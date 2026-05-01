Szakszervezeti vezető: lesznek követeléseink az új kormány felé

Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól - mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke a munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartott rendezvényen pénteken.

Zlati Róbert közölte: tárgyalni fognak az új kormánnyal, de "nem könyörögni megyünk, partnerként akarunk tárgyalni, nem kérünk, követelünk".

Olyan országot akarunk, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol nem bátorság kérdése kiállni magadért, hanem természetes

- jelentette ki.

Az emlékkőnél tartott rendezvény után a résztvevők átvonultak a Magyar Szakszervezeti Szövetség majálisának új helyszínére, a szövetség székházához, a Városligeti fasorba. A majálist Karácsony Gergely főpolgármester nyitotta meg, aki elmondta "itt vagyunk a Városliget közelében, és talán közelében vagyunk annak is, hogy olyan politika legyen Magyarországon, amely komolyan veszi a munkavállalók érdekeit és komolyan veszi a munkavállalókat képviselő szakszervezeteket is."

