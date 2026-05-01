Kínai gigahitel Magyarországnak: sosem látott részleteket adott ki az ÁKK a kormányváltás után
Kínai gigahitel Magyarországnak: sosem látott részleteket adott ki az ÁKK a kormányváltás után

Portfolio
Évi 3,916 százalékos kamattal vette fel a magyar állam azt az egymilliárd eurós kínai hitelt, amelynek részleteiről az Államadósság Kezelő Központ csak a kormányváltást követően, egy közérdekű adatigénylés formájában adott tájékoztatást a 444-nek.

A nyilvánosság csak júliusban szerzett tudomást a hitelről, amelyet a jelenlegi, leköszönő kormány még áprilisban hívott le előzetes bejelentés nélkül. Az ügyről elsőként a Portfolio számolt be.

A hároméves futamidejű kölcsönt a Kínai Fejlesztési Bank, a Kínai Eximbank, valamint a Bank of China magyarországi fióktelepe nyújtotta.

Bár a pénzügyminiszter korábban úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás a piaci feltételeknél kedvezőbb, a törlesztés pontos ütemezése és a visszafizetendő végösszeg nem volt nyilvánosan ismert.

Az államkötvényeket leszámítva jelenleg ez a magyar állam legnagyobb összegű fennálló hiteltartozása.

A kínai hitelfelvétel különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a magyar állam az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközéből (RRF) több mint hárommilliárd eurónyi, lényegesen olcsóbb forráshoz is juthatott volna. Ezt a lehetőséget azonban a kormány nem használta ki.

Címlapkép forrása: Morse Collection/Gado/Getty Images

