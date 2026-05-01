Szigorú ultimátumot adott Trump: azonnal lecsapnak Iránra, és azokra, akik fizetni mernek a Hormuzi-szoroson
Az Egyesült Államok újabb szankciókat vetett ki három iráni pénzváltó vállalatra és egy kínai olajterminálra. Washington eközben egyre nagyobb nyomást gyakorol Teheránra a Hormuzi-szoros szabad hajózásának biztosítása érdekében – számolt be a Bloomberg.

A Trump-kormányzat pénzügyminisztériuma pénteken jelentette be, hogy szankciókat vet ki a cégekre, amelyek több milliárd dollárnyi deviza tisztára mosásában segédkeztek. Ezt többek között az iráni olajbevételek kínai jüanról más fizetőeszközökre történő átváltásával valósították meg.

Ezzel párhuzamosan szankciók alá vonták a kínai székhelyű Csingtao Hajje Olajterminált is.

Az amerikai pénzügyminisztérium szerint ez a vállalat megtévesztő szállítási gyakorlatokkal több tízmillió hordónyi szankcionált iráni kőolajat importált.

„Könyörtelenül fel fogunk lépni a rezsim pénzszerzési, pénzmozgatási és hazautalási képességeivel szemben. Ezenfelül mindenkit felelősségre vonunk, aki segíti Teherán szankciókikerülési kísérleteit” – fogalmazott Scott Bessent pénzügyminiszter.

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) egyúttal figyelmeztetést is kiadott:

a Hormuzi-szoroson való áthaladásért Iránnak fizetett díjakkal minden szállítmányozó cég kockáztatja, hogy büntetőintézkedéseket kap, függetlenül a fizetés módjától.

A tilalom egyaránt vonatkozik a hagyományos devizában, digitális eszközökkel vagy informális pénzátutalási rendszereken keresztül történő tranzakciókra, sőt még az Iráni Vörös Félhold Társaságnak tett adományokra is.

Irán válaszul a Perzsa-öböl ellenőrzésére vonatkozó "új egyenletek és szabályok" bevezetését helyezte kilátásba.

Kijelentették, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is "az iráni nép megélhetésének forrása marad" – közölte az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészetének parancsnoksága az állami médiában.

A szankciók Kínára történő kiterjesztése jól mutatja, hogy Washington nyomásgyakorlása már túlmutat Iránon. Az amerikai intézkedések immár az iráni olaj vásárlóit is közvetlenül célba veszik. Az amerikai haditengerészeti blokád jelentősen visszavetette Teherán nyersolaj-exportját, amivel elvágták az OPEC egyik jelentős kitermelőjét a fő bevételi forrásától.

A Kpler elemzése szerint ennek következtében Irán tárolókapacitásai gyorsan fogynak, ami a kitermelés kényszerű csökkentésének kockázatát növeli.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Hitelezés 2026

