Nézeteltérés pattant ki a Tisza-kormány miniszterjelöltjei között Kapitány István bejelentése miatt

Hegedűs Zsolt figyelmeztetett, hogy a szülészorvos-választás kérdése jóval összetettebb annál, mint amilyennek elsőre látszik.
Álláspontja szerint
nem az lenne a cél, hogy a szülés biztonsága azon múljon, ki járt korábban magánrendelésre, kit ismer, vagy mennyit tud fizetni, hanem az, hogy minden nő pénztől, kapcsolattól és lakóhelytől függetlenül biztonságos, emberséges és kiszámítható szülészeti ellátást kapjon.
A Tisza Párt egészségügyi miniszter-jelöltje szerint ehhez nyilvános intézményi adatokra, egységes protokollokra, erős szülésznői–orvosi csapatokra és tiszta állami–magán határokra van szükség. Úgy fogalmazott, hogy mindenki számára hozzáférhetővé kellene tenni például a császármetszési, gátmetszési, szülésindítási és oxitocin-használati arányokat, az epidurális érzéstelenítés elérhetőségét, a vajúdás alatti kísérő jelenlétének lehetőségét, a rooming-in gyakorlatot, a panaszkezelést, a szülésznői kapacitást és a beavatkozások indokoltságát.
Hegedűs szerint olyan állami szülészeti rendszerre lenne szükség, amelyben a bizalom nem személyes kapcsolatokból, hanem magából az ellátórendszerből fakad.
A valódi előrelépés szerinte az lenne, ha minden nő előre tudná, milyen protokoll szerint látják el, milyen beavatkozásokra számíthat, milyen jogai vannak, milyen minőségi mutatókkal dolgozik az adott intézmény, és hova fordulhat, ha ezeket nem tartják tiszteletben.
A politikus úgy látja, a fejlett egészségügyi rendszerek jó példái nem a fogadott orvosra épülő modellt erősítik, hanem a kiszámítható, biztonságos és méltányos állami ellátást. Szerinte a kérdésről valódi szakmai egyeztetésekre van szükség az orvosi és szülésznői társaságokkal, szakmai kamarákkal, betegjogi és női érdekvédelmi szervezetekkel. Hozzátette:
az önálló egészségügyi minisztériumban napirendre vennék a téma teljes körű megtárgyalását, mert nem egyszerűen arról kell dönteni, lehessen-e orvost választani, hanem arról, hogyan lehet biztonságos, térítés- és hálapénzmentes, átlátható és minden nő számára hozzáférhető szülészeti rendszert építeni.
Kapitány István bejelentését a Magyar Orvosi Kamara is kommentálta, szintén arra figyelmeztetve, hogy a szabad szülészorvos-választás visszavezetése rendszerszintű kockázatokat hordozhat, és a megoldást nem a régi, hálapénz-kockázatot is felvető modell visszaállításában, hanem az átláthatóbb minőségbiztosításban, a nyilvános intézményi mutatókban, az egységes szakmai protokollokban és a szülésznői kompetenciák erősítésében látja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trump keményen odacsap az EU-s autógyártóknak, jön a súlyos büntetővám
Az Egyesült Államok elnöke egy 25 százalékos plusz terhet ró ki.
Jön az új uniós energiapályázat: elképesztő pénzosztás indul, ami az energiaárakra is komoly hatással lehet
Nagy bejelentést tett az Európai Bizottság.
A káoszban egy irányba húznak a magyar profik: úgy zsákolják a forintot, mint még soha
A részvényeket viszont eldobálják.
Reagált Kijev az orosz tűzszüneti javaslatra
Szerintük csak manipuláció az ajánlat.
Kiadta a jelmondatot az új egészségügyi miniszter: legyen minden kórházban WC-papír!
Ezzel kezdi megbízatását.
Elmondta a leendő miniszter: akár európai segítséget is kérhet a MÁV a nyári szezonban
Megszólalt Vitézy Dávid.
Bejelentette Zelenszkij: hadseregreformot indít Ukrajna
Béremelést kapnak a katonák.
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.