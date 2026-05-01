  • Megjelenítés
Gazdaság

NKA-botrány: megszólalt a leköszönő miniszter a vádakról

Portfolio
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) vitatott, 17 milliárd forintos támogatási kereténél kirobbant botrányról beszélt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az ATV műsorában. A kritikusok szerint a forrásokból kormánypárthoz kötődő celebek és érdemi múlt nélküli cégek gazdagodtak, a tárcavezető szerint minden szabályosan történt. A miniszter úgy véli, a döntéseket a közösségépítés, a hazaszeretet és a hagyománytisztelet indokolja. Bár kitart a rendszer tisztasága mellett, az összes érintett projektről időközi beszámolót kért.

A támogatásokat nyílt pályázatokon ítélték oda, és azok célja a közösségépítés, valamint kulturális tartalmak létrehozása volt

– így érvelt a leköszönő kulturális miniszter amellett, hogy egyre többen támadják az NKA-pályázatait. Már többen megfogalmaztak olyan állításokat is, hogy a kuratórium nem is látta a Fidesz-KDNP kampányával kapcsolatba hozott pályázatokat, valójában csak 130 millió forintról dönthettek.

Szerinte az elkészült produkciók minősége mutatja majd meg, hogy megérte-e a finanszírozás.

A műsorvezető több vitatott ügyet is felhozott: százmilliós támogatást kapott Fásy Zsülike dokumentumfilmje és Mága Zoltán fotósa, 17 millió forint jutott a Bajnokok Ligája himnuszának népzenei átdolgozására, frissen alapított cégek pedig több százmilliós összegeket nyertek.

Még több Gazdaság

Hankó Balázs tagadta, hogy bárki pályázat nélkül kapott volna támogatást.

Külön szóba került a Patr-Event Magyarország Kft. 450 millió forintos támogatása is, miután a cégvezető testvére több szálon kötődik a kormányhoz, és sajtóhírek szerint ahhoz az ingatlanhoz is köze van, ahol egy korrupcióval vádolt volt lengyel igazságügyi miniszter tartózkodik. A miniszter szerint ennek nincs köze a pályázathoz, a cég koncertszervezésre kapta a pénzt.

A miniszter nem zárta ki, hogy lehettek problémák a pályázatok körül, ezért utasította a Nemzeti Kulturális Alapot, hogy mind az 1100 támogatottól kérjen be időközi beszámolót. Arra a felvetésre, hogy az NKA kampánykifizető helyként működhetett, azt válaszolta:

a kulturális döntések ízlés kérdései, náluk pedig a hazaszeretet, az életigenlés és a hagyományok tisztelete a fő szempont.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
