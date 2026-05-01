Megszólalt Magyar Péter a kormány legfontosabb feladatairól

Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter húga miután a politikus a sógorát, Mellétheti-Barna Mártont jelölte igazságügyminiszternek. A Tisza Párt vezetője ünnepi üzenetében ismét megerősítette, mik lesznek kormányának legfontosabb feladatai.

Ünnepi videoüzenetet tett közzé pénteken Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök-jelölt. A politikus kiemelte, hogy sokan sokféle áldozatot hoztak az utóbbi két évben. Most a régóta bíróként dolgozó húga is hoz újabb áldozatot, és a férje, illetve az ő kormányzati megbízatása idejére felfüggeszti aktív bírói tevékenységét, hogy a hatalmi ágak összefonódásának még a látszatát is elkerüljék.

A leendő miniszterelnök a videóban szólt arról is, hogy az új kormány működésében szigorú szabályokat vezetnek be: a miniszterek döntései átláthatóak lesznek, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és ezek a szabályok mindenkire érvényesek lesznek, így a kormányfőre is.

Leendő kormánya

legfontosabb feladatának az ország rendbetételét, az uniós források hazahozatalát, a gazdaság beindítását, az állami közszolgáltatások fejlesztését, a magyar nemzet újraegyesítését és az igazságtételt nevezte.

Elmondta, az új Országgyűlés megalakulását követően az elsők között a nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. Ez a hivatal törvényben rögzített felhatalmazással fog fellépni a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzése érdekében, és biztosítani fogja, hogy a közvagyon védelme a jövőben ne politikai akarat kérdése, hanem intézményesen garantált alapvetés legyen – jelentette ki.

Magyar Péter arról is szólt, hogy nehéz út előtt állnak, lesznek vitáik, lesznek hibáik, de amit vállaltak, azt meg fogják valósítani, Magyarországért és minden magyar emberért fognak dolgozni.

