Éleződik a konfliktus, nyíltan szembeszállt Kína az Egyesült Államokkal a tiltott olajbiznisz miatt

A kínai kereskedelmi minisztérium szombaton jelentette be, hogy hatósági végzéssel tiltotta meg az öt kínai olajfinomítót sújtó amerikai szankciók végrehajtását. Az Egyesült Államok azzal vádolja az érintett vállalatokat, hogy iráni kőolajat vásároltak – közölte a Reuters.

A minisztérium által megnevezett öt vállalat között szerepel a talieni Hengli Petrolkémiai Vállalat finomítója. Emellett négy kisebb, független (úgynevezett "teáskanna") finomító is érintett: a Santung Csincseng Petrolkémiai Csoport, a Hopej Hszinhaj Vegyipari Csoport, a Soukuang Lucsing Petrolkémiai Vállalat, valamint a Santung Sengszing Vegyipari Vállalat. Ezek a kisebb, független üzemeltetésű egységek adják a kínai finomítói kapacitás mintegy negyedét.

Az amerikai pénzügyminisztérium idén áprilisban vetett ki szankciókat a Hengli vállalatra, mert hatóság azzal vádolta a céget, hogy több milliárd dollár értékben vásárolt iráni kőolajat.

A másik négy finomítót a Trump-kormányzat még tavaly sújtotta büntetőintézkedésekkel. Ez a lépés Washington régóta tartó kampányának része volt, amelynek célja Teherán olajbevételeinek visszaszorítása.

A kínai kereskedelmi minisztérium állásfoglalása szerint az amerikai szankciók sértik a nemzetközi jogot és a nemzetközi kapcsolatok alapvető normáit.

A most kibocsátott végzés határozottan kimondja, hogy az öt kínai vállalattal szemben hozott amerikai büntetőintézkedéseket tilos elismerni, végrehajtani, illetve azoknak eleget tenni.

A szankciók mindazonáltal érzékelhető nehézségeket okoztak az érintett vállalatoknak: akadozik a nyersolajellátásuk, a késztermékeket pedig kénytelenek más nevek alatt értékesíteni. A független finomítók helyzete amúgy is szorult. Jellemzően alacsony, olykor negatív árréssel dolgoznak, miközben a gyengülő belföldi kereslet tovább nehezíti a működésüket.

Forrás: Reuters

