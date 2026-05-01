Hatalmas botrány robbant ki az NKA-nál, a kuratórium szerint nem arról döntöttek, mint amit a szájukba adtak

A nyilvánosságra került nyerteslista szerint a kiemelt kulturális keretből Pataky Attila kormánypárti kampányokban is aktív cége 150 millió forintot, az Ismerős Arcok zenekar pedig 50 millió forintot kapott, miközben a támogatott programok között főző- és evőversenyek is szerepeltek. A forráselosztás a bizottsági tagokat is meglepte:
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója azt mondta, bizottsági tagként neki is „leesett az álla” a nyertesek és az összegek láttán, és a testület semmit sem tudott a háttérben zajló döntésekről.
A bizottság több tagja szerint az áprilisi ülésen nem erről döntöttek: Both Miklós, Richly Gábor és Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójának állítása szerint a testület elé csak egy másfél oldalas beszámoló került, amely a Jókai Mór- és a Márai Sándor-emlékév összesen 130 millió forintos programjait tartalmazta. Baán László, valamint Bús Balázs, az NKA alelnöke a történtek után lemondott. Baán a szakminiszternek írt levelében súlyosan hiányosnak és megtévesztőnek nevezte a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának beszámolóját.
A vitatott, összesen 17 milliárd forintos keretről a sajtóinformációk szerint valójában a KKPIK háromfős, minisztériumi és kormánypárti kötődésű grémiuma döntött.
A nyertesek között vadász- és sportklubok, autószerelő egyesületek is megjelentek, több szervezetet pedig állítólag maga a szaktárca kért fel pályázásra; az NKA-nál választókerületi bontású adatkérések is felbukkantak, például Hankó Balázs és Vitályos Eszter körzeteire fókuszálva. Hankó Balázs kulturális miniszter visszautasította a vádakat, szabályozott és szakmai eljárásról beszélt, a bizottság ugyanakkor visszavonta a kifogásolt beszámoló elfogadását, és soron kívüli szakmai-pénzügyi részbeszámolót kér minden érintett 2025–2026-os támogatott pályázótól.
Címlapkép: A Nemzeti Kulturális Alap székháza. A fotó forrása: MTI Fotó/Balaton József
