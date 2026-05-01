Megdőlt a hidegrekord Magyarországon
Megdőlt a hidegrekord Magyarországon

MTI
Pénteken is megdőlt a 82 éves országos hajnali hidegrekord, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson mínusz 5,3 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

Azt írták: több helyen fagyos hajnallal indult a május, és a várakozásoknak megfelelően

az ország nagyobb részén 0 fok alá csökkent a hőmérséklet.

Ehhez kellett a hideg légtömeg, a derült ég és a gyenge szél, valamint a hetek óta száraz talaj - jegyezték meg.

Nyírtasson mínusz 5,3 fokig hűlt le a levegő péntek hajnalban, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó, 1944-ben Fügödön mért mínusz 4,4 fokos eddigi rekord.

Csütörtök hajnalban is megdőlt a hajnali hidegrekord, akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon mínusz 5,0 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, megdöntve az arra a napra vonatkozó, 1976-ban Kékestetőn mért mínusz 4,5 fokos országos hidegrekordot.

Hitelezés 2026

