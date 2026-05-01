NKA-botrány: megszólalt a leköszönő miniszter a vádakról

A támogatásokat nyílt pályázatokon ítélték oda, és azok célja a közösségépítés, valamint kulturális tartalmak létrehozása volt
– így érvelt a leköszönő kulturális miniszter amellett, hogy egyre többen támadják az NKA-pályázatait. Már többen megfogalmaztak olyan állításokat is, hogy a kuratórium nem is látta a Fidesz-KDNP kampányával kapcsolatba hozott pályázatokat, valójában csak 130 millió forintról dönthettek.
Szerinte az elkészült produkciók minősége mutatja majd meg, hogy megérte-e a finanszírozás.
A műsorvezető több vitatott ügyet is felhozott: százmilliós támogatást kapott Fásy Zsülike dokumentumfilmje és Mága Zoltán fotósa, 17 millió forint jutott a Bajnokok Ligája himnuszának népzenei átdolgozására, frissen alapított cégek pedig több százmilliós összegeket nyertek.
Hankó Balázs tagadta, hogy bárki pályázat nélkül kapott volna támogatást.
Külön szóba került a Patr-Event Magyarország Kft. 450 millió forintos támogatása is, miután a cégvezető testvére több szálon kötődik a kormányhoz, és sajtóhírek szerint ahhoz az ingatlanhoz is köze van, ahol egy korrupcióval vádolt volt lengyel igazságügyi miniszter tartózkodik. A miniszter szerint ennek nincs köze a pályázathoz, a cég koncertszervezésre kapta a pénzt.
A miniszter nem zárta ki, hogy lehettek problémák a pályázatok körül, ezért utasította a Nemzeti Kulturális Alapot, hogy mind az 1100 támogatottól kérjen be időközi beszámolót. Arra a felvetésre, hogy az NKA kampánykifizető helyként működhetett, azt válaszolta:
a kulturális döntések ízlés kérdései, náluk pedig a hazaszeretet, az életigenlés és a hagyományok tisztelete a fő szempont.
