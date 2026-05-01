Lemondott Lovász László a HUN-REN tudományos tanácsadó testületének tagságáról
Lovász László április 30-án levélben mondott le a HUN-REN kutatóhálózat Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület tagságáról – tudta meg a Hvg.hu.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat felsővezetői számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tud azonosulni - mondta távozása okáról az MTA egykori elnöke a Hvg.hu információi szerint. A tanácsadó testület tizenhárom nemzetközileg elismert, főként külföldi tudósból áll, akiket Gulyás Balázs HUN-REN-elnök kért fel arra, hogy javaslataikkal és véleményükkel támogassák az irányító testület munkáját a hálózat kutatási stratégiájának fejlesztésében, valamint a nemzetközi beágyazottságának érdekében.

Lovász lemondását nem kommunikálták, csak eltűnt a fényképe a szervezet honlapjáról. Amikor erre a HVG rákérdezett, nekik válaszolt az Abel- és Wolf-díjas matematikus:

Hittem benne, hogy tanácsaimmal szolgálni tudom a magyar tudomány ügyét a HUN-REN új szervezetének bejegyzése után. Most kiléptem, mert a HUN-REN felsővezetői az utóbbi időszakban számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tudok azonosulni

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

