Időjárás: több mint száz éve nem történt ilyen Magyarországon
Rendkívül száraz volt az idei április Magyarországon: országos átlagban mindössze 4 milliméter csapadék hullott, miközben az ilyenkor szokásos mennyiség nagyjából 40 milliméter lenne. Ez azt jelenti, hogy az átlagos áprilisi csapadékmennyiségnek csupán a tizede érkezett meg – számolt be a HungaroMet Nonprofit Zrt.
A meteorológiai szolgálat közlése szerint a hónap csapadékeloszlását bemutató térképen csak azt a kis területet jelölték külön, ahol a havi csapadékösszeg meghaladta a 10 millimétert, bár megjegyezték, hogy még ez is nagyon kevésnek számít.

Az ország legnagyobb részén alig esett az elmúlt hónapban.

A HungaroMet azt is jelezte, hogy az eddig beérkezett adatok alapján kilenc automata mérőállomásukon egyáltalán nem mértek csapadékot áprilisban.

Ezek közül két állomás Budapesten található, vagyis a főváros egyes részein is teljesen csapadékmentes lehetett a hónap.

A társaság hangsúlyozta, hogy az adatok feldolgozása még folyamatban van, ezért a részletes áprilisi éghajlati elemzésre még várni kell.

A jelenlegi adatbázis alapján azonban már most kijelenthetőnek tartják, hogy 1901 óta az idei volt az egyik legszárazabb április Magyarországon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

