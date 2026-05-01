Joschka Fischer: Európa már nem számíthat Amerikára

Milyen lesz Európa az USA katonai és politikai jelenléte nélkül? Az európaiak jól tennék, ha elkezdenének felkészülni erre az eshetőségre, mert már nem kétséges, hogy Donald Trump amerikai elnök véget akar vetni az észak-atlanti szövetségnek, és jó úton halad ennek megvalósítása felé. Már csak az a kérdés, hogy hivatalosan is kilépteti-e az Egyesült Államokat a NATO-ból, vagy egyszerűen csak a negligálás és megvetés révén kiüresíti azt.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Akárhogy is, az észak-atlanti szövetség felbomlása már megkezdődött. Az olyan régóta fennálló és kipróbált szervezetek, mint a NATO, általában nem omlanak össze egyetlen nap alatt vagy egyetlen intézkedéssel. Inkább erodálódnak, ahogy az alapvető vállalásaiba – nevezetesen a kölcsönös védelembe – vetett bizalom csökken. Pontosan ez történik Trump második elnöksége alatt, különösen most, hogy az európaiak nem csatlakoztak a Trump által elindított katasztrofális közel-keleti háborúhoz. Eközben, annak ellenére, hogy a Republikánus Párt állítólag elkötelezett az erős amerikai védelem fenntartása mellett, a párt egyetlen jelentős személyisége sem tette szóvá Trump felé az általa okozott visszafordíthatatlan károkat.

A hidegháború alatt és az azt követő időszakban Amerika európai jelenléte volt az európai biztonság és belső stabilitás meghatározó tényezője.

Az USA biztosította azt a békét és jólétet, amely lehetővé tette a gazdasági integrációt és végül az Európai Unió létrehozását. Trumpot és MAGA mozgalmát azonban ez a legkevésbé sem érdekli. Nehezen érthető okokból mély ellenszenvvel viseltetnek az EU-val szemben, és arra törekszenek, hogy visszarántsák Európát az önpusztító nacionalizmus korába.