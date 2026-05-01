Trump keményen odacsap az EU-s autógyártóknak, jön a súlyos büntetővám

Donald Trump amerikai elnök azt közölte, hogy mivel állítása szerint az Európai Unió nem tartja be a korábban teljes mértékben elfogadott kereskedelmi megállapodást,
már a jövő héten 25 százalékra emeli az Egyesült Államokba érkező európai autókra és teherautókra kivetett vámot.
Az elnök szerint ugyanakkor azokra a járművekre nem vonatkozna a magasabb vám, amelyeket amerikai üzemekben gyártanak. Trump azt is állította, hogy jelenleg több autó- és teherautógyár épül az Egyesült Államokban, összesen több mint 100 milliárd dollár értékű beruházással, amit az ágazat történetében rekordnak nevezett.
Hozzátette, hogy ezek az amerikai munkavállalókat foglalkoztató üzemek hamarosan megnyílnak, és szerinte az Egyesült Államokban jelenleg olyan ipari folyamat zajlik, amelyre korábban nem volt példa.
Az EU és az USA tavaly júliusban kötött új kereskedelmi egyezményt, de ennek végrehajtása a megkötése óta akadozik. Pénteken Németország és Franciaország is elégedetlenségét jelezte az Egyesült Államok új javaslatával kapcsolatban, amely a fémekre kivetett vámvita rendezését célozta volna. A vita lényege, hogy Washington korábban a acél- és alumíniumtartalmú termékek széles körére terjesztette ki a magas vámokat, amit Brüsszelben sokan már a nyáron elért megállapodás megsértéseként értelmeztek.
Az eredeti alku szerint az EU vállalta volna, hogy eltörli az amerikai ipari termékekre vonatkozó vámokat, cserébe azért, hogy az Egyesült Államok a legtöbb uniós terméknél 15 százalékos plafont alkalmazzon. Brüsszel azért fogadta el a számára kedvezőtlennek tartott kompromisszumot, mert el akarta kerülni a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok teljes megromlását, és politikailag is fontosnak tartotta Trump elkötelezettségének fenntartását Ukrajna ügyében. A megállapodás ratifikációja azonban azóta is akadozik, az Európai Parlament további garanciákat és módosításokat kér.
A héten, a fémipari termékeknél bemutatott új amerikai számítási módszer elvileg egyszerűsítette volna a vámok alkalmazását, és egyes, kis acél- vagy alumíniumtartalmú termékeket mentesített volna, de másokra 25 százalékos vámot írt volna elő. Az uniós számítások szerint azonban a változtatás csak az érintett termékek nagyjából felénél javítana a helyzeten, míg sok vállalat számára még magasabb terhet jelentene.
Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos washingtoni tárgyalásai sem hoztak áttörést, így egyelőre technikai egyeztetések folytatódnak, miközben az Európai Bizottság további válaszlépéseket is mérlegelhet, most hogy az amerikai kirótta a büntetővámokat.
Forrás: Reuters és Bloomberg
