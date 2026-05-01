ISM-index: visszatér a korábbi évek legnagyobb gazdasági rémálma az Egyesült Államokba

Az amerikai feldolgozóipar teljesítménye áprilisban stagnált. Eközben a közel-keleti háború okozta ellátási zavarok négyéves csúcsra emelték az alapanyagárak mutatóját – derül ki az ISM friss beszerzésimenedzser-indexéből.

Az ISM pénteken közzétett felmérése szerint a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (bmi) áprilisban 52,7 ponton maradt, így változatlanul a közel négyéves csúcsán áll. Az index immár a negyedik egymást követő hónapban tartózkodott az 50 pontos növekedési küszöb felett.

Ennek ellenére az érték kissé elmaradt az elemzők által várt 53 ponttól.

Az új megrendelések alindexe 53,5-ről 54,1 pontra emelkedett, mivel a vállalatok igyekeztek megelőzni a háború okozta hiányt és az áremelkedéseket.

A felmérésben részt vevő vállalatvezetők beszámolóinak 47 százaléka említette a háborút, 18 százaléka pedig a vámokat. A Hormuzi-szoros térségében zajló konfliktus miatt a beszállítói teljesítmény markánsan romlott.

A szállítási idők mutatója 58,9-ről 60,6 pontra ugrott, ami azt jelzi, hogy a kiszállítások immár öt hónapja folyamatosan lassulnak.

Az alumíniumkínálat szűkösnek bizonyult, míg az elektronikai alkatrészek hiánya már a tizennegyedik, az elektromos komponenseké pedig a tizedik hónapja tart.

A fizetett árak indexe 78,3-ról 84,6 pontra emelkedett, ami 2022 áprilisa óta a legmagasabb érték.

A nyersolaj ára a február 28-i háborúkitörés óta több mint 50 százalékkal emelkedett. Ez a szállítási költségek növekedésén keresztül szinte minden alapanyag árát feljebb hajtotta. Stephen Stanley, a Santander US Capital Markets vezető közgazdásza szerint az ellátási oldal mutatói "nagyon hasonlítanak a 2021-2022-es időszakra". A közel-keleti konfliktus okozta zavarok ugyanis lényegében megismétlik az akkori ellátásilánc-problémákat.

Az inflációs nyomás erősödését a csütörtökön közzétett személyes fogyasztási kiadások (PCE) árindexe is alátámasztotta. A mutató márciusban közel négyéves csúcsot ért el havi alapon, éves szinten pedig 2023 májusa óta a legnagyobb emelkedést mutatta. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szerdán változatlanul hagyta az irányadó kamatot a 3,50-3,75 százalékos sávban. A piacok jelenleg úgy áraznak, hogy 2027-ig nem is várható kamatcsökkentés.

Tizenhárom alágazat, köztük a textilipar, a fémalapanyag-gyártás, a gépipar és az elektronika bővülést jelzett. Ugyanakkor a fa-, kőolaj- és élelmiszeripari szegmensekben visszaesés mutatkozott. A gépipar szereplői jelezték, hogy az üzemanyagárak emelkedésének teljes hatását még nem érzik, de már felkészültek rá. Eközben a számítástechnikai termékek gyártói a kiszámíthatatlan vámpolitika, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetési bizonytalanság fékező hatásairól számoltak be.

Az ipari foglalkoztatottság a tizenötödik egymást követő hónapban csökkent: 2025 januárja óta mintegy 85 ezer munkahely szűnt meg a szektorban.

A megkérdezett vállalatok 60 százaléka az új felvételek helyett a létszámoptimalizálást tartja elsődlegesnek. Közülük 34 százalék aktív leépítéssel, 43 százalék pedig a természetes lemorzsolódás kihasználásával csökkenti a munkavállalói állományát.

