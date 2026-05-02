Éleződik a konfliktus, nyíltan szembeszállt Kína az Egyesült Államokkal a tiltott olajbiznisz miatt

A minisztérium által megnevezett öt vállalat között szerepel a talieni Hengli Petrolkémiai Vállalat finomítója. Emellett négy kisebb, független (úgynevezett "teáskanna") finomító is érintett: a Santung Csincseng Petrolkémiai Csoport, a Hopej Hszinhaj Vegyipari Csoport, a Soukuang Lucsing Petrolkémiai Vállalat, valamint a Santung Sengszing Vegyipari Vállalat. Ezek a kisebb, független üzemeltetésű egységek adják a kínai finomítói kapacitás mintegy negyedét.
Az amerikai pénzügyminisztérium idén áprilisban vetett ki szankciókat a Hengli vállalatra, mert hatóság azzal vádolta a céget, hogy több milliárd dollár értékben vásárolt iráni kőolajat.
A másik négy finomítót a Trump-kormányzat még tavaly sújtotta büntetőintézkedésekkel. Ez a lépés Washington régóta tartó kampányának része volt, amelynek célja Teherán olajbevételeinek visszaszorítása.
A kínai kereskedelmi minisztérium állásfoglalása szerint az amerikai szankciók sértik a nemzetközi jogot és a nemzetközi kapcsolatok alapvető normáit.
A most kibocsátott végzés határozottan kimondja, hogy az öt kínai vállalattal szemben hozott amerikai büntetőintézkedéseket tilos elismerni, végrehajtani, illetve azoknak eleget tenni.
A szankciók mindazonáltal érzékelhető nehézségeket okoztak az érintett vállalatoknak: akadozik a nyersolajellátásuk, a késztermékeket pedig kénytelenek más nevek alatt értékesíteni. A független finomítók helyzete amúgy is szorult. Jellemzően alacsony, olykor negatív árréssel dolgoznak, miközben a gyengülő belföldi kereslet tovább nehezíti a működésüket.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
