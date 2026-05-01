Gazdaság

Választás 2026: döntött az NVB a listás mandátumokról – az utolsó percben is kiesett egy név

Huszonöt országos listás mandátum kiadásáról döntött az NVB – jelentette az MTI.

Huszonöt, lemondás miatt megüresedett országos listás mandátum sorsáról döntött pénteki online ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. Az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők addig mondhatnak le a helyükről az NVB-hez benyújtott írásbeli nyilatkozattal, amíg az Országgyűlés nem igazolja a mandátumukat. Ha egy országos listás mandátum így megüresedik, akkor a párt, közös lista esetén pedig az érintett pártok jelölhetik meg, hogy a listán szereplő jelöltek közül kinek kérik kiadni a helyet.

A Mi Hazánk Mozgalomnál Borvendég Zsuzsanna mondott le a mandátumáról, amelyet a párt országos listájának 5. helyéről szerzett. Helyette a lista 7. helyén szereplő Szabadi István ülhet be a parlamentbe.

A Fidesz–KDNP közös listájáról összesen 24-en mondtak le a mandátumukról. A lemondók között szerepelt Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László, Gál Kinga, Kubatov Gábor, Kósa Lajos, Németh Szilárd, Latorcai János, Lezsák Sándor és Jakab István is, vagyis a közös lista több első helyen szereplő politikusa. Rajtuk kívül lemondott még Mohácsy István, Sztojka Attila, Tapolczai Gergely, Selmeczi Gabriella, Rogán Antal, Molnár Ágnes, Bánki Erik, Demeter András, Kovács Zsolt, Földesi Gyula, Menczer Tamás, Soltész Miklós, Nyitrai Zsolt és Zsigmond Barna Pál.

A Fidesz–KDNP eredetileg április 30-án jelentette be, kiknek kéri kiadni a megüresedett mandátumokat. A pártszövetség

Elmaradt az Egyesült Államok gigászi befizetése, példátlan válságba sodródott a világszervezet

Választás 2026: összeállt az új kormány, komoly változások a Fidesznél - Cikkünk folyamatosan frissül

Nézeteltérés pattant ki a Tisza-kormány miniszterjelöltjei között Kapitány István bejelentése miatt

  • Bencsik Jánost,
  • Czirbus Gábort,
  • Csibi Krisztinát,
  • Hankó Balázst,
  • Hargitai Jánost,
  • Koncz Zsófiát,
  • Hegedűs Barbarát,
  • Máthé Zsuzsát,
  • Molnárné Lezsák Annát,
  • Nagy Bálintot,
  • Németh Balázst,
  • Panyi Miklóst,
  • Pócs Jánost,
  • Radics Bélát,
  • Seszták Miklóst,
  • Szécsi Zoltánt,
  • Szűcs Gábort,
  • Takács Árpádot,
  • Takács Pétert,
  • Tuzson Bencét,
  • Varga Zsoltné Szalai Piroskát,
  • Vitályos Esztert,
  • Witzmann Mihályt
  • és Zsigó Róbertet jelölte meg.

Május 1-jén azonban módosították a bejelentést: azt kérték, hogy Nyitrai Zsolt mandátumát Szécsi Zoltán helyett a lista 100. helyén szereplő Horváth László kapja meg.

Az NVB megállapította, hogy a bejelentések megfeleltek a törvényi előírásoknak, ezért kiadta a mandátumokat a jelölőszervezetek által megjelölt személyeknek. A bizottság határozatai még nem jogerősek, ellenük három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

Kapcsolódó cikkünk

Választás 2026: összeállt az új kormány, komoly változások a Fidesznél - Cikkünk folyamatosan frissül

Nézeteltérés pattant ki a Tisza-kormány miniszterjelöltjei között Kapitány István bejelentése miatt

Joschka Fischer: Európa már nem számíthat Amerikára

A MOK erősen kritizálja Kapitány István javaslatát – egyeztetést javasolnak a Tisza-kormánnyal

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Hitelezés 2026

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Fontos bejelentést tett Kapitány István: így oldanák meg Magyarország egyik égető problémáját
Bejelentette Magyar Péter: azonnal visszaküldik Wáberer Györgynek az átutalt 100 milliós támogatást
