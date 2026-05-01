Nézeteltérés pattant ki a Tisza-kormány miniszterjelöltjei között Kapitány István bejelentése miatt

Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi miniszter-jelöltje udvariasan üzent párttársának, Kapitány Istvánnak, üdvözöltve, hogy felhívta a figyelmet a gyermekvállalás fontosságára és a magyar demográfiai helyzet kritikus állapotára. Azonban óvatosan is kritizálta a leendő gazdasági tárcavezetőt, jelezve, hogy ez nem pusztán családpolitikai, hanem nemzetgazdasági kérdés is, mert egy ország hosszú távú jövője nem képzelhető el egészséges demográfiai folyamatok nélkül.

Hegedűs Zsolt figyelmeztetett, hogy a szülészorvos-választás kérdése jóval összetettebb annál, mint amilyennek elsőre látszik.

Álláspontja szerint

nem az lenne a cél, hogy a szülés biztonsága azon múljon, ki járt korábban magánrendelésre, kit ismer, vagy mennyit tud fizetni, hanem az, hogy minden nő pénztől, kapcsolattól és lakóhelytől függetlenül biztonságos, emberséges és kiszámítható szülészeti ellátást kapjon.

A Tisza Párt egészségügyi miniszter-jelöltje szerint ehhez nyilvános intézményi adatokra, egységes protokollokra, erős szülésznői–orvosi csapatokra és tiszta állami–magán határokra van szükség. Úgy fogalmazott, hogy mindenki számára hozzáférhetővé kellene tenni például a császármetszési, gátmetszési, szülésindítási és oxitocin-használati arányokat, az epidurális érzéstelenítés elérhetőségét, a vajúdás alatti kísérő jelenlétének lehetőségét, a rooming-in gyakorlatot, a panaszkezelést, a szülésznői kapacitást és a beavatkozások indokoltságát.

Hegedűs szerint olyan állami szülészeti rendszerre lenne szükség, amelyben a bizalom nem személyes kapcsolatokból, hanem magából az ellátórendszerből fakad.

A valódi előrelépés szerinte az lenne, ha minden nő előre tudná, milyen protokoll szerint látják el, milyen beavatkozásokra számíthat, milyen jogai vannak, milyen minőségi mutatókkal dolgozik az adott intézmény, és hova fordulhat, ha ezeket nem tartják tiszteletben.

A politikus úgy látja, a fejlett egészségügyi rendszerek jó példái nem a fogadott orvosra épülő modellt erősítik, hanem a kiszámítható, biztonságos és méltányos állami ellátást. Szerinte a kérdésről valódi szakmai egyeztetésekre van szükség az orvosi és szülésznői társaságokkal, szakmai kamarákkal, betegjogi és női érdekvédelmi szervezetekkel. Hozzátette:

az önálló egészségügyi minisztériumban napirendre vennék a téma teljes körű megtárgyalását, mert nem egyszerűen arról kell dönteni, lehessen-e orvost választani, hanem arról, hogyan lehet biztonságos, térítés- és hálapénzmentes, átlátható és minden nő számára hozzáférhető szülészeti rendszert építeni.

Kapitány István bejelentését a Magyar Orvosi Kamara is kommentálta, szintén arra figyelmeztetve, hogy a szabad szülészorvos-választás visszavezetése rendszerszintű kockázatokat hordozhat, és a megoldást nem a régi, hálapénz-kockázatot is felvető modell visszaállításában, hanem az átláthatóbb minőségbiztosításban, a nyilvános intézményi mutatókban, az egységes szakmai protokollokban és a szülésznői kompetenciák erősítésében látja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images