Kiadta a jelmondatot az új egészségügyi miniszter: legyen minden kórházban WC-papír!

A betegforgalom számára megnyitott kórházi vizesblokkokban 2026. január 1-től kézmosószert és toalettpapírt kell biztosítani, központi beszerzés és ellátás keretében egy kormányrendelet szerint, a gyakorlatban azonban ez nem valósult meg – írta pénteken Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter.

A fentiek miatt a miniszter-jelölt arra kéri a kórházmenedzsmenteket, valamint az őket kiszolgáló központi beszerzési és ellátási szakembereket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a rendeletben foglaltak a napi gyakorlatban is érvényesüljenek már most.

Az, hogy legyen WC-papír a kórházi mosdókban, nem matematikai képtelenség, hanem logisztikai feladat — és egyben alapvető kórházhigiénés megfelelés is

- írta Hegedűs. Hozzátette: a kézhigiéné, a tiszta vizesblokkok és az alapvető higiénés eszközök biztosítása a kórházi fertőzések csökkentésének egyik legelemibb feltétele.

