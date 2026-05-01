Nem csillapodik a forint ereje az ünnepen sem
Nem csillapodik a forint ereje az ünnepen sem

Magyarországon május 1 ünnepe miatt nincsenek nyitva a tőke- és forexpiacok, Londonban viszont van kereskedés, így a forint árfolyama is változik. A reggelt erősödéssel nyitotta a magyar fizetőeszköz az euróval szemben, viszont a dollár is erősödik.
Megy tovább a forint

Az euróval szemben már 362,6-nál jár a magyar deviza,m ami 0,6%-os erősödést jelent csütörtök estéhez képest. Közben a dollár jegyzése 307,8-ig esett, ami egy százalékkal alacsonyabb a tegnap estinél.

Lassan a 363-at támadja a forint

Az utóbbi percekben tovább erősödik a forint, a 363,3 körüli euróárfolyam már majdnem fél százalékkal alacsonyabb a tegnapinál.Ezzel párhuzamosan a dollár már 0,3%-os gyengülésben van ma az euróval szemben.

Új lendületet vett a forint

Kora délutánra ismét erősödni kezdett a forint az euróval szemben, megint 364-nél jár a jegyzés, ami 0,25%-kal alacsonyabb a tegnap estinél. A dollár 309,45-nél jár, ez fél százalékos forinterősödést jelent.

Figyelmeztet Japán: bármikor készek újra beavatkozni a devizapiacon

Jelentősen erősödött a japán jen pénteken, miután a tokiói vezetés nyíltan jelezte intervenciós szándékát a devizapiacon. A szóbeli figyelmeztetést egy tényleges, dollármilliárdos nagyságrendű piaci beavatkozás is megelőzte. A japán hatóságok ezzel próbálják megakadályozni a hazai valuta további mélyrepülését, valamint a küszöbön álló ünnepi időszak alatti spekulációs hullámokat.

Figyelmeztet Japán: bármikor készek újra beavatkozni a devizapiacon
Hatalmas összeget mozgatott meg Japán, hogy stabilizálja a jen árfolyamát

Japán akár 5,48 billió jent, vagyis mintegy 35 milliárd dollárt is fordíthatott a jen árfolyamának védelmére a jegybank pénteken közzétett adatai alapján. Tokió a csütörtöki drasztikus jengyengülés megfékezése céljából avatkozott be a devizapiacon.

Hatalmas összeget mozgatott meg Japán, hogy stabilizálja a jen árfolyamát
Délelőtt nagyrészt gyengült a forint

A forint lendülete elfogyott délelőtt, gyengülni kezdett a magyar fizetőeszköz, leadva a teljes reggeli erősödést. A magyar deviza visszament 365 fölé az euróval szemben röviddel 11 óra után, a dollár pedig 311 fölé nézett be.

Volt egy kis mozgás reggel

A forint a reggeli, délelőtti órákban rohamos erősödésnek indult az euróval szemben, egy ideig megközelítette a 363,5-ös szintet is, mielőtt visszagyengült 365 fölé. Jelenleg egy euró 365,21.

A dollár chart hasonló ívet írt le: egy ideig a forint erősödésének köszönhetően benéztük 310 alá, 309,6-on is járt a magyar fizetőeszköz az amerikai zöldhasúval szemben, most kerek 311 forintot kell adni egy dollárért 10 óra körül.

Erősödéssel kezdte a napot a forint az euróval szemben, de a dollár is erőre kapott

Erősödéssel kezdte a napot a forint árfolyama az euróval szemben ma reggel: 364,38 forintot kell most adni egy euróért, a mai nap ez eddig 0,05%-os változást jelent.

Közben a Hormuzi-szoros térségéből rossz hírek érkeznek: Trump és Izrael állítólag a harcok folytatására készülnek Iránnal szemben, emiatt pedig a dollár is erősödik. Jelenleg az árfolyam 310,8-on áll, ami 0,15%-os mozgást jelent a mai nap folyamán.

