

A vitatott, összesen 17 milliárd forintos keretről a sajtóinformációk szerint valójában a KKPIK háromfős, minisztériumi és kormánypárti kötődésű grémiuma döntött.

A nyertesek között vadász- és sportklubok, autószerelő egyesületek is megjelentek, több szervezetet pedig állítólag maga a szaktárca kért fel pályázásra; az NKA-nál választókerületi bontású adatkérések is felbukkantak, például Hankó Balázs és Vitályos Eszter körzeteire fókuszálva. Hankó Balázs kulturális miniszter visszautasította a vádakat, szabályozott és szakmai eljárásról beszélt, a bizottság ugyanakkor visszavonta a kifogásolt beszámoló elfogadását, és soron kívüli szakmai-pénzügyi részbeszámolót kér minden érintett 2025–2026-os támogatott pályázótól.

Címlapkép: A Nemzeti Kulturális Alap székháza. A fotó forrása: MTI Fotó/Balaton József

Hitelezés 2026

