Időjárás: több mint száz éve nem történt ilyen Magyarországon

A meteorológiai szolgálat közlése szerint a hónap csapadékeloszlását bemutató térképen csak azt a kis területet jelölték külön, ahol a havi csapadékösszeg meghaladta a 10 millimétert, bár megjegyezték, hogy még ez is nagyon kevésnek számít.
Az ország legnagyobb részén alig esett az elmúlt hónapban.
A HungaroMet azt is jelezte, hogy az eddig beérkezett adatok alapján kilenc automata mérőállomásukon egyáltalán nem mértek csapadékot áprilisban.
Ezek közül két állomás Budapesten található, vagyis a főváros egyes részein is teljesen csapadékmentes lehetett a hónap.
A társaság hangsúlyozta, hogy az adatok feldolgozása még folyamatban van, ezért a részletes áprilisi éghajlati elemzésre még várni kell.
A jelenlegi adatbázis alapján azonban már most kijelenthetőnek tartják, hogy 1901 óta az idei volt az egyik legszárazabb április Magyarországon.
Címlapkép forrása: Getty Images
